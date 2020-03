O idiota Claudio Lotito e o seu diligente amigo

Marco Rosi

Apresento-vos Claudio Lotito, inapreciável empresário e político italiano de Roma, mas aqui interessa-nos o futebol, como é evidente. Portanto, limpando o extenso CV deste senhor das suas outras ocupações, para nós ele é apenas, e ao mesmo tempo, presidente da Lazio (Serie A) e co-proprietário da Salernitana (Serie B). E é-o há alguns anos e o homem parece realmente ser um empreendedor *daqueles*.



Mas não se deixem enganar pelo apelido divertido, pois Lolito não é uma piada: Claudio foi investigado e/ou condenado por agiotagem, por envolvimento no escândalo Calciopoli, por sobrefaturação e evasão fiscal, por tentativa de extorsão e ainda por obstrução à justiça. Também foi apanhado em escutas a dizer que os clubes pequenos não interessam e que não deviam ter lugar na Serie A, porque eram maus para o negócio, pelo que o mérito desportivo poderia ir às urtigas.



Na verdade, não deixa de ser cómico que um tipo destes continue à frente de um dos maiores clubes de Itália, mas lá estou eu novamente a divagar.



Feitas as devidas apresentações, introduzo o tema, a COVID-19, Claudio Lotito e uma notícia impensável: segundo a Gazzetta Dello Sport, o nosso inestimável Lotito estará a pressionar - suavização para intimidar - os jogadores da Lazio e também da Salernitana a treinar em conjunto. Isso levou Damiano Tommasi, ex-jogador e hoje presidente do sindicato dos futebolistas italianos, a reagir publicamente, dizendo que os atletas não devem sair de casa, nem para “medir a febre”.



A guerra entre Lotito e Tommasi vem de trás e tem um terceiro protagonista chamado Arturo Diaconale, ex-jornalista e porta-voz da Lazio, ou melhor, porta-voz das teorias da conspiração de Lotito. Passo ao contexto e à tradução livre.



Há uns dias, Diaconale foi ao Facebook revelar a sua verdade, quando se sugeriu a suspensão da Serie A por tempo indeterminado, como acabou por acontecer lá, cá, em Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. Bom, o criativo Diaconale escreveu o seguinte:



“Não é só o medo do Coronavírus que é preciso enfrentar, os adeptos da Lazio também têm de temer uma segunda preocupação neste clima de emergência que pode vir a ser definida como sendo fruto do síndrome do título negado em 1915 [por causa da Grande Guerra o campeonato foi interrompido e a Lazio não foi campeã]. Uma eventual interrupção do campeonato atual pode impedir a Lazio de conquistar o scudetto, uma projeção sustentada nos brilhantes resultados que temos tido que nos levaram a ficar a apenas um ponto da [líder] Juventus”.



Depois, a uma rádio, o diligente Diaconale ainda reforçou: “Haver um jogador infetado não é razão para suspender a Serie A. Os futebolistas são homens responsáveis”.



Toda a gente sabe o desfecho, mas não deixa de ser surpreendente até onde vai a mesquinhez dos homens quando o que está em jogo é só um jogo. E, por isso questiono o que se vai passando nas ligas ucraniana, onde há muitos portugueses, russa e turca, onde já há, respetivamente, um morto e vários casos de contágio.



Lamento dizer-vos isto, mas hoje o futebol é nada.

O QUE SE PASSOU?

Verdadeiramente, não se passou nada. O fim de semana passou com uma acumulação de casos da Covid-19, decisões tardias, um pedido de desculpas e um equívoco bíblico.

“Só entro em casa para almoçar. Fico cá fora e a família dentro. Uso pratos e talheres de plástico e só tenho contacto visual”, Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave e cidadão responsável

