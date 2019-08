Football, bloody hell

Miguel A. Lopes / Lusa e José Coelho / Lusa

A expressão de hoje é disclaimer e o tom é o do comentarista:



Agora que a terceira jornada já era, e depois de uma aturada revisão aos jogos disputados, a Tribuna Expresso está em condições de assegurar que o Sporting será campeão, que o FC Porto vencerá a Liga Europa e que o Benfica, uma vez despachado impiedosamente da Liga dos Campeões, lutará pelo 3.º lugar com o Famalicão. É disto que estamos a falar, que nós sabemos realmente o que andamos aqui a fazer – pelo menos, durante os próximos sete dias, temos a certeza que sabemos.



Ao mesmo tempo, a avisada e previdente Tribuna Expresso manifesta-se desde já disponível para reverter este prognóstico na próxima segunda-feira. Assim, a Tribuna Expresso não só se desculpa antecipadamente por qualquer inconveniente causado, como garante total transparência no processo do achismo, científico e baseado em big data, mas sujeito às coisas do pontapé na bola. Aconteça o que acontecer no Sporting - Rio Ave, no FC Porto - Vitória SC, no Braga - Benfica e no Aves - Famalicão, a Tribuna Expresso estará cinicamente protegida da crítica.



E isto, senhoras e senhores, é o que se chama de planeamento. E esta também foi uma forma duvidosa de introduzir o tema “plano B”.



Ora, depois da vitória inquestionável do FC Porto na Luz, questiona-se porque demorou Bruno Lage tanto a alterar a equipa, a mudar de A para B, quando era evidente que o plano inicial estava a resultar em evitáveis chutões para a frente e muitos passes fáceis falhados.



Ficaram, então, demonstradas as vulnerabilidades de um estilo que dependia de João Félix e/ou de Gabriel para desconstruir os adversários que conseguiam anular Rafa e Pizzi. Controlar dois extremos é fazível; controlar dois extremos, um falso nove e um médio tipo-quarterback é bem mais complicado.



Sérgio Conceição sabia disso e juntou os seus quatro médios, forçando o Benfica a errar por não ter espaço, nem jogadores, para pensar de forma diferente - Florentino e Samaris são dois tipos de contenção, não lhes peçam pensamentos abstratos, e Romário Baró e Uribe secaram Rafa e Pizzi, sobrando Danilo para o resto.



Consequências práticas: dois remates à baliza de Marchesin, vários remates à baliza de Vlachodimos. Talvez a entrada de Chiquinho de início tivesse oferecido mais soluções e triangulações, talvez o plantel não tenha a profundidade que o, por vezes, delirante Luís Filipe Vieira acredita, mas disso o FC Porto não tem culpa: fez o que lhe competia e dominou de início ao fim um dos clássicos mais desequilibrados dos últimos anos. Conclusão: o futebol é um desporto coletivo que exige readaptações quando o contexto muda, e quem disser o contrário, que olhe para as metamorfoses do City de Pep Guardiola.



Depois, o Sporting, que Marcel Keizer reinventou com a inclusão de Vietto – e a exclusão de Diaby. O argentino é, pois, o plano B do holandês que assim tem dois jogadores criativos perto de um ponta de lança que não é o ideal, mas que em Portimão foi suficiente. Num jogo frenético e enérgico, em que o controlo emocional e tático foram substituídos pela vertigem, o (aparentemente) novo Sporting venceu e subiu à liderança da Liga. Com Bas Dost de saída e com Bruno Fernandes não se sabe ainda bem como, que o mercado só fecha na próxima segunda-feira.

Como um dia disse Alex Ferguson – bem, não foi num dia qualquer, foi na noite mágica do triunfo do United sobre o Bayern na Champions –, “football, bloody hell”.

Resume praticamente tudo, não é verdade?

[P.S. Siga-nos no Facebook, em @TribunaExpresso]

O que se passou

Houve mais do que bola indígena a rolar. Fernando Pimenta conquistou medalhas nos Mundiais, Miguel Oliveira caiu em MotoGP, a Juventus de Ronaldo ganhou.

Caçar com gato Bruno Vieira Amaral fala-nos de um Benfica que no Clássico desta semana não foi mais que um gato em plena mesa de operações para ser castrado

“O Tyrone Mings pisou-me a cara de propósito e mandei a foto para o grupo WhatsApp dos colegas: ‘Continuo mais bonito que vocês’. Sou durão” Esta época, Nélson Oliveira rumou ao AEK da Grécia depois de ter jogado cinco anos no Reino Unido, e de ter passado por Espanha e França. Antes cresceu na formação do Benfica, clube do coração onde, segundo ele, nunca teve uma verdadeira oportunidade na equipa principal. Fã confesso de Cristiano Ronaldo, das passagens pela seleção recorda o bom coração de Fernando Santos. Sobre a pisadela na cara de que foi vítima em fevereiro deste ano, considera que foi propositada, mas garante que é um durão e que os golos bem como as exibições nos relvados vão durar pelo menos até aos 36, 37 anos, se mais nenhum azar lhe bater à porta. E revela como a doença e a morte do pai, o seu verdadeiro herói com quem tinha uma forte ligação, afetaram a sua vida.

“Treino com Ronaldo há anos. Ele esteve dez anos sem mexer um dos dedos do pé. Comigo, em duas semanas, começou a mexer outra vez” Esta quinta-feira fez exatamente 15 anos da medalha de prata de Francis Obikwelu nos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas. Motivo mais do que suficiente para falarmos com o português nascido na Nigéria há 40 anos, que nos levou de volta àquele dia 22 de agosto de 2004, mas também à infância em África, à decisão de ficar no nosso país, de Christian, o filho bébé e até dos treinos que dá a Cristiano Ronaldo e Nelson Semedo

No meio do caos e descontrolo nasceu um tipo chamado Vietto O Sporting é líder do campeonato à terceira jornada porque encontrou, finalmente, o jogo interior e criador que pode ser gerado entre Bruno Fernandes e Luciano Vietto, que apareceu no meio de um jogo de loucos contra o Portimonense, que venceu (3-1) à lei das transições rápidas e contra-ataques constantes durante quase uma hora

Sim, o risco até compensa O Benfica não teve Rafa para saídas rápidas, nunca ligou jogo interior com Pizzi a ir ao centro do campo, jamais viu Grimaldo a construir jogadas e em minuto algum chegou à área contrária com a bola controlada. Porque o FC Porto pressionou alto, anulou tudo o rival tem de forte, criou oportunidades para marcar e ganhou (2-0) o clássico que apenas viu um remate perigoso dos encarnados ao fim de hora e meia

O Benfica foi comido de cebolada, carpaccio, como melão fatiado enfiado goela abaixo. Talvez seja bom chamar o Nhaga (Um Azar do Kralj) Vasco Mendonça era, até agora, um desconhecido fã de alta culinária. O jogo com o FC Porto de sábado alterou tudo. Esta é a análise amargurada de um benfiquista

Um belo banho de bola só para Bruno Lage (por Insónias em Carvão) Eis um balanço um nada antecipado da semana, dado que tivemos o clássico no sábado, por Insónias em Carvão, o curador sem misericórdia que cuidou de Lage, Marega, Pepe, Ronaldo e Renato Sanches

O que aí vem

Segunda-feira, 26

Mais logo, na Serie A, joga-se o Inter - Lecce (19h45, Sport TV1).



Terça-feira, 27

Jornada cheia na Liga Revelação: Benfica - V. Guimarães (11h, TVI24), Sporting - Marítimo (16h, Sporting TV) e V. Setúbal - Leixões (17h45, 11).

Na Ligue 1: Montepellier - Lyon (18h, Eleven Sports1).

Na Taça da Liga Inglesa: Newport County - West Ham (19h45, , Sport TV1)



Quarta-feira, 28

Na Ligue 1: Lille - St. Étienne (18h, Eleven Sports2) e Nice - Marselha (20h, Eleven Sports4).

Na Liga Revelação: Estoril Praia - Feirense (11h, 11) e Académica - Rio Ave (17h45, 11).

Na Taça da Liga Inglesa: Lincoln City - Everton (19h45, Sport TV1).

E, ainda, na Taça Libertadores: Boca Juniors - LDU Quito (23h15, Sport TV1) e Jorge Jesus show no Internacional - Flamengo (1h30, Sport TV1).



Quinta-feira, 29

Começa à meia-noite, oficialmente já é sexta-feira, mas ainda quinta-feira nos Estados Unidos, onde a Seleção Nacional feminina vai participar naquele que será o encontro de preparação com maior assistência da história da seleção norte-americana, recém-coroada campeã do Mundo (0h, 11).

Todas as decisões para as equipas portuguesas no playoff de acesso à Liga Europa: Spartak Moscovo - Sp. Braga (18h15, Sport TV2) e V. Guimarães - FCSB (20h, Sport TV1).

Ainda para a Liga Europa, mais dois jogos com portugueses: Eintracht Frankfurt - Estrasburgo (19h30, Sport TV4) e Wolverhampton - Torino (19h45, 11).



Sexta-feira, 30

Arranca a 4.ª jornada da I Liga: Moreirense - Portimonense (19h, Sport TV5) e Belenenses SAD - Boavista (21h15, Sport TV1).

Na La Liga: Sevilha - Celta de Vigo (19h, Eleven Sports1) e dérbi vasco no Athletic Bilbao - Real Sociedad (21h, Eleven Sports1).

Na Bundesliga: Borussia M'gladbach - RB Leipzig (19h30, Eleven Sports2)

Na Serie A: Bolonha - SPAL (19h45, Sport TV2).

Na Ligue 1: Mets - Paris SG (19h45, Eleven Sports4).



Sábado, 31

O agora líder da Liga, o Sporting, recebe o Rio Ave (19h, Sport TV1). Ainda para a I Liga: Aves - Famalicão (16h30, Sport TV4), Paços de Ferreira - Marítimo (16h30, Sport TV1) e Gil Vicente - V. Setúbal (21h30, Sport TV2).

Na Premier League: Southampton - Man. United (12h30, Sport TV2), Man. City - Brighton (15h, Sport TV2) e Burnley - Liverpool (17h30, Sport TV2).

Na Bundesliga: B. Munique - Mainz (14h30, Eleven Sports2), Bayer Leverkusen - Hoffenheim (14h30, Eleven Sports2) e Union Berlin - B. Dortmund (17h30, Eleven Sports4).

Na La Liga: Osasuna - Barcelona (16h, Eleven Sports1), Getafe - Alavés (18h, Eleven Sports1), Levante - Valladolid (18h, Eleven Sports2) e Betis - Leganés (20h, Eleven Sports1).

Na Serie A: Milan - Brescia (17h, Sport TV3) e Juventus - Nápoles (19h45, Sport TV3).



Domingo, 1

Atenções viradas para o Sp. Braga - Benfica, jogo grande da 4.ª ronda (21h, Sport TV2). Ainda na I Liga: FC Porto - V. Guimarães (18h30, Sport TV1) e Tondela - Santa Clara (16h, Sport TV3).

Há Old Firm na Escócia: Rangers - Celtic (12h, Eleven Sports1).

Na Premier League: Arsenal - Tottenham (16h, Sport TV2) e Everton - Wolverhampton (14h, Sport TV2).

Na La Liga: Valencia - Maiorca (16, Eleven Sports1), Atlético Madrid - Eibar (18h, Eleven Sports1), Espanyol - Granada (18h, Eleven Sports2) e Villarreal - Real Madrid (20h, Eleven Sports1).

Na Bundesliga: Werder Bremen - Augsburgo (14h30, Eleven Sports4) e Eintracht Frankfurt - F. Dusseldorf (17h, Eleven Sports4).

Na Serie A: Lazio - Roma (17h, Sport TV5) e Cagliari - Inter (19h45, Sport TV3).

Hoje deu-nos para isto