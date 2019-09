Aproveitemos a fotografia, antes que acabe

SRDJAN SUKI/EPA

Foi logo após o golo de Cristiano Ronaldo, no sábado, em Belgrado, no estádio informalmente conhecido por Marakana, sim, com um balcanizado kapa. Quando Ronaldo marca, os primeiros a fundirem-se num abraço com o capitão foram Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes.

Naquele momento pensei que, desde que comecei jogos da Seleção, talvez não tenha existido uma concentração tão grande de talento num abraço só e que neste momento não haverá muito mais seleções com quatro jogadores deste nível, neste momento de forma.

Procurei então se algum fotógrafo das agências a que a Tribuna Expresso tem acesso havia registado o momento, aqueles dois, três segundos em que os quatro estavam juntos, a festejar. Não aconteceu. Há frames televisivos para contar a história daquele abraço, mas nunca uma foto bonita, sem grão, com muitos megabytes.

Se tudo correr bem, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes ainda jogarão um par de anos juntos na Seleção Nacional e outras ocasiões haverá para registar o momento. Mas nem tudo é eterno, nem Ronaldo, apesar de ele, jogo após jogo, nos fazer crer o contrário.

Não sei se se lembram do último episódio de “Sete palmos de terra”, uma série sobre a vida disfarçada de série sobre a morte - aqui entre nós, eu lembro-me bem, porque tive de fazer um esforço desumano para não me desmoronar em lágrimas à frente da minha mãe. Mesmo no final do final, Claire, antes de partir numa viagem imprevisível para o outro lado do país, junta a família e tira-lhes uma foto. Um registo para ela levar consigo, no coração e na máquina. E há uma voz, que não vou dizer de quem é para o caso de não ter visto a série (já agora, veja a série), que lhe diz qualquer coisa como: “Não podes tirar uma foto disto, já passou”.

A frase terá muitos significados, ainda hoje há discussões mais ou menos intensas na internet sobre o assunto, mas eu tomei-a como uma forma de dizer àquela miúda que ela já não é, afinal, uma miúda, que o tempo passa, que nada será igual depois dela deixar a família e partir sozinha para uma nova vida. E que, por muito que ganhemos quando nos tornamos independentes, quando deixamos o ninho, também perdemos muita coisa pelo caminho.

Um dia, aquele quarteto deixará de ser um quarteto, portanto, mais vale aproveitar a fotografia, antes que acabe.

Porque depois de uma 1.ª parte em que Portugal jogou de forma francamente pobre em Belgrado, na 2.ª parte houve momentos em que se viu que, de facto, em termos individuais, há muita qualidade na Seleção Nacional. Pena a inconstância desses momentos. E pena, mais que tudo, os erros defensivos evitáveis que deram dois golos à Sérvia e vários ataques de ansiedade ao comum adepto, mesmo que nós, portugueses, já estejamos mais que habituados a isto de sofrer quando joga a Seleção.

Segue-se, na terça-feira, a Lituânia.

Ainda sobre fotografias e coisas que existem e que passam e que portanto mais vale não só estimar, mas aproveitar e trabalhar para que surjam outras fotografias, igualmente brilhantes e lustrosas, celebremos também as duas finais europeias conseguidas pela seleções nacionais masculinas e femininas de ténis de mesa, duas gerações que nos têm dado títulos e medalhas e constância de resultados.

E lá fora, a fotografia de Rafael Nadal deitado no piso duro do Arthur Ashe Stadium, a festejar a 19.ª vitória em torneios do Grand Slam, quase a apanhar Roger Federer, com Novak Djokovic ali também à espreita, todos eles contemporâneos.

Que tempo para estar vivo. Aproveitemos.

O que se passou

Antes de Nadal precisar de cinco sets para bater Daniil Medvedev na final do US Open, Bianca Andreescu, 19 aninhos, ganhou a Serena Williams, com mais 17, para levantar o seu primeiro título major.

No Fórmula 1, Charles Leclerc (Ferrari) voltou a ganhar uma prova, agora no Templo da Velocidade de Monza, casa da Ferrari, apenas oito dias depois de se estrear a vencer. O miúdo monegasco é um caso sério e os Mercedes que se cuidem.

O Benfica conquistou a Supertaça feminina, 1-0 frente ao Sp. Braga. O golo foi de Pauleta (e sobre o senhor a quem a jogadora do Benfica foi roubar o nome ainda falaremos nesta newsletter).

"Alguém ia despedir um treinador que tinha ganho uma Taça da Liga e uma Taça de Portugal naquelas condições?"

Faz esta segunda-feira um ano e um dia que Frederico Varandas se tornou presidente do Sporting. Na última semana, Varandas concedeu uma longa entrevista ao canal do clube em que, mais que um rescaldo deste primeiro ano de mandato, repassou o atual momento do clube, até porque o Sporting é um clube em que a atualidade é quase sempre candente, como demonstra o último dia de mercado, na semana passada, e o despedimento de Marcel Keizer logo no dia seguinte. E sobre a saída do holandês, Varandas explicou porque é que não o despediu. E depois despediu

Hoje deu-nos para isto

Não é propriamente grande a história de confrontos entre Portugal e Lituânia. Apenas dois jogos, dois particulares, sempre com vitórias da Seleção Nacional. O último foi já há mais de 15 anos, em vésperas do arranque daquele Euro 2004 de boa/má memória (até hoje a coisa é agridoce). A vitória por 4-1, no Bonfim, incluiu um golo de cabeça de Fernando Couto (e, permitam-nos, à Fernando Couto), um nó de Nuno Gomes e um golaço incrível de Pauleta, numa jogada que arranca com um passe do guarda-redes Ricardo quase até à área contrária, com o avançado açoriano a receber e a fazer uma chapelada de grande nível ao pobre guardião lituano. Reveja os melhores momentos aqui: