Depois da estreia, o azar: Neemias Queta entra nos protocolos de segurança contra a covid-19 da NBA

Na noite do draft, foram muitos os portugueses com um olho na televisão e outro na conta do Twitter de Adrian Wojnarowski, conhecido por saber antes de qualquer pessoa quem vão ser os escolhidos de cada equipa. Se nesse dia a ansiedade era muita para ver o nome de Neemias Queta aparecer, desta vez ninguém queria que o jornalista da ESPN mencionasse o português.

Mas chegou a hora.

Desde que uma nova vaga de casos começou a afetar a NBA, Wojnarowski tem sido o portador das más notícias. E esta terça-feira anunciou uma para o poste português: Neemias Queta entrou nos protocolos de segurança contra a covid-19 da liga.

A notícia chega depois do segundo jogo de Neemias ao serviço dos Sacramento Kings, na passada segunda-feira. O português jogou durante 1 minuto e 45 segundos na derrota frente aos Golden State Warriors (113-98), fazendo ainda uma assistência. A estreia tinha sido feita na sexta-feira, frente aos Memphis Grizzlies.

Ainda assim, isto não significa que o jogador tenha testado positivo à covid-19, uma vez que são também integrados nos protocolos os jogadores que tiveram contactos de alto risco. Para que regresse, são agora necessários dois testes negativos no espaço de 24 horas.

Neemias junta-se a outros seis jogadores dos Kings que estão em isolamento desde que o treinador interino Alvin Gentry testou positivo à covid-19. De’Aaron Fox, Davion Mitchell, Terence Davis, Louis King, Marvin Bagley III e Alex Len já perderam os últimos três jogos da equipa.

Com tantas ausências, e depois de anunciadas as novas regras da NBA relativas à contratação de jogadores durante este momento de aumento de casos, os Kings já fizeram a primeira contratação. Ade Murkey é colega de equipa de Neemias nos Stockton Kings, da G League, e jogou pelos Sacramento Kings durante Summer League. Chega agora à equipa com um contrato de 10 dias.

Os Kings regressam à quadra já na próxima quinta-feira, às 3h, e têm pela frente os Los Angeles Clippers.