A perspetiva nacional e a perspetiva europeia

No domingo à tarde, já não sei bem a propósito de quê, uma amiga dizia-me categoricamente que os melhores scones de Lisboa podem ser comidos na Casa de Chá de Santa Isabel, no Rato. Ao ouvir isto, o marido riu-se: "Manuela, eram os melhores há 20 anos. Agora há tantos outros... Isso são só as tuas memórias afetivas".

São, obviamente, as nossas memórias afetivas que nos fazem pensar que a comida da mamã ou da avó era - ou é - a melhor e, às vezes, no futebol, também distorcem, como é evidente, a nossa perspetiva sobre aquilo que já foi e aquilo que está a ser. Penso nisso muitas vezes a propósito daquele José Mourinho do FC Porto, que era o pináculo de um novo futebol (ou isto serão as minhas memórias afetivas?), e que, entretanto, parece ter-se perdido, entre outras vivências. Ou melhor, ganhou outra perspetiva.

Explicando isto melhor. Na semana que passou, Mourinho esteve no Fórum do Treinador, em Portimão, e disse o seguinte:

"Com os sistemas defensivos cada vez mais bem montados diria que a cada modelo de jogo cada vez mais terão de corresponder diferentes sistemas táticos, principalmente nas fases de construção. Ou seja, num mesmo jogo vai ser cada vez mais necessário mudar de sistema tático para surpreender os adversários. Note-se como tudo vai mudando e, se me permite afetar o protocolo, porque não vem no programa deste Fórum, gostava de lançar um trabalho de casa para todos e até para mim: pensar nas implicações que terá a nova regra, já aprovada pelas mentes brilhantes do International Board, que diz que no pontapé de baliza a bola já não tem de sair da área, o que poderá permitir ao adversário pressionar dentro da própria área. Muita gente vai abdicar da fase de construção e apostar no jogo direto. Terá implicações profundas e que tenho visto pouco debatidas."

Na perspetiva de Mourinho, a nova regra imposta pelo IFAB nos pontapés de baliza irá ter como consequência "o jogo direto", porque a bola já poderá ser tocada dentro da área e o adversário poderá pressionar mais perto da baliza. Tem graça, porque eu - modestamente, pois claro - tenho a perspetiva totalmente oposta (poderia também acrescentar que o Mourinho do FC Porto também teria perspetiva diferente, mas...). Mesmo depois de ter lido e relido as novas regras, vejo esta mudança como benéfica para quem quer sair a jogar a partir de trás. Agora, os defesas podem receber a bola dentro da área - os adversários têm de manter-se fora da mesma até que a bola se mexa -, o que permite mais espaço para receber, pensar e executar a ação seguinte - no futebol de formação então, esta mudança é uma enorme dádiva, porque no futebol 7 ou no futebol 9 ou até mesmo no futebol 11 há muitas equipas que impedem o adversário de sair a jogar com segurança e os mais novos muitas vezes não têm nem precisão nem força suficientes para sair a jogar de forma mais média/longa, pelo que esta nova regra passa a ser uma bela salvaguarda para pôr a bola em jogo, no pé de alguém.

Isto, obviamente, é só a minha perspetiva. E, no fundo, é sempre tudo uma questão de perspetiva, que é influenciada pelas nossas vivências. Este fim de semana, na perspetiva nacional, o passatempo preferido de todos, do primeiro ao último (!) classificado, foi bater nas arbitragens e parece que, nas próximas seis semanas, nada mais haverá no nosso futebol senão árbitros, videoárbitros, ângulos, câmaras, malas, doping e toda uma panóplia de outros ataques sobre os quais prefiro nem ter perspetiva.

Porque vem aí uma semana europeia, com o FC Porto a ir a Liverpool e o Benfica a receber o Eintracht (e, espera-se, Ronaldo a recuperar a tempo de ir à Holanda defrontar o impressionante Ajax), e, pelo menos nestes dias úteis, não ouviremos lengalengas sobre arbitragem. É a perspetiva europeia. Só nos falta mesmo colocar a nossa Liga nacional dentro da perspetiva europeia. Começando, sei lá, a multar e a castigar duramente quem critica, dia sim, dia não, o árbitro A, o videoárbitro B, o adversário C, o adversário D e por aí fora. Como se faz, aliás, na Premier League, onde quem mete o pé fora de água recebe logo castigo apropriado. E isto é, pois claro, uma questão de perspetiva.

Com mais ou dificuldades e mais ou menos queixas, os 'grandes' venceram os respetivos jogos da 28ª jornada e o Moreirense de Ivo Vieira confirmou, perante o Sporting de Braga, que é mesmo a grande surpresa de 2018/19. Lá fora, Messi foi Messi, Diego Costa foi Diego Costa e o Bayern de Munique foi Bayern de Munique.

“‘Este canal surge por que razão?’, eu responderia: para podermos ter mais miúdos e mais miúdas, mais rapazes e mais raparigas a ter o gosto do futebol e a ir jogar futebol.”

- Nuno Santos, diretor do 11, a explicar o que será o novo canal televisivo que será lançado pela Federação Portuguesa de Futebol no início da época 2019/20 - venha daí mais bola e menos polémica (e, já agora, mais licenciamentos legais, vá)

Hoje deu-nos para isto

Em semana europeia, nada melhor do que recordar a final da Liga dos Campeões de 2004, um momento histórico para José Mourinho, para o FC Porto e para o futebol português - histórico e, convenhamos, altamente improvável. Mas, como diriam os especialistas: o futebol é isto. E é por isto que gostamos tanto dele.