Quem quer casar com o goleador?

Daniele Badolato - Juventus FC

Ah, o amor. Retrocessos civilizacionais de programas acéfalos de domingo à parte, este é provavelmente o fenómeno mais complexo da existência do ser humano. Como é que se gosta de alguém? Por que razão é que A nos atrai mais do que B? Como é que se deixa de gostar de alguém? Quando? Porquê? Como explicar que nos passe a incomodar quem antes só nos sabia encantar?

Não tenho nenhuma resposta fiável para esse (des)encanto, mas sei o seguinte: só quando ficamos sem ele é que percebemos o que significava verdadeiramente para nós. Sendo que “ele”, neste caso, tem um nome: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Quando chegou a Madrid, em 2009/10, foi aclamado, como são sempre as novas paixões, mas nem os 33-53-60-55-51-61-51-42-44 golos em nove épocas chegaram para manter uma relação que até entrou em período de noivado, com juras de amor do português que tem cinco Champions no currículo, mas não deu em casamento, depois da sobranceria de um presidente e da falta de gratidão de um estádio que assobiava mais do que aplaudia.

Não, a dispensa precoce de Ronaldo não é, obviamente, o único problema deste paupérrimo Real Madrid que já foi eliminado da Champions pelo encantador Ajax ("nunca vi um saco de dinheiro ganhar um jogo", disse um dia, coberto de razão, Johan Cruyff), mas é sinal de que nem mesmo os clubes cheios de sacos de dinheiro sabem gerir bem as suas relações.

Por isso, terça-feira à noite, em Turim, o melhor marcador da história da Liga dos Campeões, com 121 golos, vai estar a dar tudo por uma “noite especial”, para que a Juventus, que perdeu 0-2 em Madrid, frente ao Atlético, passe aos quartos de final da prova.

É certo que Ronaldo não está propriamente em alto nível na Champions desta época - só marcou um golo (o melhor marcador é Lewandowski, com oito; Lionel Messi tem seis) -, mas já leva 19 golos e 8 assistências na Serie A e, mais importante do isso, está sempre pronto para finalizar qualquer bola, proveniente de qualquer sítio do campo, com qualquer membro do corpo, em qualquer altura do jogo. É um bicho feroz, agora amado por muita gente em Itália. Esperemos que, terça-feira à noite, a 'ex' fique cheia de saudades dele.

O que se passou

O FC Porto não impressionou frente ao Feirense, último classificado da Liga, mas ganhou; Miguel Oliveira estreou-se de forma modesta no Moto GP; o Sporting queixou-se de agressões no Bessa e Jorge Loureiro, filho de Valentim Loureiro, negou-as; Dulce Félix foi campeã nacional de corta-mato pela sétima vez; e Tiago Fernandes foi despedido do Chaves e rapidamente substituído por José Mota.

A elegância é Danilo, com o seu metro e noventa e o porte majestoso de príncipe abissínio (por Bruno Vieira Amaral) O escritor Bruno Vieira Amaral dedica a crónica desta segunda-feira ao médio do FC Porto, que cabeceou para o empate no jogo contra o Feirense. Ele é o homem que se “recusa a entrar em correrias e histerismos com a serenidade típica da realeza habituada ao privilégio”

É mais provável o Sporting chegar aos 30 penáltis do que eu entender o que Sérgio Conceição vê no Otávio (por Lá Em Casa Mando Eu) Bom, lendo o que para aqui vai é notório o estado de espírito de Catarina Pereira após o jogo, digamos, sofrível do FC Porto em Santa Maria da Feira. Duas recomendações, diz a adepta portista: que Otávio saia e que entre Óliver

É como poder comer lagosta e preferir jantar um saco de lixo. Como Diogo Faro olha para a titularidade de Gudelj Acertar no poste é mais complicado do que numa baliza aberta e por isso Diogo Faro só tem palavras elogiosas para Luiz Phellype. Assim como para o maestro Wendel e o omnipresente Bruno Fernandes

“Cheguei ao balneário, cheirava mal, começo a dizer ‘cheira mal’. Porquê? No WC, o filho da mãe do Cândido limpou-se à minha camisola” Gaspar é um poço de histórias. Começou no clube da sua terra, o Trofense, passou pelo V. Setúbal, o FC Porto, Alverca, Gil Vicente, Belenenses e Rio Ave, entre outros, e ainda esteve uma época em França. Pai de gémeos, recorda as partidas recíprocas com o "maninho" Cândido Costa, lembra a vez em que adormeceu no meio de uma palestra e o dia em que pôs um colega, em cuecas, à procura da roupa que ele tinha pendurado nas redes da baliza. Conta como Jorge Jesus era picuinhas, ao mesmo tempo que lamenta não o ter conhecido mais cedo. O central de 1,90m que entretanto se dedicou à metalomecânica de precisão, confessa ainda que o bichinho do futebol não o deixa em paz

Como é que me perdoo? Florenzi chorou intensamente depois de cometer um penálti desnecessário contra o FC Porto em noite de Liga dos Campeões, numa falta que custou a eliminação da Roma. Paulo Madeira, Tuck e Jorge Silvério ajudam-nos a perceber a anatomia do erro e a maneira de derrotar o sentimento de culpa

Vêm aí mais de 100 milhões de ficheiros secretos de Rui Pinto Advogado de Rui Pinto espera que autoridades portuguesas entreguem dados ao Eurojust. Ana Gomes pede proteção especial

Zona mista

“O Sporting está completamente arredado, deixou de lutar pelo título. Fizemos isso durante três anos comigo”.

- Jorge Jesus, ex-treinador do Sporting, numa daquelas demonstrações de - à falta de melhor palavra - bazófia que não são e-xa-ta-men-te verdadeiras, mas convenhamos que a memória é um recurso muito falível, consoante os pontos de vista (a este propósito aconselho a visualização da excelente série "The Affair"): à 25ª jornada, em 2017/18, o Sporting segui a 8 pontos do 1º; em 2016/17, a 12 pontos do 1º; e em 2015/16 - aqui sim -, a 2 pontos do 1º.

O que aí vem

Segunda-feira

Benfica e Belenenses SAD encerram esta noite a 25ª jornada da Liga (20h15, BTV), com a equipa de Bruno Lage a ter de ganhar para voltar a ultrapassar o FC Porto, que venceu ontem em Santa Maria da Feira (o FC Porto tem 60 pontos, o Benfica tem 59). Na Bundesliga, há Fortuna-Eintracht Frankfurt (19h30, Eleven Sports). Na NBA, os Wizards recebem os Kings (23h, SportTV3).

Terça-feira

Está de volta a Champions, com a 2ª mão do Juventus-Atlético (0-2 na 1ª mão) e do Manchester City-Schalke 04 (3-2 na 1ª mão), ambas transmitidas na Eleven Sports, às 20h. Na Libertadores, o Boca Juniores recebe o Tolima (22h15, SportTV3).

Quarta-feira

Na Liga dos Campeões júnior, o FC Porto - única equipa portuguesa ainda em prova, nos oitavos de final - recebe o Tottenham (11h, Porto Canal). Na Liga dos Campeões sénior, há Barcelona-Lyon (0-0 na 1ª mão) e Bayern Munique-Liverpoool (0-0 na 1ª mão), na Eleven, às 20h. Na NBA, os Heat recebem os Pistons (23h, SportTV1).

Quinta-feira

É dia de Liga Europa, com o Benfica a receber o Dinamo Zagreb (20h, transmissão SIC), depois de ter perdido por 1-0 na Croácia. Também serão disputados os restantes jogos decisivos dos oitavos de final (na SportTV). Em basquetebol, há Barreirense-FC Porto (20h30, Porto Canal), para a Taça de Portugal, e Celtics-Kings, na NBA (23h30, SportTV1).

Sexta-feira

Começa a 26ª jornada da Liga NOS, com o Sporting a receber a equipa da minha terra, o Santa Clara (20h30, SportTV1), que segue num confortável 8º lugar, com 32 pontos (o Sporting é 4º, com 52). Na NBA, há Pistons-Lakers (23h, SportTV5).

Hoje deu-nos para isto

Anabela Mendes

Os canais desportivos não os transmitiram (honra seja feita à Federação Portuguesa de Futebol, que disponibilizou os jogos em streaming - e a BTV transmitiu um deles), mas este fim de semana houve quartos de final da Taça de Portugal feminina, que deixaram o Albergaria, o Benfica, o Braga e o Valadares Gaia como semifinalistas da prova (sendo o Benfica e o Braga, obviamente, os mais fortes candidatos a conquistar o troféu, tendo as bracarenses já eliminado o Sporting, detentor do troféu). Num desses jogos, o Clube Futebol Benfica-Valadares Gaia (3-4), a fotógrafa Anabela Mendes captou uma imagem fantástica das treinadoras Madalena Gala, do 'Fofó', e Mara Vieira, do Valadares, mostrando esta última uma barriga proeminente que me fez lembrar uma frase de que gosto muito: o lugar da mulher é onde ela quiser.

Serve então esta foto para recordar a entrevista que Mara Vieira concedeu no ano passado à Tribuna Expresso, a propósito do primeiro Congresso Internacional de Periodização Tática, que decorreu no Porto com a presença do professor Vítor Frade. Este ano, a segunda edição do evento já está marcada - e a Tribuna Expresso voltará a marcar presença: de 30 de maio a 1 de junho.