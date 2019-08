O jovem Vítor Oliveira e a velha Liga portuguesa

Rui Duarte Silva

"Jogar para ganhar é mais galvanizador do que jogar para não perder. É um futebol mais positivo, mais alegre. Viver ao longo da semana e vésperas do jogo com a ideia de ganhar dá-nos outra motivação para o treino e até para a adversidade. Jogar para não perder é um tormento e põe as pessoas velhas. E não quero ficar velho tão depressa."

As bonitas palavras que Vítor Oliveira proferiu em entrevista à Tribuna Expresso, antes do Gil Vicente-FC Porto, podiam ser só isso mesmo: palavras (até porque ele diz muitas, e boas, e desbocadas também). Mas, aos 65 anos, aquele que é provavelmente o treinador mais experiente da Liga portuguesa continua a demonstrar, muito além das palavras, que ainda é um jovem no futebol português, e guiou o Gil Vicente a uma surpreendente vitória sobre o FC Porto, numa demonstração evidente de competência coletiva (com uma ajudinha especial do búlgaro Bozhidar Kraev e do brasileiro Lourency Rodrigues - tome nota destes nomes para a sua fantasy).

Porque a competência, como sabemos (sabemos?), não é um posto, ao contrário da idade, e nenhuma delas está relacionada com a outra, como ficou claro pela vitória do Gil ou pelo jogo de Nuno Tavares, enquanto lateral direito, na Luz. Ou até pela entrada de Matchoi Djaló, do Paços de Ferreira, no mesmo estádio, tornando-se o mais jovem de sempre a jogar na Liga NOS, com 16 anos e quatro meses.

Tudo isto é bonito e, à 1ª jornada da Liga, vale a pena destacá-lo. Só é pena que também tenhamos de destacar o inverso: à 1ª jornada da Liga, um dia antes da mesma começar, já temos um jogo adiado, entre Rio Ave e Vitória de Guimarães (a estragar-me já uma jornada da fantasy, obrigada, Liga), devido a um problema numa bancada; à 1ª jornada da Liga, já temos um jogo à segunda-feira à noite, depois de Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga, ter dito que não, senhora, não íamos ter nada disso (recordando: "Houve a perspetiva de limitar os horários, os jogos à segunda-feira só vão acontecer por necessidade. Não podemos exigir que uma equipa jogue na quinta-feira e depois novamente no sábado. Esse horário ficará em aberto a quem joga na semana anterior, a meio da semana. Na próxima época, teremos jogos de sexta-feira a domingo"), o que só pode querer dizer que Vitória de Setúbal e Tondela estão a disputar as competições europeias e não sabíamos; e, à 1ª jornada da Liga, já temos a utilização de um horário absolutamente lamentável para jogos, as 21h30, quando se iniciou o Benfica-Vitória de Setúbal (na 2ª jornada o FC Porto-V. Setúbal também será à mesma hora; e o Sporting-Sporting de Braga às 21h), alegadamente, para "fugir ao calor". Ironicamente, choveu durante grande parte do jogo.

Justiça divina, com cumprimentos para a nossa velha Liga.

O que se passou

Além dos destaques que seguem mais abaixo, houve outros acontecimentos: João Rodrigues venceu a Volta a Portugal; Portugal subiu à Superliga de atletismo; Miguel Oliveira fez história no MotoGP; e João Félix marcou dois golos à Juventus de Cristiano Ronaldo.

Francisco, o PT dos futebolistas: “O Sarri chegou agora à Juventus e vai ser ele a dizer ao Ronaldo que não pode trabalhar fora do clube?” É um preparador físico individual que faz treino específico de força, potência ou agilidade com os jogadores, à parte dos clubes. Francisco Martins trabalhou com cerca de 40 jogadores nesta pré-época, entre Renato Sanches (Bayern de Munique), Ricardo Pereira (Leicester), Luís Neto (Sporting), ou Rafael Leão (AC Milan), e acredita que este tipo de trabalho de ginásio é a base que permite a futebolistas "manter o talento como primeira capacidade de desequilíbrio". Diz que há cada vez mais jogadores a entenderem que, com este processo, "podem estar a ganhar €10 mil num ano e, no outro, €50 mil". Já chegou a conversar com Cristiano Ronaldo sobre o assunto e ficou na dúvida "se estava a falar com um jogador ou com alguém da área"

Girão: “Tivemos a humildade de despejar bolas. É como pedir ao Ronaldo ou Messi para se porem à frente do guarda-redes a levar boladas” Foi o herói do 16.º título mundial de hóquei em patins de Portugal. Nascido no Porto há 29 anos, Ângelo Girão é o indiscutível da baliza do Sporting e da Seleção Nacional e até tem colegas que pedem para lhe construírem uma estátua. Pudera: depois de vencer, pelo Sporting, a Liga Europeia, a maior prova de clubes, defendeu há um mês, ao serviço da Seleção Nacional, cinco bolas paradas e três grandes penalidades na final do Mundial frente à Argentina

Zona mista

"Fizemos um resultado igual ao do Sporting, se calhar não foi assim tão mau."

- Filipe Rocha - ex-Filó (foi o próprio a pedir ao jornalistas para agora o tratarem por Filipe Rocha) -, treinador do Paços de Ferreira, a protagonizar o chamado "momento Batanetes", ao relativizar a derrota da equipa perante o Benfica (5-0), na 1ª jornada da Liga

O que aí vem

Segunda-feira, 12

Tal como os graúdos, os mais jovens também já estão a jogar: a Liga Revelação começou e pode ver o Vitória de Guimarães contra o campeão, o Aves, às 17h45, no Canal 11. Às 20h15, na SportTV, encerra a 1ª jornada da Liga, entre Vitória de Setúbal e Tondela, em mais um daqueles jogos magníficos de segunda-feira à noite. Vá lá não ser às 21h30.

Terça-feira, 13

Depois de ter garantido brilhantemente a qualificação para os 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina (note que no feminino a Liga dos Campeões passa logo para eliminatórias, não havendo fase de grupos, ainda que a UEFA já tenha indicado que pretende mudar o formato em breve), o Sporting de Braga disputa o último jogo do mini torneio de qualificação da prova, contra o mais fraco adversário do grupo, o Rigas, da Letónia, sendo muito provável a obtenção de uma goleada, para fechar em grande o grupo (16h, no 11). Na qualificação da Liga dos Campeões masculina, há Ajax-PAOK (de Abel Ferreira) às 19h30, na SportTV1, e FC Porto-Krasnodar, às 20h, no Porto Canal. Começa um clássico de verão: o Mundialiato de futebol de praia, no 11, com o Portugal-Senegal, às 14h45.

Quarta-feira, 14

Na Liga chinesa, o Shanghai SIPG de Vítor Pereira recebe o Tianjin Teda, às 12h35, na SportTV1. Na Liga Europa, o Vitória de Guimarães precisa de confirmar a passagem ao playoff, depois de ganhar por 3-0 na 1ª mão, fora, ao Ventspils (17h, SportTV1). É também dia de Supertaça Europeia, entre o vencedor da Champions, o Liverpool, e o vencedor da Liga Europa, o Chelsea (20h, TVI). No Mundialito de futebol de praia, há Portugal-Japão, às 18h30.

Quinta-feira, 15

Prossegue a Liga Revelação, com o Rio Ave-Benfica, às 11h, no 11 (giro). Às 15h, também no 11, há Marítimo-V. Setúbal. À noite, prossegue a qualificação da Liga Europa, com o Sporting de Braga a receber o Brondby, depois de ter vencido por 4-2 na 1ª mão (19h45, SportTV1). No Mundialito de futebol de praia, Portugal defronta Espanha, às 18h30.

Sexta-feira, 16

Dia cheio de futebol na Eleven Sports: há Bundesliga, com o Bayern Munique-Hertha (19h30); há Championship, com o Huddersfiled-Fulham (19h45); e há La Liga, com Atlético de Bilbau-Barcelona (20h). No 11, há Campeonato de Portugal entre dois históricos: Leiria e Beira-Mar (20h15). Na SportTV, abre a 2ª jornada da Liga, com o Famalicão-Rio Ave (20h30). Em andebol, o FC Porto defronta o Valladolid, às 19h (Porto Canal), para o Torneio Internacional de Viseu.

Sábado, 17

Às 11h, há 2ª Liga: Académico de Viseu-Académica (SportTV); mas também há juniores: Alverca-Sporting (11). Na Premier League, o jogo da jornada é o Manchester City-Tottenham (17h30, SportTV) e em Espanha há Celta-Real Madrid (16h, Eleven). Em Portugal, há Belenenses SAD-Benfica, às 19h. No andebol, prossegue o Torneio de Viseu: FC Porto-Nantes, às 14h30, na TVI24; Benfica-Ademar, às 16h30, na BTV; e Sporting-Valladolid, às 18h30, na SportingTV.

Domingo, 18

Às 11h há juniores: Tondela-Benfica (11). Às 11h15 há 2ª Liga entre dois candidatos à subida: Estoril-Farense (SportTV). Às 16h, há Aves-Marítimo e Paços-Santa Calra e às 18h30 Vitória-Boavista. Para as 21h, essa excelente hora, está marcado o Sporting-Sporting de Braga. Se não estiver para aí virado, pode também ver, à mesma hora, o Atlético de Madrid-Getafe (Eleven). Em andebol, é dia de dérbi, a contar para o Torneio de Viseu: Benfica-Sporting, 15h, TVI24.

Hoje deu-nos para isto

tiago miranda

Com o Benfica a repetir 'manitas', nada como recordar o ex-obreiro de goleadas na Luz, ainda que com um nível algo diferente, ao nível dos gestos a partir do banco. À 8ª jornada da Liga 2009/10, o Benfica já goleava o Nacional por quatro quando Jorge Jesus, enfim, à Jorge Jesus, levantou quatro dedos em direção ao treinador adversário. O jogo acabaria em 6-1 e, na flash interview, Manuel Machado respondeu com palavras: "Um vintém é um vintém, um cretino é um cretino".

Ah, o cheiro a fair play pela manhã.

Tenha uma bela semana e não se esqueça de passar pela nossa Tribuna Expresso.