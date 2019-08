O Sporting, Punxsutawney e o dia da marmota

NurPhoto

Ele vai para Punxsutawney, uma terriola na Pennsyvania. Acorda quando o relógio passa das 5h59 para as 6h e no rádio está a tocar o “I got you babe”, do Sonny e da Cher.

No seguinte, o mesmo. O mesmo dia, a mesma hora, o mesmo “I got you babe, I got you babe”.

No dia seguinte, o mesmo. E no outro dia, igual.

No filme “The groundhog day”, que em Portugal recebeu o excelente (ironia alert) nome de “O feitiço do tempo”, embora neste caso talvez se justificasse a tradução à letra, que é, como quem diz, “O dia da marmota”, Bill Murray está preso no tempo, uma e outra vez a acordar no mesmo dia e à mesma hora, a viver as mesmas situações.

Quando vi que o Sporting ia vender Bas Dost, não porque queira muito vender Bas Dost, mas porque é preciso poupar no salário de Bas Dost - e que Bas Dost não fique bem no esquema de Marcel Keizer parece-me uma questão a ter em conta, mas não uma questão essencial neste caso - lembrei-me precisamente do desespero de Bill Murray preso no tempo em Punxsutawney.

Não é coisa nova no Sporting que, por exemplo, teve de vender Izmailov ao FC Porto por não lhe conseguir pagar o salário. Ou que trouxe gente como Pranjic ou Boulahrouz para rapidamente perceber que os seus vencimentos estavam fora da realidade do clube, ou melhor, que o que rendiam em campo não valia nem de perto nem de longe aquilo que lhes era pago.

Ou que em janeiro último viu sair Nani e Montero, também para aliviar as contas do clube.

É o Sporting e o dia da marmota. Aconteceu uma vez, duas, três, sempre igual. Sempre como Bill Murray a acordar quando o relógio bate as 6h em Punxsutawney.

Aqui há uns anos, o FC Porto apostava nos salários simpáticos para atrair jogadores. Foi por isso que Falcão e James preferiram os dragões ao Benfica. A diferença é que o investimento foi mais do que recuperado com vendas estratosféricas para outros clubes europeus. O Sporting, pelo contrário, vai perder um jogador que marcou mais de 70 golos em três temporadas por quase nada, mesmo que poupe uns milhões largos em salários.

E isto nunca é uma vitória.

Ainda que os leões tenham batido no domingo o Sp. Braga por 2-1, num jogo mais importante do que um simples jogo, é difícil olhar para um plantel com quatro defesas direitos e um ponta de lança e não pensar que algo não foi devidamente bem pensado para esta época - já para não falar nas declarações de Marcel Keizer que, pelos visto, quais mulher ou homem enganado, foi o último a saber.

Até dia 31, há tempo de ir ao mercado. Mas irá o Sporting a tempo para a temporada?

O que se passou

O Benfica venceu a única equipa que faltava a Bruno Lage e o FC Porto tirou a barriga de misérias depois de duas derrotas dolorosas, com um Zé Luís em grande estilo.

João Félix fez ISTO - assim, em caixa alta e tudo.

A meio da semana, o Liverpool venceu a Supertaça europeia, com um improvável herói na baliza e uma mulher na arbitrar.

O Barcelona arrancou a La Liga com uma derrota - e sofrendo um daqueles golos para ver e rever.

Tivemos más notícias sobre a saúde de Ricky Van Wolfswinkel, outro holandês goleador que deixou saudades em Alvalade.

Cristiano Ronaldo, além de ter sido mais uma vez nomeado para melhor jogador da Champions, deixou meia internet de boca aberta com o seu novo - e bizarro - anúncio.

#MeteoZéLuís, Bas Fernandes, o par de jarras e Adel on the rocks (por Insónias em Carvão) Então, sem delongas, aqui vai a semana desportiva vista pelo nosso implacável curador das redes sociais que dá pelo nome de Insónias em Carvão

O inflamável Sá Pinto, aquele que amassou esse colibri mortífero de nome Liedson Bruno Vieira Amaral escreve, esta segunda-feira, sobre Sá Pinto e sobre uma aposta que não se importa de perder

Bruno Vale: “No Chipre as coisas são diferentes. Uma vez, atiraram um foguete que ficou preso na minha camisola e me queimou o pescoço” Um cancro fulminante levou-lhe o pai, quando tinha apenas 15 anos, moldando-lhe para sempre uma personalidade que se tornou ainda mais reservada. Foi campeão europeu de sub-16 e campeão nacional pelo FCP, jogou ao lado do ídolo Vítor Baía, percorreu todas as seleções, chegou a estar convocado, por Scolari, para o Mundial de 2006, mas acabou por ver a promissora carreira interrompida devido a uma lesão. Foi no Chipre onde esteve sete anos e conquistou cinco troféus que mais brilhou como guarda-redes. Gosta de jogar "Call of Duty", de ir ao cinema e de séries como a dos Vikings ou Game of Thrones

Como avaliar jogadores do Sporting na escala de 0 a Diaby Diogo Faro gostou especialmente do jogo de Diaby contra o Braga, ao ponto de tornar o maliano no ponto distorcido da escala com que avaliou os restantes jogadores do Sporting, como as aulas de francês que Acuña tirou para "gritar sem dar erros", ou como o melhor que Wendel fez na partida foi, num contra-ataque, "não passar a bola a Diaby porque sabia que para isso mais valia rematar logo para fora"

Um Azar do Kralj saúda Luís Miguel, que se levanta da cama apostado em melhorar a sua vida e as vidas daqueles que o rodeiam O Benfica venceu "o Codecity", como diz Vasco Mendonça, que só tem elogios para Pizzi - também conhecido como Luís Miguel - e para Rafa, cujo futebol "é um refrescante e necessário pirete ao analista técnico-táctico que reside em nós"

Lá em Casa Mando Eu teve acesso exclusivo às mensagens de Pepe com Felipe e a uma prova irrefutável da forma física de Marega O FC Porto venceu o Vitória de Setúbal, por 4-0, na 2ª jornada da Liga 2019/20, e Catarina Pereira está com algumas dúvidas sobre o que deve sentir em relação a alguns portistas, particularmente Zé Luís: "Muito esquisito isto de termos um avançado que, entre outras coisas, marca golos. Estou ligeiramente desconfiada. E eufórica. Mas estou a controlar-me. Não sei se estou a conseguir"

Explicando os 34 minutos que queimaram €44 milhões O FC Porto apresentou-se num sistema um pouco diferente do habitual, estreou Nakajima, Saravia e colocou Diaz, mas nem foi por aí que as coisas correram mal. As bolas paradas, à partida uma especialidade da casa, apresentaram erros raros e o Krasnodar aproveitou-os

A maldição Mourinho O Vitória de Setúbal tem contado com a presença, nas suas bancadas, do seu mais famoso adepto. Mas nunca ganha quando José Mourinho está presente

Um nome que já deviam conhecer: João Rodrigues ão era um segredo assim tão bem guardado. Aos 24 anos, João Rodrigues tornou-se o quinto ciclista português a vencer a Volta a Portugal neste século, emergindo de uma equipa do W52 - FC Porto que apresentava mais do que um favorito a vencer a competição. A história do jovem de Faz Fato, Tavira, cujo nome já deviam conhecer

Zona Mista

"Fio da navalha? Isso estava eu com 12 anos quando trabalhei nas obras com o meu pai"

Sérgio Conceição, durante a antevisão ao encontro com o Krasnodar. O futebol não é a vida, todos nós sabemos - ou devíamos saber, sei lá -, mas perder 40 e muitos milhões de euros em 90 minutos também não é agradável.

O que aí vem

Segunda-feira, 19

Na 1.ª Liga, mais um daqueles jogos à segunda-feira que supostamente não iam existir mas existem: Tondela - Portimonense (20h15, Sport TV1).

Na Premier League: Wolverhampton - Man. United (20h, Sport TV2).

Na Liga Revelação: Feirense - V. Guimarães (11h, 11), Benfica - Belenenses SAD (16h, TVI24), Estoril - Rio Ave (17h45, 11) e D. Aves - Sporting (20h, 11).

Terça-feira, 20

Arranca o playoff de acesso à Liga dos Campeões: APOEL - Ajax (Eleven Sports1), Cluj - Slavia Praga (20h, Eleven Sports2) e LASK - Club Brugge (Eleven Sports 3).

Na Liga Revelação: Académica - Portimonense (10h30, 11), V. Setúbal - Famalicão (16h, 11) e Cova da Piedade - Leixões (18h, 11).

Quarta-feira, 21

Continua a 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões: Olympiacos - Krasnodar (20h, Eleven Sports1), Young Boys - Estrela Vermelha (20h, Eleven Sports 2) e Dinamo Zagreb - Rosenborg (20h, Eleven Sports3).

Na Libertadores: LDU Quito - Boca Juniors (23h15, Sport TV1) e Flamengo - Internacional (1h30, Sport TV1).

No surf, começa o Tahiti Pro Teahupoo, mais uma etapa do circuito mundial (18h30, Sport TV3).

Quinta-feira, 22

Na Liga Revelação: Feirense - Benfica (16h, TVI24).

No ténis, jogam-se os quartos de final do ATP250 de Winston-Salam (20h, Sport TV4).

Sexta-feira, 23

Arranca a 3.ª jornada da 1.ª Liga com o V. Setúbal - Moreirense (19h, Sport TV1) e o Rio Ave - D. Aves (21h15, Sport TV1).

Na Premier League: Aston Villa - Everton (20h, Sport TV2).

Na La Liga: Granada - Sevilha (19h, Eleven Sports1) e Levante - Villarreal (21h, Eleven Sports1).

Na Bundesliga: Colónia - B. Dortmund (19h30, Eleven Sports2).

Na 2.ª Liga: Benfica B - Oliveirense (19h, BTV).

Na Liga Revelação: Marítimo - D. Aves (11h, 11), Belenenses SAD - Estoril (16h, 11) V. Guimarães - Sporting (18h, 11) e Famalicão - Sp. Braga (20h15, 11).

No voleibol, Portugal estreia-se no Europeu feminino, frente a Itália (16h30, Sport TV1).

No MotoGP, siga os treinos livres do GP Grã Bretanha (9h, Sport TV5).

Sábado, 24

É o dia do jogo do fim de semana: Benfica - FC Porto (19h, BTV). Ainda na 1.ª Liga joga-se o Boavista - Paços de Ferreira (a umas incríveis 21h30, Sport TV1).

Na 2.ª Liga: Académica - Chaves (11h, Sport TV1).

Na Liga Revelação: Leixões - Académica (11h, 11).

Na Premier League: Norwich City - Chelsea (12h30, Sport TV2), Man. United - Crystal Palace (15h, Sport TV2) e Liverpool - Arsenal (17h30, Sport TV2).

Na La Liga: Osasuna - Eibar (16h, Eleven Sports1), Real Madrid - Valladolid (18h, Eleven Sports1), Getafe - Ath. Bilbao (20h, Eleven Sports2) e Celta de Vigo - Valencia (20h, Eleven Sports1).

Na Serie A: Parma - Juventus (17h, Sport TV1) e Fiorentina - Nápoles (19h45, Sport TV2).

Na Bundesliga: Schalke 04 - Bayern Munique (17h30, Eleven Sports2).

Na Ligue 1: Dijon - Bordéus (19h, Eleven Sports4).

No Europeu feminino de voleibol: Portugal - Polónia (19h30, Sport TV3).

No MotoGP, siga a qualificação para o GP Grã Bretanha (12h35, Sport TV5).

No ténis, joga-se a final do torneio ATP250 de Winston-Salem (22h, Sport TV5).

Domingo, 25

Para a 1.ª Liga, siga o Portimonense - Sporting (18h30, Sport TV1) e ainda o Santa Clara - Belenenses SAD (16h, Sport TV1), o Marítimo - Tondela (16h, Sport TV2), o Gil Vicente - Sp. Braga (20h30, Sport TV2) e o V. Guimarães - Famalicão (21h, Sport TV1)

Na 2.ª Liga: Farense - FC Porto B (11h15, Sport TV1).

Na Premier League: Bournemouth - Man. City (14h, Sport TV1), Tottenham - Newcastle (16h30, Sport TV4)

Na Bundesliga: RB Leipzig - Eintracht Frankfurt (14h30, Eleven Sports2) e Hertha Berlim - Wolfsburgo (17h, Eleven Sports2)

Na La Liga: Alavés - Espanyol (16h, Eleven Sports1), Mallorca - Real Sociedad (16h, Eleven Sports4), Leganés - Atl. Madrid (18h, Eleven Sports1) e Barcelona - Bétis (20h, Eleven Sports1).

Na Serie A: Udinese - Milan (17h, Sport TV3), Roma - Génova (19h45, Sport TV3) e Sampdoria - Lazio (19h45, Sport TV5).

Na Ligue 1: PSG - Toulouse (20h, Sport TV2).

Joga-se ainda a Supertaça de andebol: FC Porto - Águas Santas (18h30, TVI24).

No Europeu feminino de voleibol: Eslovénia - Portugal (17h, Sport TV5).

No judo, siga as finais do 1.º dia do Mundial de judo (11h, Sport TV3).

No MotoGP, acompanhe o GP Grã Bretanha (11h20, Sport TV5).

Hoje deu-nos para isto