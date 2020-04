A Liga, a Taça e a inesperada utilidade da conversa de chacha

NurPhoto

Então, diz que afinal a Taça de Portugal pode não acontecer, ou melhor, diz que afinal a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não garante que a Taça de Portugal venha a acontecer, assim é que é. Segundo informações reproduzidas nos jornais, a FPF faz depender a sua decisão de uma decisão do Governo em estreita ligação com a Direção-Geral de Saúde. Se estas entidades considerarem não haver condições de segurança e sanitárias para a realização do jogo de 24 de maio no Jamor, a coisa não se faz; e mesmo que haja, para a coisa ser feita há ainda um passo seguinte e decisivo que passa por uma conversa a três, entre a FPF, que organiza a competição, e o FC Porto e o Benfica, que são os finalistas.



Não será inédito se não houver Taça de Portugal. Historicamente, e mesmo na sua variante Campeonato de Portugal que pôs o Sporting de Bruno de Carvalho a contabilizar títulos nacionais, a Taça já não se realizou em duas ocasiões: em 1946-47, por não haver datas disponíveis, e em 1949-1950, porque no Jamor se disputou a Taça Latina, que a FIFA não reconhece.



Destas exceções, foquemo-nos na primeira, de 1947. Na edição de 7 de julho de 1947 do Diário de Lisboa, que engenhosamente consultei – basta um clique, não é o cálculo da R0 –, percebi o que sucedeu. Escreve o jornalista: “Cinco semanas depois da data regulamentar terminou, finalmente, a temporada de futebol de 1946-47. Já não era sem tempo”. O Sporting foi campeão numa época arrancada em novembro, após os regionais, e terminada no pico do verão, mas não houve um momento para se pensar a Taça de Portugal. “Acabem-se os regionais, mantenha-se ou não a Taça de Portugal, haja cinco ou dez jogos internacionais”, lê-se no artigo. Como curiosidade, entre janeiro e maio desse ano, a Selecção jogou cinco encontros particulares: contra Inglaterra (0-10), República da Irlanda (2-0), França (0-1), Espanha (4-1) e Suíça (2-2).



Retomando o raciocínio, esta é mais uma evidência que quaisquer comunicações feitas a propósito de prazos, deadlines e timelines para a retoma de uma normalidade incondicional serão sempre condicionadas pelo facto de estarmos como estamos. Tudo depende da progressão de um surto que atinge picos e aplana com consequências que estamos definitivamente longe de compreender. Portanto, todos nós que ainda somos do tempo do início de abril de 2020, em que os clubes e a Liga apresentaram uma versão “otimista” para o regresso à competição, concluímos que isto, enfim, tem de ser como a conversa de chacha dos treinadores: jogo a jogo, treino a treino. É chato, mas é necessário.



Ora, o Braga já treina e o Sporting também – e teve inclusivamente um caso positivo anónimo; o Benfica prepara-se para treinar a 4 de maio, quando acaba este estado de emergência, e parece que o FC Porto fará o mesmo. Comprometem-se a seguir todos os protocolos - entradas e saídas diferentes, testes regulares, gel desinfetante, distanciamento social num desporto de contato - para manter a bola no ar enquanto não cai a decisão governamental.



Enquanto isso, a Liga, os clubes e o Governo continuam em distanciadas reuniões onde se discutem datas e recomendações. Assim, na semana passada, o secretário de Estado do Desporto e da Juventude enviou uma carta a pedir uma carta de volta na qual os presidentes das federações e das ligas deveriam especificar como querem então voltar à acção.



Bom, a Liga traçou um plano detalhado chamado “Retoma Progressiva à Competição” que prevê uma chusma de indicações, testes “até às 24 horas anteriores ao jogo”, “constituição de comissão independente para análise de dados”, e que “antes de cada jogo o médico efetue um atestado de aptidão dos elementos para efeito de credenciação”. Neste “Retoma Progressiva à Competição”, a covid-19 é equiparada a uma lesão traumática e as “equipas poderão entrar em campo se tiverem um mínimo de sete futebolistas”. Também estão lá as novas modalidades de treino, insistindo-se na separação física entre atletas e no campo dividido por secções.



Apesar de minucioso, este documento é feito a partir do princípio que o futebol cá vai voltar a tempo de ser concluído antes da data limite - 3 de agosto - traçada originalmente pela UEFA, a 5 de abril. Que afinal pode nem ser bem essa, pois no dia seis de abril, a UEFA disse que o presidente não dissera “três de agosto”, porque, lá está, este mundo não está para inflexibilidades. Nem para certezas.

