A dimensão europeia (spoiler alert: a nossa é pequenita)

Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Confesso que soltei um sorriso malévolo quando olhei para a 1.ª página do diário “A Bola” de sexta-feira. A manchete é particularmente inspirada. Sabem quando perguntam a cantores ou músicos qual é a canção que adoravam ter sido eles a escrever ou a compor? Se me tivessem perguntado na última semana qual a manchete que gostava que tivesse saído da minha cabeça, talvez respondesse “Portugal dos Pequenitos”.

E não é por durante os meus tempos de estudante universitária ter vivido ali ao lado, embora isso também me faça ter carinho por ela. É mesmo porque me parece uma manchete tão popular quanto certeira. Há muitos anos que não entro no Portugal dos Pequenitos, apesar de quase todos os dias durante três anos ter passado à sua porta. Mas quando era garota o sítio fascinava-me, aliás, uma das minhas fotografias preferidas e da qual perdi rasto - porque tempos houve em que a fotografia não era digital - sou eu encafuada numa varanda minúscula de uma daquelas casas minúsculas, já não me lembro se de uma casa típica do Minho ou das Beiras, na verdade o que eu queria mesmo era descobrir todo e qualquer cantinho daquelas construções feitas à escala de uma miúda de 5 anos, nem que para isso ficasse presa num telhado ou num terraço. Recordo-me que a minha educadora de infância achou graça àquele meu atrevimento, pegou na máquina, ainda aquelas a rolo, que era preciso rodar a cada fotografia, e click.

Sexta-feira, ao olhar para aquela manchete, lembrei-me dessa foto e depois imaginei um cenário em que as casitas do Portugal dos Pequenitos eram substituídas por minúsculos estádios nacionais, que hordas de alemães, ucranianos, turcos e escoceses espezinhavam sem dó, rindo muito e fazendo chacota daquele conceito que de tantas vezes repetido nos pareceu real, até a realidade nos dar uma chapada bem dada na cara.

Falo, claro, na “dimensão europeia”, conceito cunhado pela estrutura do Benfica, mas que podemos fazer extravasar para o que se passou na quinta-feira, uma quinta-feira tão horribilis para o nosso futebol quanto o ano de 1992 foi para a rainha de Inglaterra.

Há mais de 40 anos que Portugal não ficava fora dos oitavos de final das taças europeias. Nestes 40 anos, tornamo-nos num país criador de talento, campeões europeus de clubes duas vezes, campeões da Taça UEFA/Liga Europa duas vezes, campeões europeus de seleções, exportámos treinadores, jogadores, conceitos. Mas, de repente, é como se voltássemos ao mesmo ponto, quatro décadas depois.

Talvez isto seja uma lição, uma lição contra a arrogância de quem acredita que lá fora não se faz o mesmo trabalho que cá dentro. A “dimensão europeia” pede mais que uns quartos de final de Champions aqui e ali. A “dimensão europeia” quer títulos. A “dimensão europeia” exige que ganhemos a equipas de campeonatos mais pobres em termos de talento, exige que pelo menos se lute taco a taco com equipas de segunda linha de campeonatos fortes. Exige que não se desperdice uma vantagem de 3-1 frente a uma equipa sem adeptos e com meia dúzia de anos. E exige que se ultrapasse uma equipa que não é campeã no competitivíssimo campeonato da Escócia há quase 10 anos.

As lições, diga-se, são apenas para quem tem a noção do tombo. Não são para quem, por exemplo, dias depois do descalabro, sobe um degrau e passa a falar de “dimensão mundial” em vez de “dimensão europeia”.

Somos pequenitos, mas há quem ainda não tenha visto os alemães, ucranianos, turcos e escoceses a darem cabo das nossas casitas de miniatura.

O que se passou

Há rival para Pinto da Costa nas próximas eleições do FC Porto, cujas contas estão mais vermelhas que azuis.

A PJ terá provas que o Benfica terá oferecido refeições luxuosas a árbitros.

Bruno de Carvalho testemunhou no julgamento do caso de Alcochete. E horas depois anunciou que quer voltar a ser presidente do Sporting.

O Mundial de MotoGP, que devia arrancar no próximo fim de semana no Qatar, é a mais recente vítima do Covid-19. A prova da Tailândia também será adiada.

O City venceu a Taça da Liga inglesa pela 3.ª vez consecutiva. O Liverpool perdeu na Premier League 27 jogos depois. Em Espanha, o Real bateu o Barcelona por 2-0, com Cristiano Ronaldo nas bancadas.

Portugal perdeu cedo demais a sua melhor lançadora da história, Teresa Machado.

Sharapova disse adeus ao ténis, aos 32 anos.

Zona Mista

"O Samaris é um gajo importante para a equipa. É um gajo de equipa. Quem uma manchete? Segunda-feira vai ser Samaris mais dez"

Bruno Lage, num momento António Aleixo, falando como qualquer um de nós, sobre um gajo grego que já está cá há uns anos mas que fala melhor a nossa língua que muitos de nós próprios, como podemos confirmar aqui, numa entrevista ao "Record", com direito a "pás" e a outras interjeições. Há gajos assim

Quanta força precisas de ter para, ainda nem um mês depois da pior desgraça da tua vida, estares ali, com um holofote em cima, no meio de um pavilhão a abarrotar, com dezenas de milhares de pessoas a olharem para ti à espera do que vais dizer sobre a tua filha e o teu marido, que já não estão cá nem nunca mais estarão? Pensei muito nisso durante os 20 minutos que durou a eulogia de Vanessa Bryant, no dia em que o Staples Center de Los Angeles, cheio de colegas, antigos companheiros e fãs, homenageou Kobe Bryant e a filha Gianna, ambos perdidos demasiado cedo para um acidente estúpido, tão estúpido como todos os acidentes.

E mais do que aquilo que Gianna era, o que mais custa ouvir é aquilo que Gianna já não vai poder ser. Gianna já não vai poder jogar na WNBA, Gianna já não vai fazer pelo basquetebol feminino aquilo que um dia o pai fez pela NBA, Gianna já não vai ouvir da mãe o quão bonita está no dia do casamento. Ou dançar com o pai no copo de água. Como é que uma mãe e uma mulher sobe a um palco, conta-nos isto e não se desmancha está muito para lá da minha compreensão.

Não sou pessoa de abraços, mas se pudesse dava um bem apertado a Vanessa Bryant.