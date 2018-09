O melhor de Portugal, de Itália, do mundo - e não se fala mais nisso

Valerio Pennicino - Juventus FC

Buongiorno principessa! É assim que imagino o nosso deus português (grego não pode ser, por causa das coisas circa 2004) a acordar a sua mais que tudo numa esplêndida manhã em Turim, antes de se levantar da cama e ir beber um copo de água com limão e comer uma única fatia de pão integral com sementes de linhaça e chia e manteiga de amendoim (sem açúcar, claro), na linha do que contou um dia Patrice Evra sobre o que é uma refeição na mansão CR7.

Entramos hoje numa semana de paragem dos campeonatos para compromissos das seleções, mas, lamentavelmente, o nosso mais que tudo não vem para Portugal: vai ficar em Itália para se ambientar melhor à Juventus, por quem ainda não conseguiu marcar um golo - ainda que o campeão italiano tenha derrotado o Parma de Bruno Alves, internacional português que recebeu, após o jogo, o primeiro-ministro António Costa, juntamente com João Cancelo, o outro português da Juve.

Cristiano Ronaldo, pelo contrário, não apareceu para as fotos com o nosso primeiro, tal como não apareceu para a consagração daquele que foi considerado o primeiro da lista dos melhores jogadores da UEFA na época que terminou: Luka Modric. O ex-goleador do Real Madrid, que fez 15 golos pelo antigo clube na Champions, não gostou de não ser considerado o melhor e decidiu deixar a UEFA pendurada, por "escolha pessoal", esclareceu depois Massimiliano Allegri.

Assim sendo, esta semana, enquanto a seleção portuguesa estiver a defrontar a Croácia e a Itália (este último jogo já para a novíssima Liga das Nações), Ronaldo poderá relaxar com a sua principessa e recordar outros inícios de época em que os golos também teimavam em aparecer.

Mais cedo ou mais tarde, todos sabemos que eles irão aparecer, porque é Ronaldo é Ronaldo: mais teimoso do que qualquer seca e mais dedicado do que qualquer colega, porque só pensa em ser o melhor. E consegue sê-lo, frequentemente. Só lhe falta, de vez em quando, um pouco mais de graciosidade.

O QUE SE PASSOU

Passou-se que o Benfica passou à fase de grupos da Liga dos Campeões, arrecadando uns belos €40 milhões pelo caminho, e, depois, também passou com nota máxima na difícil deslocação à Choupana, onde goleou o Nacional da Madeira. Seferovic mostrou que afinal não é assim tão flop quanto isso (bom, Um Azar do Kralj explica), mas o grande destaque do jogo - e da jornada - foi, segundo o nosso cronista Bruno Vieira Amaral, "um rapaz brilhante e intermitente como luzinhas de Natal" chamado Eduardo Salvio.

No Dragão, a vida voltou ao normal (depois da derrota inesperada frente ao Vitória de Guimarães) com um 3-0 frente ao Moreirense (ainda que Lá em Casa Mandou Eu lamente que Felipe, recentemente chamado à seleção brasileira, ainda não esteja "normal") e em Alvalade José Peseiro festejou efusivamente um triunfo suado sobre um organizado Feirense, cortesia de uma arma secreta chamada Jovane Cabral. Vale a pena apostar na formação ou não vale? O Diogo Faro acha que sim e eu também.

No US Open, João Sousa fez aquilo que ninguém achava possível (é uma (des)crença ao qual ele já nos habituou): qualificou-se para os oitavos de final, ao derrotar Lucas Pouille, 17º do mundo. Esta tarde, a partir das 19h, vai defrontar Novak Djokovic.

ZONA MISTA

São decisões que eu tenho de tomar, da mesma forma que a SIC decidiu que era você que vinha para cá e não outro jornalista.

Sérgio Conceição

A resposta do treinador do FC Porto à troca de Diogo Leite por Militão no onze inicial frente ao Moreirense

O que aí vem

Hoje

João Sousa-Novak Djokovic, nos oitavos de final do US Open, a partir das 19h (Eurosport).

Terça-feira

Disputam-se os últimos dois jogos da 4ª jornada da Liga Revelação, a prova sub-23 criada esta época pela FPF. Haverá Rio Ave-Marítimo (16h) e Estoril Praia-Belenenses SAD (17h).

Quinta-feira

Começa a Liga das Nações e o jogo mais interessante do dia é provavelmente o Alemanha-França, às 19h45, na SportTV2. O jogo que Portugal irá realizar com a Croácia, vice campeã do mundo, é apenas um amigável "normal" (19h45, SportTV1).

Domingo

Disputa-se em Viseu a Supertaça de futebol feminino, entre o Sporting, campeão nacional, e o Sporting de Braga, finalista vencido na Taça de Portugal (17h45, RTP1).

Segunda-feira

Agora sim, começa a Liga das Nações para Portugal, frente à Itália (19h45, SportTV1).

Hoje deu-nos para isto

Começar com Ronaldo e acabar com Ronaldo. Estávamos em 2010 quando o nosso miúdo, então em seca de golos pela seleção portuguesa, tirou do bolso uma bela analogia: os golos são como o ketchup. Oito anos depois, está na altura de Ronaldo recordar o que disse então. O próximo jogo da Juventus está marcado para 16 de setembro, em casa, frente ao Sassuolo.