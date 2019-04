A batalha de Almaty

SCP

Mesmo o menos interessado dos leitores saberá que a série "Guerra dos Tronos" está prestes a terminar e é por isso que, esta manhã, ainda não abri qualquer rede social. Esta madrugada, o episódio relativo à batalha de Winterfell (sem spoilers: é assim um grande momento na série, pronto) foi transmitido e ainda não o vi, mas de certeza que houve muitas cenas dramáticas e, à conta de vários sacrifícios, os bons vencerão os maus, um dia. Ou assim esperamos sempre.

Vem isto a propósito da final de Almaty, onde a equipa de futsal do Sporting nos deu uma belíssima lição, sagrando-se campeã europeia, finalmente. Finalmente porque, antes da vitória, houve muitas cenas dramáticas: em 2011 perderam com o Montesilvano; em 2017 perderam com o Inter Movistar; e em 2018 também perderam com o Inter Movistar.

Ou seja, antes de haver uma grande vitória, houve três grandes derrotas. É tão simples como isto: para ganhar, eventualmente, é preciso falhar, repetidamente. Já lá vão os anos em que Michael Jordan, o maior de todos os tempos no basquetebol, o dizia: "Errei mais de 9 mil lances em toda a minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 ocasiões, pude marcar o lançamento que daria a vitória e falhei. Falhei e falhei e falhei na minha vida. E é por isso que tenho sucesso".

Atualmente, é recorrente medir o fracasso pela obtenção de vitórias ou derrotas, o que é, obviamente, demasiado redutor para ter algum fundamento. Felizmente, no caso de Nuno Dias, houve a clarividência suficiente para perceber que o trabalho de uma equipa e, particularmente, de um treinador, não se mede simplesmente pelos resultados positivos e negativos, como muitas vezes nos querem vender.

Para ganhar, ou para perder, é preciso estar lá - e só se chega "lá", repetidamente, com competência e trabalho. Depois, hélas, vem a sorte. E a verdade é que, ganhando e perdendo, temos estado sempre lá, em quase tudo: no futsal, em clubes e na seleção e com o melhor do mundo; no futebol, com clubes e com as mais variadas seleções da base até ao topo e com o melhor do mundo; e também, no futebol de praia, com clubes e com a seleção e com o melhor do mundo. É assim que se cresce, batalha a batalha.

O que se passou

No nosso futebol, à 31ª jornada, houve, enfim, a gritaria do costume, enquanto o Benfica ganhava ao Braga, o Sporting ganhava ao Vitória de Guimarães e o FC Porto empatava com o Rio Ave. Lá fora, o Barcelona foi campeão, o City está quase a sê-lo, Marcelo Bielsa voltou a surpreender e Bottas venceu no Azerbaijão. E também somos ótimos no ténis de mesa.

Zona mista

"Temos de ser mais unidos dentro do balneário, ser mais homens, correr todos para o mesmo lado. Olho para o campo e vejo os jovens um bocado perdidos. Têm de aprender a ouvir mais e a falar menos."

- Neymar, num acesso de maturidade (bom, ou de lançamento de culpas) após o PSG perder a Taça francesa para o Rennes - e, no final do jogo, o internacional brasileiro ainda deu um soco num adepto adversário e pode ser suspenso por isso

O que aí vem

Segunda-feira, 29

Já começou o Estoril Open, que irá encher o nosso país de ténis até 5 de maio - e, se tudo correr bem, terá nova vitória portuguesa, como no ano passado, com João Sousa. O FC Porto vai tentar conquistar pela primeira vez a Youth League, a Liga dos Campeões para jovens, frente ao Chelsea, numa final que será transmitida pela Eleven Sports, às 17h. À noite, também na Eleven, às 20h, há La Liga: Bétis-Espanhol. Já a SportTV transmite a liga italiana: Fiorentina-Sassuolo.

Terça-feira, 30

É dia de meias-finais da Champions: o Tottenham recebe o Ajax, às 20h (Eleven Sports). Antes, às 18h, há Montpellier-PSG (Eleven), num jogo que já não conta para grande coisa, uma vez que o PSG já se sagrou campeão.

Quarta-feira, 1

Aproveite o feriado para ir passear... bom, se calhar é melhor não. É que às 11h decide-se a Liga Revelação, com três equipas ainda com possibilidades de conquistar a prova: o Aves, 1º, joga em Braga; o Rio Ave, 2º, a um ponto da liderança, recebe o Estoril; e o Sporting, 3º, a três pontos do Aves, recebe, no Estádio de Alvalade, o Benfica. Às 15h, em andebol, há Benfica-FC Porto (BTV), equipas que repartem a liderança do campeonato com 46 pontos, juntamente com o Sporting, que recebe a Madeira SAD (18h30). E, para acabar o dia em beleza, às 20h, Barcelona e Liverpool disputam a outra meia-final da Champions (Eleven Sports).

Quinta-feira, 2

Depois da Champions, é a vez da Liga Europa: Arsenal e Valência disputam uma meia-final (transmissão SIC) e Eintracht Frankfurt e Chelsea disputam a outra (SportTV2), com ambos os jogos a estarem estranhamente marcados para a mesma hora, 20h. No basquetebol, a Oliveirense, líder do campeonato com 57 pontos, recebe o FC Porto (19h45, RTP2), 3º classificado com 54 pontos, enquanto o Benfica, 2º classificado com 55 pontos, recebe o Lusitânia, 4º com 44 pontos (21h, BTV).

Sexta-feira, 3

Começa a 32ª jornada da Liga, com o Moreirense-Rio Ave (20h30, SportTV). Às 19h30, há Juventus-Torino, com Ronaldo ainda à procura de golos. No hóquei em patins, há quartos de final da Taça de Portugal: Benfica-Juventude de Viana (19h30, BTV).

Sábado, 4

Às 11h, o Varzim de César Peixoto recebe o Famalicão de Carlos Pinto, que já conseguiu a promoção à Liga NOS. Às 12h45, há jogo grande na Liga chinesa: Guangzhou Evergrande-Beijing Guon (SportTV). Às 15h, o Wolves de NES recebe o Fulham (SportTV) e às 15h30 há Marítimo-Braga e Feirense-Chaves. Às 18h, o Benfica recebe o Portimonense (BTV) e às 20h30 o FC Porto recebe o Aves. Às 19h45 há Newcastle-Liverpool e a equipa de Klopp tem de ganhar para continuar a sonhar com o título. No hóquei em patins, Sporting e FC Porto defrontam-se nos quartos de final da Taça (19h30, TVI24). No andebol, o Belenenses recebe o FC Porto (18h30, Porto Canal).

Domingo, 5

O dia começa com um clássico... B: o Benfica B de Renato Paiva recebe o FC Porto B de Rui Barros, às 11h15 (BTV). Às 17h30, o Sporting visita o Jamor, casa emprestada do Belenenses SAD, e o Vitória de Guimarães recebe o Nacional, às 20h. Às 17h, há clássico turco: Galatasaray-Besiktas (SportTV5). No futsal, o Benfica continua atrás do título: vai defrontar o Eléctrico (14h20, RTP1).

Hoje deu-nos para isto

É certo que isto passa um bocado ao lado da generalidade dos adeptos, mas ontem disputaram-se os jogos decisivos das meias-finais da Liga dos Campeões feminina. Depois de ganhar por 1-0 em Munique, o Barcelona voltou a derrotar o Bayern, também por 1-0, com 12.764 pessoas a ver - entre elas Ernesto Valverde -, nas bancadas do Mini Estadi, em dia de eleições espanholas.

Esta é a primeira vez que a equipa catalã (que tinha sido campeã masculina no dia anterior e que também esteve na final de futsal, o que só mostra que os grandes podem ser grandes em tudo) vai à final da Champions feminina, ao contrário do adversário que irá defrontar: o Lyon, crónico campeão europeu, que venceu as últimas três edições da prova e que eliminou nas meias-finais o Chelsea.

A final da Liga dos Campeões feminina entre Barcelona e Lyon será disputada a 18 de maio, às 17h, em Budapeste, e terá transmissão em Portugal através da Eleven Sports, felizmente - é assim que as coisas deixam de passar ao lado dos adeptos e começam a interessar a todos. Mais ou menos como aconteceu em 2013/14, quando o Restelo recebeu a final da prova, então conquistada pelas alemãs do Wolfsburg, frente às suecas do Tyreso (4-3), que contavam com a melhor jogadora de sempre na equipa: a brasileira Marta.