Bruno Fernandes é estatística, o resto são pontapés na gramática

Há uma semana, um grande jogador de um grande foi expulso e deu dois valentes pontapés em duas inofensivas portas. Estava atazanado e disse:

— Ó Bruno, o c******.

E repetiu:

— Ó Bruno, o c******.

Depois, esse grande jogador de um grande foi questionado por alguém – tudo indica, um segurança – a quem mandou meter-se na sua vida, que aquilo não era nada com ele. E também garantiu que se o problema era a porta, raios, ele pagaria a porta, sem especificar se a primeira ou a segunda. Finalmente, rematou a conversa, felizmente de forma figurada, com um setentrional “ide-vos... ”.



Dizer que Bruno Fernandes não gostou do segundo cartão amarelo no Bessa é uma suavização perante o que realmente aconteceu, o que as câmaras CCTV apanharam e que a CMTV pôs cá fora: BF perdeu a cabeça e o homem foi posto na grelha do politicamente correto.



Só que é impossível não sentir alguma empatia com aquele destrambelhamento. Vejamos: esta é apenas a segunda vez que BF é expulso na carreira e em ambas as ocasiões por acumulação de amarelos; o pecado original aconteceu a 22 de setembro de 2015, quando a Udinese perdeu com o AC Milan, e agora foi com o Boavista, clube onde curiosamente se formou antes de emigrar. É provável que Bruno não tenha gostado disto, mas terá havido algo mais a fervilhar dentro da cabeça dele.



E essa coisa chama-se frustração.



No meio do caos contínuo que é este Sporting, que vai de presidente em presidente, aumentos salariais inoportunos, de treinador em treinador, com sócios notáveis, acionistas desassossegados e candidatos derrotados estranhamente poderosos, e decisões desportivas questionáveis, dizia eu, que no meio deste caos Bruno Fernandes é estatística.



Em 2017/18, o médio disputou os dois jogos da qualificação da Liga dos Campeões (duas assistências, um jogo como suplente utilizado), 33 jogos na Liga (11 golos, 10 assistências, um jogo como suplente utilizado e falhou outro por castigo), seis na Champions (1 golo, 1 assistência, sempre titular), seis na Liga Europa (três golos, quatro assistências, sempre titular), cinco na Taça de Portugal (um golo, duas assistências, dois jogos como suplente utilizado, outro como suplente não utilizado), e quatro na Taça da Liga (uma assistência, um jogo como suplente utilizado). Foram 56 jogos, 16 golos, 20 assistências e quase cinco mil minutos.



E em 2018/19, Bruno Fernandes superou-se espetacularmente: Liga (33 jogos, 20 golos, 13 assistências, sempre titular, um jogo falhado por castigo), Liga Europa (8 jogos, 3 golos, 2 assistências, sempre titular), Taça de Portugal (7 jogos,6 golos, 2 assistências, sempre titular), Taça da Liga (5 jogos, 3 golos, 1 assistência, um como suplente utilizado). No total, foram 53 jogos, 32 golos, 18 assistências e um recorde: nenhum médio marcou tanto numa época na história do futebol europeu.



Ele é o empregado do mês, todos os meses do ano, numa empresa que, assumamos, estaria bastante melhor se todos fossem um bocadinho mais como ele. E BF hoje não joga contra o Famalicão, o líder Famalicão, num jogo em que o Sporting tem muito mais a perder do que o adversário. Os tempos mudaram definitivamente.

O que se passou

O Benfica bateu o Moreirense no limite dos descontos (2-1), com um golo do mal-amado Seferovic num jogo em que apenas dois dos seus poucos remates foram à baliza. No dia seguinte, o FC Porto ganhou ao Santa Clara por 2-0, com Zé Luís a fazer o seu sexto. De resto, começou o Mundial de Râguebi com um triunfo esperado da Nova Zelândia, Bernardo Silva fez o seu primeiro hat-trick e ter-se-á metido em apuros nas redes sociais, e a Ferrari fez uma dobradinha.



Nas próximas eleições, escreva PEPE, rasgue o boletim de voto e faça um carrinho sobre as pessoas que estão nas mesas de voto Por falar em defesas centrais, a Catarina Pereira, face portista do Lá em Casa Mando Eu, imaginou um diálogo de Mbemba com um amigo, na rua, quando regressar a casa nas férias, em que o amigo lhe pergunta o que anda a fazer na vida e ele responde: "Entro em campo quando alguém se lesiona"

“Entrei no escritório do Vale e Azevedo disfarçado, porque estava sempre um jornalista à porta. Fui de gabardine, chapéu e óculos escuros" Nuno Santos cresceu no bairro da Bela Vista e formou-se como guarda-redes no Vitória de Setúbal, com o avô atrás da baliza a dizer mal dele. Teve José Mourinho como treinador e chegou ao Benfica depois de uma época no Leeds. Uma lesão afastou-o de uma (quase) prometida titularidade na Luz e acabou em empréstimos ao Badajoz e ao Santa Clara, antes do regresso ao Benfica. Sem conseguir impôr-se, voltou a Setúbal e aos Açores, para a seguir cruzar o oceano em direção a EUA e Canadá. Terminada a carreira, no Chipre, esteve vários anos a treinar os guarda-redes da seleção do Canadá, até ser convidado para o Lille, esta época

Dentro de um McDonalds em chamas, RDT arremessou o extintor mais próximo contra o fogo, apagando assim zero chamas Vasco Mendonça, de Um Azar do Kralj gostou tanto da analogia de Bruno Lage que a incendiou, forçou-a sobre a equipa do Benfica, deixou vários a virar hambúrgueres e um jogador, em especial, a "enfiar um balde cheio de água na testa" dos restantes

Hugo Oliveira: "Os melhores guarda-redes do mundo são o Oblak e o Ederson. Nem há volta a dar. Têm algo que só grandes têm, como o Júlio" Hugo Oliveira é, como o próprio diz, uma peça no motor que é uma equipa técnica. Apaixonado pela baliza, é treinador de guarda-redes há quase duas décadas, passou pelas seleções nacionais e pelo Benfica, antes de chegar à Premier League com Marco Silva, atualmente no Everton, onde diz que o jogo é totalmente diferente: "Defender cantos e livres em Portugal é como limpar o rabo a meninos. Em Inglaterra é como ir para a trincheira na 2ª Guerra Mundial. Porque eles não marcam nada. É doloroso até"

O que aí vem

Hoje

Sporting - Famalicão (Liga, 21h, SportTV)



Terça-feira

Rússia - Samoa (Mundial de Râguebi, 11h15, SportTV)



Quarta-feira

Gil Vicente - Portimonense (Grupo C, Taça da Liga, 17h)

Benfica - Vitória Guimarães (Grupo B, Taça da Liga, 19h, SportTV1)

FC Porto - Santa Clara (Grupo D, Taça da Liga, 21h, SportTV1)

Ilhas Fiji - Uruguai (Mundial de Râguebi, 06h15, SportTV)



Quinta-feira

Sporting - Rio Ave (Grupo C, Taça da Liga, 20h, SportTV1)

Itália - Canadá (08h45, Mundial de Râguebi, SportTV)

Inglaterra - EUA (11h45, Mundial de Râugebi, SportTV)



Sexta-feira

Boavista - Tondela (Liga, 20h30, SportTV1)



Sábado

Marítimo - Moreirense (Liga, 16h30, SportTV1)

Benfica - V. Setúbal (Liga, 19h, BTV)

FC Famalicão - Belenenses SAD (Liga, 21h30, SporTV1)

Argentina - Tonga (Mundial de Râguebi, 05h45, SportTV)

Japão - Irlanda (Mundial de Râguebi, 08h15, SportTV)

África do Sul - Namíbia (Mundial de Râguebi, 10h45, SportTV)



Domingo

Santa Clara- Gil Vicente (Liga, 16h, SportTV3)

Vitória Guimarães - Paços de Ferreira (Liga, 16h, SportTV1)

Portimonense - Braga (Liga,18h, SportTV4)

Rio Ave - FC Porto (Liga, 20h, SportTV1)

Geórgia - Uruguai (Mundial de Râguebi, 06h15, SportTV)

Austrália - País de Gales (Mundial de Râguebi, 08h45, SportTV)







