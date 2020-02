A insustentável idiotice do ser

JOSÉ COELHO/Lusa

Não é certa a hora, mas todos os dias, pela madrugada, uma dor no pé que não qualifica acorda-o, imaginem o quão dolorosa tem de ser para o despertar do sono. "Depois de alguns minutos, passa e volto a dormir". Sempre entre as 3h e as 4h da manhã, dizia. Três dias seguidos de treino é mentira, as dores mais inqualificáveis ficam, o perigo de se mazelar agrava-se, tem de seguir um programa específico que mais não será do que a gestão programada da dor. É impossível ser de outra forma, já o disse também.

Porque a mente lembrá-lo-á da dor, a maldita que o fez chorar e nem com medicamentos ia embora, os médicos e os fisioterapeutas do Portimonense lembram-no em cima disso e todos nos lembramos do jogador que Jackson Martínez foi, em tempos.

Não coxeava em cada jogo, não se agarrava ao tornozelo depois de um raro pique de velocidade, não repetia o esgar de sofrimento em campo, não pensava em levantar o braço, admitir que não consegue mais e pedir a substituição, não tinha de colocar gelo sempre na mesma articulação do pé no final. Se, aos 33 anos, o colombiano ainda está a jogar, é por pura casmurrice cruzada com o gosto por fazer o que mais gosta.

Imagino que todos os dias, de manhã, a bebericar um café, tanto ignora a dor como se contenta por ainda se superar, e sorri. Não sorri eu quando, esta manhã, abrindo a bolha destiladora de maldizer que é o Twitter, me deparei logo com isto:

“Isto foi de propósito. Qualquer pessoa que diga o contrário é por pura cegueira clubística ou idiotice.”

Semelhante a esta frase vi várias, todas com um vídeo a mostrar o penálti falhado por Jackson, no domingo. Todas a insinuar que este colombiano, com esta biografia, teve a intenção de não bater a bola para acertar na baliza do FC Porto, onde teve a história goleadora que nos lembramos, no estádio onde, vamos por segundos seguir a idiota ordem de ideias sugerida, terá, portanto, sentido o dever moral de fazer por não marcar um golo contra a antiga equipa, porque, todos sabemos, é isso que os avançados fazem quando voltam a cruzar caminhos com uma camisola que já vestiram - destratam propositadamente o clube que lhes paga o ordenado para terem a cortesia de tratar de quem já foram assalariados.

É coisa que só faz sentido no muito próprio emaranhado de idiotice e ignorância que há, ia escrever em torno do futebol, mas não, é mesmo dentro do futebol.

Porque, pela segunda vez este ano, Patê Carvalho Djob pequeno-almoçou-se, saiu de casa, equipou-se à Leça do Balio, foi jogar pelos júniores do clube e ouviu insultos racistas. Primeiro de pessoas que assistiam a um encontro de miúdos, depois de um miúdo como ele, que este fim de semana lhe chamou macaco e fê-lo abandonar o campo como Moussa Marega. Não teve o mediatismo que o maliano teve, mas, talvez, Patê o tenha feito, em parte, devido ao exemplo recente da coragem de Marega em agir perante quem manifestou racismo.

Patê Carvalho Djob tem 18 anos e já pensou em desistir do futebol.

A bola em que mais pessoas chutam no mundo e mais gente vê ser chutada, de tão universal e enraizada que é, reflete os meios em que acontece. Infelizmente, não será apenas a dar t-shirts para os jogadores vestirem, à entrada para o relvado, com mensagens anti-racistas, e a passar vídeos semelhantes nos ecrãs dos estádios, que o problema se resolverá.

O racismo é um mal vindo dos mesmos lugares de muitos males, vem da imbecilidade, ignorância e idiotice, coisas humanas que não têm limites e também provocam que se maldiga um jogador que, literalmente, sofre para ainda jogar à bola, no mesmo dia em que um adolescente sofreu o que milhares ainda devem sofrer, a diário. "Não aguento mais este tipo de situações", confessou Patê Carvalho Djob. A idiotice humana é insustentável e ninguém a deveria ter de aguentar.

O que se passou

O Sporting ano I pós-BF teve que rodar parte da equipa para ganhar ao Boavista e, para sua fortuna, jogar com intensidade, soltura e boniteza que já se vira, em parte, contra o Basaksehir. O FC Porto a ressacar do episódio Marega em Guimarães também venceu o Portimonense e ouviu, ao minuto 11, os adeptos do Dragão aplaudirem em honra do maliano.

A razão para em Alvalade se contar o tempo mediante novo calendário marcou e assistiu pelo Manchester United. O motivo de todos os elogios futeboleiros portugueses, desde há mais de uma década, também marcou no milésimo encontro da carreira. Os impressionantes franceses continuaram o seu renascimento no râguebi, voltando a ganhar no torneio das Seis Nações na terceira jornada em que escoceses e ingleses os imitaram - mas, na segunda divisão da prova, Portugal perdeu com a Rússia por um ponto.

De boas novidades cá no burgo, Alex Botelho ganhou aos pontos: o surfista está a recuperar, já publica fotografias felizes e agradeceu as mensagens que recebeu após o susto de uma vida nas ondas da Nazaré.

Zona mista

"Tenho de passar por dificuldades. Não posso ganhar pontos jogando contra quem não sabem jogar ténis. Tenho de bater os melhores, caso contrário como irei conseguir ganhar Grand Slams".

Ora aí está uma lufada de noção de Stefanos Tsitsipas, o tenista grego da elegante esquerda a uma mão a quem muitos vaticinam a realeza no ténis e que parece estar bem ciente de que só lhe tocará se, com constância, for capaz de ir superando os adversários mais fortes que houver.

O que vem aí

Hoje deu-nos para isto

Ullstein bild/Getty

A voz de John Motson popularizou-se, durante décadas, na narração futebolísticas da BBC e calhou-lhe, durante o Mundial de 1974, dar palavras ao Brasil-Zaire. Quando, ao apito do árbitro, um jogador africano saiu disparado da barreira e pontapeou para longe a bola ajeitada por Rivelino, o narrador descreveu o momento como "um momento bizarro de ignorância africana".

Não podia estar com as agulhas mais trocadas com a verdade, mas, em direto, olhou para a ação de Mwepu Ilunga com os óculos do preconceito.

O defesa chutou a bola que Rivelino ia bater, num livre direto, propositadamente, porque o Zaire já perdia por 3-0 e, se acabasse derrotado por 4-0, os jogadores não poderiam regressar ao país. "Antes do jogo, vários guardas do presidente [Joseph Mobutu] fecharam o nosso hotel, barraram a entrada aos jornalistas e soubemos que, se perdêssemos por 4-0, nenhum de nós poderia voltar. Conhecia as regras bastante bem. Fiz aquilo deliberadamente e o árbitro até foi bastante tolerante e só me deu um cartão amarelo", disse Ilunga, mais tarde, à "BBC", já depois de ser eleito para o onze africano do século.

A ignorância virada contra quem a proferiu.

"Um momento bizarro de ignorância africana" Foi assim que John Motson, comentador televisivo da BBC, descreveu o momento Brasil-Zaire no Mundial de 1974, quando um adversário pontapeou a bola que Rivelino ia bater num livre direto, mal o árbitro apitou

Que tenha uma boa semana e cito o que a Mariana Cabral escreveu há oito dias, porque a repetição nunca será demais: não seja racista, nem homofóbico, nem sexista, nem porra nenhuma.