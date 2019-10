A lebre e a 'tortuga'

Srdjan Stevanovic - UEFA

É uma pergunta com uma resposta curiosa: antes do Portugal-Luxemburgo, quem era o jogador utilizado mais vezes por Fernando Santos na seleção? A lógica obrigaria o leitor mais incauto a responder Cristiano Ronaldo, mas essa não seria a escolha correta. O capitão somava então 46 jogos por Portugal (já lá vamos aos golos), mas ainda tinha dois colegas à frente dele. Com 51 jogos, a outra resposta mais óbvia, pela posição que ocupa: Rui Patrício, claro está. Mas, com 52 presenças nos 67 jogos do selecionador, ainda havia um outro preferido: William Carvalho.

É provável que isto surpreenda os mais distraídos, mas o médio de 27 anos raramente está fora das escolhas de Fernando Santos, seja a '6', ou, mais recentemente, a '8', tendo até demonstrado uma espécie de veia goleadora nos jogos contra Lituânia e Sérvia, quando marcou um golo em cada um deles.

William, que foi dispensado devido a uma hérnia e já não defrontou o Luxemburgo, tem sofrido ao longo da carreira com um preconceito que assola alguns dos jogadores de futebol que têm pouca vocação para o atletismo (outro deles está no final desta newsletter): "é lento". Ou, como escreveu um desportivo espanhol numa das primeiras exibições de William pelo Bétis: é uma "tortuga" ("tartaruga", bem entendido).

Ora, não tendo, obviamente, a velocidade de deslocamento de uma lebre (ou do seu provável substituto, Danilo), William compensa com o posicionamento que adota, com a interpretação do jogo e, claro, com a qualidade daquilo que faz com a bola - e com a rapidez com o que o faz. Como disse Fernando Santos, depois do jogo na Lituânia: "Tenho a certeza que William tem capacidade para fazer qualquer posição, 6,8 10. É um jogador de grande qualidade. Parece lento mas não é, tem uma passada muito larga, recupera facilmente".

E, nisto das lebres e das tartarugas, já sabemos todos que mais vale devagar e bem, do que rápido e mal: uma história um pouco à semelhança do apuramento (quer dizer, dos apuramentos) da seleção portuguesa com Fernando Santos. A corrida pode não começar tão bem como se quer, mas à chegada são as tartarugas que festejam. Logo à noite, na Ucrânia, em caso de vitória, Portugal dá um passo de gigante rumo ao Euro 2020 - e, caso a Sérvia não vença na Lituânia, pode mesmo qualificar-se já hoje.

PS: Há coisas em relação às quais não podemos passar ao lado e esta é uma delas: Cristiano Ronaldo pode marcar hoje, na Ucrânia, o 700º golo da carreira. Na seleção, ainda procura (mais) um recorde incrível. Neste momento, o mais surpreendente não é Ronaldo estar perto de conseguir tudo isto. O mais surpreendente seria se ele não o conseguisse. É isto que fazem os "grandes": tornam o anormal em algo aparentemente normal.

Simone Biles voltou a impressionar tudo e todos, aos 22 anos; Coco Gauff também, aos 15 anos; Eilud Kipchoge bateu um recorde incrível; o Japão fez história no Mundial de râguebi; e o Flamengo de Jorge Jesus continua a passear no Brasileirão,

"Sabíamos que o jogo ia ser difícil pela qualidade do Atlético, pelas condições do sintético, jogo completamente diferente. Já viemos preparados. Não vinha preparado para jogar contra duas equipas, contra o árbitro, mas contra o Atlético. [...] Nem sem quem foi, mas não pode andar no VAR. Vai para casa, férias. Não tem capacidade, é como todas as profissões, é para os melhores."

- Jorge Jesus a disparar contra a arbitragem, na vitória do Flamengo no campo do Atlético Paranaense (2-0), 45 anos depois da última vitória do clube naquele campo - o Flamengo já é líder do Brasileirão com oito pontos de avanço

Phil Cole

Foram 22 jogos pela seleção portuguesa, 342 pelo Sporting, 118 pelo Vitória de Guimarães e 60 pelo Freamunde: antes de William Carvalho, Pedro Barbosa era o melhor exemplo do chamado "falso lento". Podia não correr tão rapidamente como os outros, em termos de velocidade de deslocamento, mas ao nível da velocidade de decisão e execução com bola raramente encontrava alguém tão rápido como ele. E, como o próprio dizia, com tanta "classe e qualidade".

Tenha uma ótima semana, de preferência na companhia da Tribuna Expresso (já agora, siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram), e não se esqueça que logo à noite temos o decisivo Ucrânia-Portugal (19h45).