Um ensaio sobre a *fabulosa* receção orientada de Marega

Pois bem, a eficácia resume praticamente tudo o que aconteceu neste fim de semana, não é verdade? O Benfica ganhou ao Vitória de Guimarães porque foi eficaz e o FC Porto derrotou o Sporting em Alvalade catorze clássicos depois porque também foi eficaz.



Não interessa que a eficácia se tenha manifestado no remate de pé direito do esquerdino Cervi e na *fabulosa* receção orientada de Marega, porque ambos os lances deram golo, o objetivo fundamental do jogo.

Pois que a taxa de eficácia é tanto maior quanto maior for a relação direta entre o que se pretende fazer e o que acontece no fim. E isso é verdade mesmo quando se quer apenas dominar uma bola passada pelo pé esquerdo do destro Corona: Marega quis marcar e a canela dele encontrou uma forma, digamos, menos dispendiosa de lá chegar.

Portanto, sim, num desporto com resultados curtos e muitas vezes de diferenças mínimas, o que importa no fim da linha é o que o povo diz: fazer golos, não sofrer golos.



Assumido isto, o futebol é então filosoficamente mais parecido com o boxe do que a maioria de nós gostaria de admitir, pois o princípio é o mesmo: “hit and don’t get hit”. Podes lançar incontáveis murros, mas só contam os que esmurram o adversário em sítios pontuáveis; pelo caminho, evita que te desfaçam os rins.



Assim, e acompanhem-me na analogia, quando ao minuto 48 Vietto chutou violentamente à barra, o Sporting acertou um gancho no nada – mais tarde, tanto o argentino como Bruno Fernandes executariam golpes falhados, mas nenhum atingiria o nível do original, completado com a aparição de um expedito bombeiro à cata de uma tocha. E quando ao minuto 73 Soares saltou - bom, pulou um bocadinho - no mesmo lugar onde se encontrava, imóvel e sozinho, desde que Alex Telles ajeitara a bola para converter o canto, o FC Porto acertou em cheio no queixo do rival.



Não foi KO, mas TKO, o suficiente para deixar um dos alegados crónicos candidatos a primeiro provavelmente fora da corrida ao segundo lugar, a 16 pontos de um líder desafogado, com uma grave crise nos braços e um julgamento a decorrer.



Agora, imaginem o seguinte: imaginem que Bryan Ruiz tinha chutado para a glória e não para a atmosfera naquele dérbi de 2015-16 que acabou 0-1 para o Benfica em Alvalade? São pequenos instantes assim que definem o curso da história, particularmente da história do Sporting, cujos sucessivos episódios sugerem um clube eficazmente amaldiçoado.

Para quem acredita nestas coisas, obviamente.

O que se passou

Resumidamente: o Benfica ganhou ao Vitória de Guimarães, o FC Porto bateu o Sporting, o Braga goleou o Belenenses SAD, o Atlético de Madrid derrotou o Levante, Real Madrid fez o mesmo ao Getafe e o Espanyol empatou o Barcelona.

Aqui em baixo, recuperamos os nossos artigos de fim de semana: crónicas, contra-crónicas, análises, uma entrevista, um lutador e um sentido de humor muito particular.

Zona Mista

“Existem regras que acredito que foram cumpridas, mas se por ventura o Tarantini tivesse cortado as unhas o [segundo] golo era válido”, por Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave e extraordinário fazedor de soundbites

O que aí vem

O julgamento de Alcochete prossegue, em Monsanto, com os testemunhos de Rui Patrício (esta segunda-feira) e de Jorge Jesus (terça-feira). Será interessante perceber o que terá o treinador a dizer sobre o que Bruno de Carvalho lhe disse naquela reunião. A Tribuna Expresso irá montar um especial para acompanhar ao minuto todas as incidências. Mas também há futebol - bastante futebol, tanto futebol que escolheremos apenas os melhores jogos. Que a eficácia esteja com eles, todos eles.

SEGUNDA-FEIRA

Serie A: Bolonha - Fiorentina (a decorrer), Juventus - Cagliari (14h. SportTV) e Nápoles - Inter (19h45).

TERÇA-FEIRA

NBA: Atlanta - Denver (00h30, SportTV1)



QUINTA-FEIRA

NBA: Dallas - Denver (00H30, SportTV1)



SEXTA-FEIRA

Liga: Benfica - Aves (19h) e Moreirense - FC Porto (21h15h)



SÁBADO

Liga: Vitória de Setúbal - Sporting (20h30)

Premier League: Chelsea - Burnley (15h), Wolves - Newcastle (15h), Man. United - Norwich (15h) e Tottenham - Liverpool (17h30)

La Liga: Real Madrid - Sevilha (15h) e Eibar - Atlético Madrid (20h)

Serie A: Lazio - Nápoles (17h), Inter - Atalanta (19h45)

NBA: Dallas Lakers (01h30, SportTV1)



DOMINGO

Liga: Braga - Tondela (20h)

Premier League: Aston Villa - Man. City (16h30)

Serie A: Roma - Juventus (19h45)

La Liga: Barcelona - Granada (20h)

NBA: Washington - Utah (20h30, SportTV1)

