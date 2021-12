Histórico, mas vezes três: Stephen Curry ultrapassa Ray Allen e torna-se no melhor marcador de triplos da história da NBA

“Vou deixar o Steph descansar amanhã”, afirmou Steve Kerr, treinador dos Golden State Warriors, deixando uma série de jornalistas às gargalhadas durante a conferência de imprensa que se seguiu à vitória frente aos Pacers e já fazendo a antevisão ao jogo frente aos New York Knicks, que se realizou na noite de terça-feira nos Estados Unidos, já quarta-feira em Portugal.

Um jogo que tinha tudo para ser histórico.

É que já ninguém duvida do talento de Stephen Curry quando se trata de lançamentos da linha de três pontos - ou antes dela - e como faltavam apenas dois lançamentos para Curry ultrapassar o recorde de Ray Allen, todos esperavam que fosse logo no jogo seguinte. Aliás, em fevereiro deste ano, as imagens de Juan Toscano Anderson a festejar um triplo do colega mesmo antes de a bola entrar deixam clara a confiança dos companheiros de equipa no talento do jogador.

Foi o que aconteceu. E logo no Madison Square Garden, frente aos New York Knicks e aos adeptos que ainda hoje se questionam sobre o que teria acontecido se Curry não tivesse sido a sétima escolha no draft de 2009 e ainda estivesse disponível na oitava, que pertencia precisamente aos Knicks. Sentados na primeira fila - incluíndo Spike Lee, talvez o mais conhecido dos fãs dos Knicks - conseguiram perceber aquilo em que o jogador se tornou: no melhor marcador de triplos da história da NBA.

Não foi preciso muito. Ainda nem cinco minutos haviam passado no relógio do 1.º período do encontro quando Curry recebeu uma bola e, como tantas vezes faz, nem preparou o tiro: a bola seguiu direitinha ao cesto, marcando assim o seu 2.974 triplo. Ao longo do jogo ainda marcaria mais três, colocando agora o recorde nuns impressionantes 2.977 tiros acertados para lá da linha dos três pontos.

O momento foi tratado com solenidade até pelos próprios adversários: mal Curry bateu o recorde, o jogo parou e o jogador teve tempo para festejar com colegas, amigos, família, com o pai, o antigo jogador Dell Curry e até com o próprio Ray Allen, que se encontrava no pavilhão nova-iorquino, pronto para com todo o desportivismo passar a coroa ao três vezes campeão da NBA.

Curry precisou de 788 jogos ao longo da sua carreira para chegar a tal feito. Sendo assim, foram menos 511 jogos para chegar ao mesmo número de lançamentos triplos que Ray Allen, que demorou 1300 jogos para estabelecer a marca dos 2973. O jogador dos Warriors pode agora ir mais longe, uma vez que fica a 23 lançamentos triplos de colocar o recorde nos 3 mil - algo que será apenas uma questão de tempo.

O recorde, esse, ficará seguramente muito mais reforçado nas próximas temporadas. É que Steph Curry, dos nomes mais apontados a MVP da temporada, tem apenas 33 anos e, sem azares, terá ainda muito para jogar na NBA.

O outro lado da história

No desporto, os recordes estão lá para ser batidos e Curry bateu o recorde de um jogador que deixou o nome em diversas páginas da história da NBA.

Ray Allen jogou em quatro equipas e conseguiu em três delas ser all-star: Milwaukee Bucks, Seattle SuperSonics e Boston Celtics. Mas foi na quarta equipa que protagonizou um dos momentos mais épicos da sua carreira, precisamente graças à sua maior arma: o lançamento exterior.

Ao serviço dos Miami Heat, Allen estava a disputar o jogo seis da final de 2013, frente aos San Antonio Spurs. A 5.2 segundos do final, o jogador assinou o lançamento decisivo que obrigou as equipas a um jogo sete, que os Heat venceram, dando a Allen o segundo dos dois campeonatos que venceu enquanto jogador.

Andy Lyons

Com os SuperSonics, durante a temporada 2007/08 chegou ao maior número de pontos num jogo da sua carreira. Foram 54, frente aos Utah Jazz, sendo que oito dos lançamentos valeram três pontos cada. Foram apenas quatro as temporadas em que Allen teve uma média de pontos igual ou inferior a 15.

No seu caso, foi a Reggie Miller que roubou o recorde de triplos, quando ultrapassou os 2560. E não foi assim há tanto tempo que Curry ultrapassou Miller no 2.º lugar da lista. Estávamos em janeiro de 2021, num jogo dos Warriors frente aos Jazz.

Também Miller assistiu ao momento ao vivo, já que se encontrava no Madison Square Garden a comentar o jogo. O pódio dos maiores triplistas todo ali, para assistir a um momento "da história do basquetebol", como o próprio Curry o denominou.

"Isto é muito especial", sublinhou o base, que em jovem nunca foi visto pelos olheiros das maiores universidades e equipas da NBA como uma estrela para o futuro. "É um momento que fecha o circulo. Sinto-me muito abençoado", continuou ainda o jogador.

"Eu agradeço muito a forma como os adeptos abraçaram este momento comigo", frisou ainda Curry, numa mensagem também para o Madison Square Garden que, apesar de estar cheio de adeptos dos Knicks, brindou o base com aplausos. No final, os Warriors levam não só o recorde de Nova Iorque mas também a vitória, por 105-96.