Agora foi de vez: Oklahoma City Thunder perderam pela maior diferença de pontos da história da NBA. Culpa dos Memphis Grizzlies

Se foi a maior derrota ou a maior vitória da história da NBA? Depende da forma como quiser olhar para o copo. Mais objetiva é a constatação de que ninguém terá ficado indiferente a tamanha diferença de pontos e foram os adeptos de Memphis, no Tennessee, os que tiveram a oportunidade de assistir ao vivo a uma noite histórica para a modalidade.

Foi com uma vantagem de 73 pontos que os Memphis Grizzlies venceram os Oklahoma City Thunder. O resultado do jogo (152-79) fica para a história como a maior diferença de pontos de sempre na NBA e os Grizzlies ficam como a primeira equipa a vencer por uma vantagem superior a 70 pontos.

Até então, a maior diferença de pontos foram 68, na vitória dos Cleveland Cavaliers sobre os Miami Heat, em 1991. Quando o jogo terminou, o placard assinalava 148-80.

A equipa da casa colocou em jogo 12 jogadores, sendo que nove deles conseguiram chegar à marca dos dois dígitos em pontos. Jaren Jackson foi o que mais se destacou, ao assinar 27. Tudo isto sem um dos maiores nomes da equipa, Ja Morant, que esteve ausente por lesão.

Seguiram-se De'Anthony Melton, com 19 pontos, Santi Aldama, 18, e John Konchar, com 17. Os três jogadores começaram o jogo sentados no banco.

Do lado dos Thunder foi Lu Dort quem conseguiu marcar mais pontos. Foram um total de 15.

"Esta noite não representa necessariamente quem somos", disse Mark Daigneault, o treinador dos Thunder, no final da partida. “Penso que demonstrámos isso de um ponto de vista competitivo. Isto não é indicativo de quem é a nossa equipa”.

Mas, na época passada, os Thunder já tinham estado perto de quebrar o recorde — e também do lado negativo. No jogo frente aos Indiana Pacers, a certa altura a equipa esteve a perder por 67 pontos. Não chegou a ser nesse jogo, mas, na madrugada desta sexta-feira, acabou por ser ainda pior.

Do lado dos Grizzlies, Melton não conseguiu esconder o entusiasmo: “É uma sensação fantástica. É ótimo estar nos livros de história [da NBA], especialmente diante dos nossos adeptos”, disse o jogador, fazendo questão de realçar que “todos contribuíram, todos jogaram duro”.

Os Grizzlies voltam a entrar em campo na madrugada do próximo domingo, frente aos Dallas Mavericks. Já os Thunder têm encontro marcado com os Detroit Pistons na próxima terça-feira.