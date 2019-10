Sporting: isto é guerra

SOPA Images

De todos os tipos e modalidades de guerras - total, diplomática, fria, guerrilha, psicológica - é possível que a civil seja a mais destruidora. Como as outras, também esta é motivada pela irresistível tentação do poder, mas tem a particularidade de ser alimentada pelo ciúme e pela inveja, e não pelo desejo imperialista da expansão, por exemplo.



A guerra civil é, então, uma guerra violenta, de proximidade, que põe gente que partilha um espaço a enfrentar-se nesse mesmo lugar, rasgando vínculos emocionais, físicos e até familiares. É uma lição bíblica: ninguém nos pode magoar tanto como o nosso irmão.



E isto é o Sporting.



No domingo, Frederico Varandas tomou a medida mais drástica no relacionamento clube-claques de que há memória: excomungou a Juventude Leonina e o Directivo XXI, retirando-lhes benefícios e regalias que passavam dos bilhetes comprados com desconto ao espaço físico ocupado nas bancadas de Alvalade, onde as coreografias e as tarjas e as bandeiras estão, a partir de agora, proibidas. É provável que a “Casinha” da Juve Leo, que fica do outro lado da estrada de uma das entradas do Alvaláxia, seja também proscrita. No comunicado não há referências à Torcida Verde, o grupo mais moderado ou, pelo menos, aquele que não se alinhou contra Varandas.



O líder do Sporting justificou o corte emblemático com “a escalada de violência”, pois os insultos na Assembleia Geral e nas bancadas de Alverca deram rapidamente lugar às ameaças verbais e aos apertos físicos do Pavilhão João Rocha que o obrigaram a pedir ajuda à PSP - para sair em segurança do Pavilhão que preside. É um acto de coragem militar, dirão uns, uma loucura, dirão outros, porque historicamente ninguém conseguiu governar sem o apoio das claques, muito menos contra as claques.



Há, entre a direção do clube, a convicção improvada de que a Juve Leo e o Directivo XXI estão a ser instrumentalizadas pela oposição que tem aproveitado os consecutivos desaires da equipa de futebol para se mostrarem ativos nos jornais, nas televisões e nas redes sociais.



Por outro lado, as claques não engoliram o protocolo imposto por Varandas em julho que lhes fez perder bastante dinheiro na revenda de bilhetes e o estatuto de intocáveis. Que tinham há décadas. Veem-no - está nas tarjas - como um “ditador”, um “anti-Bruno de Carvalho”, “um amador” “incompetente”. Os maus resultados, a troca de treinadores, as evidentes debilidades do plantel e fragilidades na comunicação acentuam obviamente a contestação.



O que se seguirá ninguém sabe verdadeiramente, mas se o que se escreve nos fóruns e blogs da internet tiver adesão à realidade, poderemos assistir a dois jogos completamente diferentes e com regras amplamente distintas no Sporting - Rosenborg de quinta-feira, para a Liga Europa.

Um deles será futebol, o outro prefiro não dizer.

O QUE SE PASSOU

Na Taça de Portugal, o Sporting foi eliminado pelo Alverca, o Benfica ultrapassou o Cova da Piedade e o FC Porto bateu o Coimbrões. Mas houve algumas surpresas e outros tomba-gigantes além dos rapazes do Ribatejo. No râguebi, começam a definir-se algumas coisas; no surf, Gabriel Medina não respeitou as regras do trânsito em Peniche; em MotoGP, Miguel Oliveira somou mais quatro pontos; e, no Brasil, Jesus é rei.

Jordão era um dos que estava lá quando tudo começou. E, na hora da sua morte, o futebol que ele quis esquecer lembrou-o como merecia Bruno Vieira Amaral escreve sobre o Sporting e sobre um dos ícones que nos deixou, deixando um vazio numa geração inteira de adeptos

Toni Conceição: "No Estrela da Amadora cheguei a fazer um jogo apenas com 10 jogadores aptos. Olhava para o banco e... nada” À beira dos 58 anos, o mais recente selecionador dos Camarões, que começou a jogar com 12 anos no SC Braga, revela que nunca foi muito de namorar e que a maioria do seu tempo continua a ser dedicado ao futebol. Enquanto jogador esteve longe de brilhar, apesar de ter envergado a camisola do seu SC Braga e de ter atuado, entre outros, no FCP, antes de pendurar as chuteiras, após várias lesões. Como treinador foi na Roménia que atingiu maior sucesso - conquistou duas Ligas, três Taças e duas Supertaças -, mas andou também pelo Chipre e Arábia Saudita. Diz que não vingou mais porque nunca soube trabalhar a imagem, revela que ainda tem um sonho por cumprir e está apostado em vencer a CAN

Noite de gala para o Zidane dos pobrezinhos: atirou os corpos dos adversários para a cova dos eliminados sem piedade (por Um Azar do Kralj) O Benfica eliminou o Cova da Piedade da Taça de Portugal, sem grandes dificuldades, o que permitiu a Vasco Mendonça deleitar-se com uma bonita série de trocadilhos

Se nunca foi a Vila Nova de Gaia, Lá em Casa Mando Eu explica-lhe por que razão tem mesmo de lá ir O FC Porto venceu o Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, e Catarina Pereira aproveita, por isso, para exaltar as virtudes de Vila Nova de Gaia, já que o jogo não teve grande história (5-0)

Bruno Fernandes lança um livro de conselhos sobre frustrações, más escolhas e arrependimentos. Chama-se: “O que estou a aqui a fazer” Diogo Faro entrega, assim, a ‘notícia’ do ano à Tribuna Expresso. Brevemente, numa livraria perto de si

Eduardo: "Os adeptos estão no direito deles, mas, enquanto o jogo estiver a rolar, independentemente do resultado, têm de estar a apoiar" O médio do Sporting admite ficar "desconfortável" quando os adeptos assobiam a própria equipa, mas acredita que melhores tempos virão, com a liderança de Silas, um treinador que conhece bem, já dos tempos do Belenenses SAD

O QUE AÍ VEM

Regressam, finalmente, as competições europeias com o contributo português de Benfica Liga dos Campeões), FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Braga (Liga Europa). Ah, e a Liga portuguesa também está de volta e dão-se alvíssaras a quem se recordar quando foi disputada a última jornada - foi a 27 de setembro.

Vamos lá à agenda.

Terça-feira

Liga dos Campeões

Shakthar Donetsk - Dínamo Zagreg (17h55, Eleven Sports)

Atlético Madrid - Leverkusen (17h55, Eleven Sports)

Manchester City - Atalanta (20h, Eleven Sports)

Galatasaray - Real Madrid (20h, Eleven Sports)

Olympiacos - Bayern Munique (20h, Eleven Sports)

Club Brugge - PSG (20h, Eleven Sports)

Tottenham - Estrela Vermelha (20h, Eleven Sports)

Juventus - Lokomotiv de Moscovo (20h, Eleven Sports)

Quarta-feira

Liga dos Campeões

Ajax - Chelsea (17h55, Eleven Sports)

RB Leipzig - Zenit (17h55, Eleven Sports)

Slavia Praga - Barcelona (20h, Eleven Sports)

Red Bull Salzburgo - Nápoles (20h, Eleven Sports)

Racing Genk - Liverpool (20h, Eleven Sports)

Inter de Milão - Borussia de Dortmund (20h, Eleven Sports)

Lille - Valencia (20h, Eleven Sports)

BENFICA -LYON (20h, TVi)

Quinta-feira

Copa America

Flamengo - Grémio (segunda-mão da meia final - 1-1, na primeira-mão, SportTV, 01h30)

Liga Europa

BESIKTAS- BRAGA (17h55, SportTV)

Roma - B. Mönchengladbach (17h55)

CKSA - Ferencváros (17h55)

Partizan - Manchester United (17h55, SportTV)

Qarabag - APOEL (17h55)

Ludogorets - Espanyol (17h55)

Slovan Bratislava - Wolverhampton (17h55, SportTV)

FC PORTO - RANGERS (17h55, SportTV)

Saint-Étienne - Oleksandria (17h55)

Gent - Wolfsburg (17h55)

Istanbul - Wolfsberg (17h55)

Young Boys - Feyenoord (17h55)

AZ Alkmaar - Astana (17h55)

Celtic - Lazio (20h, SportTV)

Sevilla - Dudelange (20h)

ARSENAL - VITÓRIA GUIMARÃES (20h, SportTV)

Eintracht - Standard Liége (20h)

Rennes - Cluj (20h)

SPORTING - ROSENBORG (20h, SIC)

Getafe - Basileia (20h)

Dínamo - Copenhaga (20h)

Malmö - FC Lugano (20h)

PSV - Lask (SportTV)

Trabzonspor - Krasnodar (20h)

Sexta-feira

Liga

P. Ferreira - Rio Ave (20h30, SportTV)

Sábado

Liga

Gil Vicente - Portimonense (15h30, SportTV)

Belenenses SAD - D. Aves (15h30, SportTV)

V. Setúbal - Marítimo (18h, SportTV)

Moreirense - Boavista (20h30, SportTV)

Premier League

Manchester City - Aston Villa (12h30, SportTV)

Serie A

Lecce - Juventus (14h, SportTV)

Mundial de râguebi

Inglaterra - Nova Zelândia (09h, SportTV, meias-finais)



Domingo

Liga

Tondela - Benfica (15h, SportTV)

FC Porto - Famalicão (17h30, SportTV)

Sporting - Vitória de Guimarães (20h, SportTV)

Premier League

Newcastle - Wolverhampton (14h, SportTV)

Liverpool - Tottenham (16h30, SportTV)

Arsenal - Crystal Palace (16h30, SportTV)

Mundial de râguebi

País de Gales - África do Sul (09h, SportTV, meias-finais)

HOJE DEU-NOS PARA ISTO

