É inexplicável, isto. Não a morte, que todos conhecemos e sentimos como integrante inexorável da nossa condição humana, mas a comoção provocada pelo súbito desaparecimento de alguém que nunca conhecemos.

Vimo-lo, claro, ao longe, até ao último dia em que abrilhantou os Lakers, mas nunca o vimos de perto, nunca lhe falámos, nunca lhe tocámos. Ainda assim, sentimo-lo desaparecer como se fosse um nosso familiar, quiçá com incredulidade superior, disfarçada de desconfiança, pela era de fake news em que habitamos.

Mesmo quem não seguia atentamente a NBA e não lhe conhece os recordes (33643 pontos, 1346 jogos, cinco campeonatos, duas vezes MVP das finais, duas medalhas de ouro olímpicas, etc, etc, etc), sabe quem ele era, porque é assim que sobrevive na história quem é mais do que um simples competidor: inspirando os outros.

No documentário “Muse”, que lhe relata a carreira enquanto acompanha a longa recuperação da lesão no tendão de Aquiles que quase lhe acabou com a carreira, ele fala sobre alguém que admirava quando era criança: "A maior parte das pessoas nem sabe quem é o John Battle, dos Atlanta Hawks, mas eu sabia. Porque via-o a agarrar um ressalto, a ir de tabela a tabela com a mão esquerda, apesar de ser destro, e pensava: 'Whoa, eu preciso de fazer isso.' Eu queria fazer o que aqueles tipos faziam na televisão. Era uma coisa mítica".

Nas últimas décadas, todos nós quisemos ser, em algum momento da vida, Kobe Bryant: a encestar, a marcar um golo, a escrever um texto, a fechar um negócio. A "Mamba mentality" inspirou milhões, pequenos e graúdos, e fez de outros o que são hoje.

Como LeBron James, que, precisamente ontem, ultrapassou Kobe como terceiro melhor marcador da história: “No liceu, eu usava o cabelo num penteado afro só porque o Kobe o usava. Queria ser exatamente como ele, meu. Era alguém que eu achava que também podia ser. E queria ser melhor por causa dele”.

Querer ser melhor por (causa de) alguém. É isto o desporto. E a vida.

RIP Kobe Bryant (1978-2020).

O que se passou

Tudo empalidece ao pé do que aconteceu a Kobe, mas o fim de semana também ficou marcado pela final da Taça da Liga, conquistada pelo Sporting de Braga, e pela reação de Sérgio Conceição à derrota (a análise ao súbito drama portista está AQUI). Já o Benfica venceu o Paços de Ferreira e Silas garantiu que não está agarrado ao lugar no Sporting. No ténis, Roger Federer avançou para os quartos de final do Open da Austrália.

Zona mista

“Temos de olhar para dentro e com isto estou a dizer que é preciso haver responsabilidade coletiva. A começar por mim, e não falo só do grupo de trabalho, mas de toda a gente dentro do clube. É difícil trabalhar em determinadas condições. No primeiro ano, muito difícil, não houve reforços nem havia dinheiro. No segundo ano, com a falta de verdade desportiva que houve... E, este ano, sem união, fica difícil. O meu lugar está à disposição do presidente”.

- Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, abanou o universo portista depois de perder a Taça da Liga para o Sporting de Braga

O que aí vem

Não é propriamente algo que vá ser transmitido por algum canal, mas caso tenha tempo e possibilidade, esta semana sugiro que veja o documentário "Muse". O filme está disponível na Amazon, AQUI.

Segunda-feira, 27

Na "vida normal", prossegue a 18ª jornada da Liga NOS, com o Vitória de Guimarães-Rio Ave, às 18h45, e com o Sporting-Marítimo, às 21h.

Terça-feira, 28

O FC Porto regressa à Liga NOS e está obrigado a vencer o Gil Vicente, depois do descalabro das últimas semanas (20h15).

Quarta-feira, 29

Termina a interminável 18ª jornada da Liga NOS, com o Moreirense-Sporting de Braga (20h15, SportTV1). O West Ham recebe o Liverpool, às 19h45, para a Premier League, mas o jogo grande é o da Taça da Liga inglesa, entre os Manchesters: City-United, 19h45 (SportTV2).

Quinta-feira, 30

Depois da derrota frente ao Valência, o Barcelona volta aos relvados, agora para a Taça do Rei, frente ao Leganés (18h, SportTV3).

Sexta-feira, 31

ALERTA: FECHO DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS! É o dia em que ficamos todos à espera que algo aconteça, ainda que, na maioria das vezes, não aconteça nada particularmente relevante. Às 19h, há Benfica-Belenenses SAD, e, às 21h15 (excelente hora), Rio Ave-Famalicão.

Sábado, 1

Primeiro, tem de ler a edição semanal do Expresso. Depois, pode ver o Farense-Estoril, equipas que aspiram à subida para a Liga NOS, às 11h15, na SportTV1; e o Sporting-Fofó, para a Taça da Liga feminina, às 11h45, no Canal 11. É um sábado, ao longo do dia, recheado de jogos, por isso aqui vão apenas os destaques: Liverpool-Southampton, 15h, SportTV; Real Madrid-Atlético de Madrid, 15h, Eleven Sports; Manchester United-Wolves, 17h30, SportTV; Braga-Benfica (futebol feminino), 17h30, 11; Vitória de Setúbal-FC Porto, 18h, SportTV.

Domingo, 2

Se ainda não leu a edição semanal do Expresso, aproveite o domingo para ler. Depois, veja a Juventus-Fiorentina, às 11h30, na SportTV2; o Tottenham-Manchester City, às 16h30, na SportTV2); o Braga-Sporting, às 17h30, na SportTV1; e o Barcelona-Levante, às 20h, na Eleven.

