Longa vida à defunta Taça da Carica, a mais querida de todas as taças

Não estarei a ser demasiado otimista se assumir que toda a gente que nos lê se recorda daquela final da Taça da Liga de 2009, mas também não me custa fazer a um refrescamento de memória coletiva.



Foi assim: o Benfica ganhou ao Sporting por 3-2, no Algarve e após penáltis (1-1 nos 90 minutos), uma competição que tinha nome de cerveja e que muitos passaram a tratar por Taça da Carica.



O humor é timing e esta desconsideração colou-se ao terceiro maior título do futebol português.



Havia, claro, uma ordem de razões que assistiu aos criadores da piada, a primeira das quais o erro de Lucílio Baptista ao assinalar penálti num lance em que a bola bateu no peito de Pedro Silva; Reyes converteu, o Benfica empatou e o sempre castiço Paulo Bento fez aquele gesto com a mão que popularmente se traduz por gamanço.



[Sobre isto, há quem tenha escrito que Aristófanes é o autor original do sinal e há quem garanta que este vem dos napolitanos, pois são particularmente generosos na mímica.]



Bom, adiante, o que resultou dali, além do triunfo dos encarnados, foi o castigo a Paulo Bento, o mea culpa de Lucílio Baptista e o desprezo continuado de portistas e sportinguistas por uma Taça que o Benfica conquistaria em outras seis ocasiões, o que só acentuou o desdém alheio – até ao momento em que a indiferença foi substituída por troféus na vitrine.



Na vida, as prioridades vão mudando em função das circunstâncias. No desporto, a coisa não é assim tão diferente.



E assim, depois de historietas e de alguma história, chegamos à Final Four da Taça da Liga 2019-2020, onde estão Braga e Sporting (terça-feira, 19h45), e Vitória de Guimarães e FC Porto (quarta-feira, 19h45).



Todos a querem pelos mesmos motivos: o Braga está longe do 1.º lugar na Liga, foi eliminado da Taça de Portugal e o ‘projeto-Salvador’ exige títulos; o Sporting está fora da corrida do campeonato, também foi eliminado da Taça de Portugal e a salvação do clube depende de títulos; o Vitória de Guimarães quer legitimar uma ideia de jogo bonito e o FC Porto quer justificar o maior investimento no plantel dos últimos seis anos com algo tangível.



É óbvio que a responsabilidade de FC Porto e Sporting ultrapassa largamente a dos adversários e, na lógica das probabilidades, ambos devem reencontrar-se no fim de semana para disputar o mais ingrato dos títulos: o de campeão de inverno, o slogan pouco original da equipa de Pedro Proença para enobrecer um torneio mal-amado que provoca assinaláveis mudanças no calendário da Liga. Que, na sexta-feira, teve dois grandes jogos cujos desfechos transformaram a defunta Taça da Carica na mais querida de todas.



Pelo menos até sábado.

O que se passou

O Benfica ganhou ao Sporting em Alvalade e o FC Porto foi derrotado em casa pelo Braga, abrindo-se, assim, uma brecha considerável entre o primeiro classificado da Liga e os outros. Houve golos de Cristiano Ronaldo, mais um triunfo para o irresistível Liverpool, hackers na APAF com a cara de Rui Pinto, uma derrota no andebol e a blitzkrieg de Conor McGregor. Em baixo, trago-lhe aquilo que de melhor foi sendo produzido na nossa Tribuna Expresso.

Zona mista

“Digam-me um bom jogador estrangeiro no Benfica, FC Porto ou Sporting. Está complicado não é? O campeonato está pior”, Jorge Jesus, no aeroporto, no regresso ao Brasil para continuar a treinar (até quando?) o Flamengo

O que aí vem

Esta semana arranca o Open da Austrália, prossegue o Europeu de Andebol e acontece a Final Four da Taça da Liga (e alguns jogos de campeonato) e também a Premier League. Deixamos os eventos mais interessantes na lista que se segue.

TERÇA-FEIRA

Open da Austrália: Nadal - Dellien (a partir das 00h00), Delbonis - Sousa (a partir das 05h00) e Medvedev - Tiafoe (a partir das 08h)

Final Four da Taça da Liga: Braga - Sporting (19h45, SportTV)

Premier League: Sheffield United - Manchester City (19h30, SportTV), Chelsea - Arsenal (20h15)

Euro2020 em Andebol: Portugal - Eslovénia (16h, SportTV)

QUARTA-FEIRA

Final Four da Taça da Liga: Vitória de Guimarães - FC Porto (19h45, SportTV)

Euro2020 em Andebol: Portugal - Hungria (16h, SportTV)

Premier League: Tottenham - Norwich (19h30, SportTV)

QUINTA-FEIRA

Premier League: Wolves - Liverpool (20h, SportTV)

SÁBADO

Premier League: Leicester - Chelsea (12h30, SportTV), Liverpool - Southampton (15h, SportTV), Manchester United - Wolves (17h30, SportTV)

La Liga: Valencia - Barcelona (15h, ElevenSports)

Final da Taça da Liga: equipas e horário a determinar

DOMINGO

Liga: Paços Ferreira - Benfica (17h30, SportTV)

Premier League: Tottenham - Manchester City (16h30, SportTV)

La Liga: Atlético Madrid - Leganés (11h, ElevenSports), Valladolid - Real Madrid (20h, ElevenSports)







Hoje deu-nos para isto

