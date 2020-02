HUGO DELGADO/LUSA

Domingo à noite, sentada no sofá, via o Vitória de Guimarães-FC Porto na televisão, quando fiquei absolutamente siderada: Moussa Marega, logo ele, com o historial que tem, enfim, naqueles pés meio toscos, a conseguir marcar um golo com aquela classe, picado com souplesse por cima do guarda-redes Douglas? Chocante.

Pensava eu, na minha ingenuidade, que aquele seria o momento mais surpreendente de uma bela noite em Guimarães, pelo menos no que diz respeito à competitividade do jogo em questão, que poderia deixar o FC Porto a um ponto do líder Benfica, animando o nosso pobre futebol português. Só que, depois, aconteceu o que aconteceu, que pode (re)ver AQUI na totalidade.

E o que aconteceu, para que fique já bem claro, não foram "ruídos inoportunos da bancada", não foi "uma atitude racista no entendimento de Marega", não foi o "alegadamente", não foi o jogador a ser "emocional", não foi "o costume" que já ali se tinha ouvido com Nélson Semedo ou noutros sítios com outros tantos protagonistas. Não.

O que aconteceu em Guimarães foi RACISMO. Assim. Com as letras todas, em capitais, em bold, como quiserem. E o racismo, como tantas outras coisas que aqui se poderiam dizer, não é culpa da vítima, não é desculpabilizado pelo historial, não é mitigado pelos erros do passado.

O racismo é intolerável, seja em que situação for.

Foi com grande consternação que, este domingo à noite, Portugal adormeceu a perceber é um país racista. Não o percebemos com o que aconteceu a Cláudia Simões, nem quando o deputado do Chega mandou Joacine Katar Moreira para "a terra dela", nem com tantos outros casos antes destes.

Porque "até temos um amigo que", porque ele "até se pôs a jeito", porque o melhor "é ignorar". Não. Não estamos no direito de dizer a Marega que devia ter feito isto ou aquilo, e diria até que também não estamos no direito de apontar o dedo aos colegas de Marega. Choca, obviamente, ver tanta gente a convencer um outro a ficar num local em que está claramente a ser abusado racialmente, ouvindo gente a imitar sons de macacos sempre que ele toca na bola - e disto, não me venham com tretas, André André, Ivo Vieira, Miguel Pinto Lisboa, Rui Santos e tantos outros, não houve qualquer tipo de dúvida possível, porque foi claramente percetível -, mas a responsabilidade primária aqui tem de ser das autoridades.

E, no campo, a primeira autoridade é o árbitro. E Marega tem razão em queixar-se de Luís Godinho, por muito novel que possa ser tal situação na carreira do árbitro. Porque, como nos diz a UEFA, no procedimento oficial que tem para estes casos:

1. Quando um árbitro se apercebe de comportamentos racistas em campo, "tem de parar o jogo". Depois, "tem de pedir que seja anunciado no sistema de som do estádio para os adeptos pararem com os comportamentos racistas";

2. Se os comportamentos se mantêm depois do jogo recomeçar, o árbitro volta a suspender o jogo, "por exemplo, por cinco a dez minutos, e pede às equipas para se dirigirem para os balneários". É feito novo anúncio através do sistema de som do estádio;

3. Por fim, se o jogo volta a recomeçar e há novos comportamentos racistas, "o árbitro pode terminar o jogo definitivamente".

Este protocolo, como é evidente, não foi cumprido, nem de perto nem de longe, e, por isso, temos todos de agradecer a Marega por ter decidido por ele abandonar o jogo, mesmo que mais ninguém o tenha feito. É que, assim, depois do jogo, em vez de foras de jogo e penáltis, estamos a discutir o racismo que existe em Portugal, e que não se limita, claramente, nem a Guimarães, nem ao futebol.

Portugal é um país racista, sim, e cabe-nos a nós, agora, chamar os bois pelos nomes, porque isto não tem a ver com clubes, nem com desporto: tem a ver com decência humana.

Não basta não sermos racistas, temos de ser antirracistas. 🖕🏿🖕🏿

Hoje deu-nos para isto

Matthew Ashton - EMPICS

Estávamos no ano 2000 quando um boato mudou a vida de Calado: o então capitão do Benfica estaria envolvido com Melão, ex-cantor da banda Excesso. Num país - e, aliás, num desporto - em que pelos vistos não há homossexuais futebolistas, a história caiu que nem uma bomba, com as piadas homofóbicas e os mais variados insultos a repetirem-se frequentemente, para ambos os intervenientes - Calado acabou por ir jogar para Espanha para se afastar do boato.

Agora imaginemos se um futebolista, fosse ele qual fosse, se assumisse homossexual, em Portugal. Como seria?

