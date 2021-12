O senhor três pontos está a um triplo dos 3.000 (e os Warriors respiram o melhor registo da NBA)

Stephen Curry anotou no sábado 33 pontos na vitória dos Golden State Warriors frente aos Phoenix Suns, por 116-107, com cinco ‘triplos’, e está a um dos 3.000 na época regular da Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Curry, que para além dos pontos efetuou quatro ressaltos, seis assistências, três roubos de bola e um desarme de lançamento, vai ter oportunidade de atingir a marca em 28 de dezembro, no jogo frente aos Denver Nuggets, somando agora 2.999 lançamentos de três pontos convertidos na ‘regular season’.

Liderados pelo base de 33 anos, os Golden State Warriors têm atualmente o melhor registo da NBA, com 27 vitórias e seis derrotas.

Em outros jogos disputados no dia de Natal, os Brooklin Nets, com James Harden e Patty Mils em destaque, bateram os LA Lakers, de Lebron James, por 122-115, enquanto os Utah Jazz se superiorizaram frente aos Dallas Mavericks, que ainda não podem contar com o ‘astro’ Luka Doncic, por 120-116.

Os atuais campeões, os Milwaukee Bucks, já contaram com o regressado Giannis Antetokounmpo e venceram os Boston Celtics, por 117-113. O grego voltou à competição e apontou 36 pontos, a que juntou 12 ressaltos, cinco assistências e dois desarmes de lançamento.

Já os NY Knicks venceram os Atlanta Hawks por 101-87, com Julius Randle apontar 25 pontos e 12 ressaltos, a que se juntou o ‘triplo duplo’ de Kemba Walker, com 10 pontos, 10 ressaltos e 12 assistências.