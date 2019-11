Quem quer fazer um interrail?

David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Não será exatamente de mochila de 50 litros às costas e percorrendo a ferrovia por esses países fora, mas o próximo Europeu de futebol será o mais próximo de um interrail que vamos ver com bola nos pés, jogado em 12 cidades de 12 países entre 12 de junho e 12 de julho de 2020.

A ideia é engraçada e até algo romântica neste continente que teima em eleger malta que está longe de acreditar no projeto europeu, na abolição de fronteiras, na multiculturalidade e nessas coisas todas que nos permitem ter várias identidades, dar muito mais graça ao nosso ADN e tornar o nosso sangue mais interessante, ainda que possamos sempre questionar a praticidade logística de ter jogos em Bilbau e Baku, cidades separadas por 5 mil quilómetros, o que é bastante mais do que a distância, por exemplo, entre Edmonton e México DF, duas das cidades que deverão receber o Mundial de 2026.

Mas, adiante. Boa parte do pot-pourri de nações que estará na prova pan-europeia será definido durante esta e a próxima semana e Portugal precisa, essencialmente, de ganhar. Ganhar à Lituânia na quinta-feira e ganhar ao Luxemburgo no domingo, para assim não temer qualquer ultrapassagem à má-fila da Sérvia, assegurar o 2.º lugar no grupo e seguir sem mais achaques para a defesa do título europeu.

(Portugal ainda pode qualificar-se através do playoff por ter ganhado a Liga das Nações, mas não queremos pensar nisso, pois não?)

Portugal não terá Pepe e Nélson Semedo, terá Domingos Duarte e João Cancelo, alterações de última hora para dois encontros em que a Seleção Nacional é amplamente favorita para seguir para o interrail futebolístico do próximo ano. Ronaldo, esse, diz Sarri, seu treinador na Juventus, anda com algumas mazelas e por isso é que foi substituído nos últimos dois jogos, sempre de má cara, porque ver o seu 7 na placa não é coisa que o nosso capitão esteja habituado, com mais ou menos dores - e para já, continua na convocatória.

Já agora, coloque na agenda, porque se tudo correr bem será uma data que nos vai interessar: o sorteio da fase final do Euro 2020 é já no dia 30 de novembro, em Bucareste, na Roménia.

O que se passou

Ui, tanta coisa.

O FC Porto venceu no Bessa por 1-0, na ressaca de uma festa de aniversário sobre a qual ainda vamos falar nesta newsletter. No sábado, o Benfica deu a volta frente ao Santa Clara, com os jogadores talvez impelidos com a notícia na nova paternidade de Bruno Lage, o que deverá aumentar ainda mais o share dos Super Wings em casa do treinador do Benfica. Já o Sporting bateu o Belenenses SAD graças a dois golos de Vietto.

Lá fora, o Liverpool venceu o Man. City por 3-1, naquele que é, de momento, e perdoem-me todos os outros clubes, o jogo de futebol mais interessante do Mundo. O primeiro título inglês do Liverpool em 30 anos está, agora, mais perto, com estes oito pontos de vantagem para o rival. Mas convém não esquecer que na última temporada o City tinha um défice de sete pontos para o Liverpool em janeiro, logo, it ain’t over till it’s over.

Com Jesus na bancada, o Flamengo até começou a perder frente ao Bahia, mas venceu por 3-1. O treinador português pode ser campeão brasileiro já no próximo fim de semana.

Cenas tristes na Ucrânia, com Taison a ser expulso depois de reagir a insultos racistas vindos de adeptos do Dinamo Kiev. Como o karma é tramado, o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, venceu o clássico por 1-0.

No andebol, o FC Porto bateu o Kiel na fase de grupos da Liga dos Campeões, naquele que é um dos maiores feitos do andebol português, se não o maior, dos últimos anos. O Kiel é três vezes vencedor da Champions. Coisa pouca.

"O Benfica é um tubarão em Portugal, mas lá fora é um carapau"

Rui Santos, comentando a dimensão europeia do Benfica, após mais uma derrota dos encarnados na Liga dos Campeões. Bem, pelo menos tem Ómega 3.

Foi a novela da semana. Quatro jogadores do FC Porto supostamente apanhados numa festa de aniversário da esposa de um deles, a dançar a e bailar (por nós, nada contra), a horas mais ou menos indecentes (pelo regulamento do clube, tudo contra). Uribe, esse, garante que se deitou à meia-noite, quando Diaz, Marchesín e Saravia também recolheram às suas casas, o que não parece assim uma prevaricação tão grave, isto acreditando nas palavras do colombiano, que pelos vistos também já foram desmistificadas por uma foto toda desfocada de um relógio. Meia-noite, cinco da manhã ou à hora do Vitinho, o certo é que o quarteto não foi convocado para o encontro dos dragões no Bessa.

Confesso-vos: não fosse o futebol hoje um desporto para profissionais impolutos, até tinha a sua piada.

E sobre danças e meia-noite e cidade até ser dia, os M83 sabem umas coisas.