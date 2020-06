Nenhum homem é uma ilha, a não ser Bruno Lage que até está na Madeira

PATRICIA DE MELO MOREIRA

Começo a identificar um padrão de comportamentos nos dirigentes dos clubes. Decidi chamar-lhe “o presidente foi…”, uma expressão sem predicado e propositadamente inconclusiva que permite adaptações aos contextos em que estas práticas se manifestam. Assim, e depois de um rápida vista de olhos, recolhi os seguintes exemplos: “o presidente foi à sala de conferências”, “o presidente foi ao balneário” e o “presidente foi no autocarro da equipa”, entre outros. O facto de o homem ir a algum lado não é apresentado como uma trivialidade, mas antes um ato de poder, um momento simbólico que serve para que toda a gente fique a saber que é ele quem manda e que tem recados para dar.

Ora, o presidente pode estar francamente insatisfeito (e não o queiram ver assim quando se sente traído pela “falta de entrega”) ou então inabalavelmente solidário (porque ele também é assim, generoso, compreensivo, “acha que o mau momento vai passar”).



Luís Filipe Vieira está na segunda fase e quer fazer-nos crer que está com Bruno Lage até ao fim deste caminho armadilhado; por isso, comandou presidencialmente as operações de chegada ao aeroporto de Lisboa, no domingo, antes da viagem para a Madeira (hoje há Marítimo-Benfica, 18h). Vieira saiu do autocarro à frente de Bruno Lage, esperou por ele quando uma criança lhe mostrou um cartaz, e caminhou decidido ao lado do treinador pelos corredores, lançando piadas a um fotógrafo que, com pressa, registou o aparatoso apoio presidencial. Aconteça o que acontecer, Lage é para ficar, pareceu querer ele dizer.



Não é bem assim como ele não disse.



Abreviando uma semana complicada: o Benfica perdeu com o Santa Clara, ficou a três pontos do FC Porto, somou a pior sequência de resultados em casa da sua história, Bruno Lage insinuou que os jornalistas eram pagos em viagens, almoços e jantares para promover um certo treinador que ele não nomeou, mas cujo nome surgiu nas notícias e nas televisões nos dias seguintes. Bruno Lage pediu então uma segunda oportunidade para terminar o ciclo no Benfica com dignidade, Luís Filipe Vieira levou uma nega inesperada de Jorge Jesus e decidiu dar tempo ao tempo, enquanto ganha tempo para uma solução credível - porque há eleições em outubro, porque houve um chumbo orçamental na AG e porque há sinais de uma alternativa a cristalizar.



Foi mais ou menos isto que a comunicação social concluiu e em nenhum momento a reativa máquina do Benfica apareceu para esclarecer, desmentir ou criticar. Por isso, e apesar da encenação no Humberto Delgado, Bruno Lage sabe o que lhe espera e que é uma questão de timing até sair da Luz, hoje, amanhã ou apenas no final da época, em função dos resultados ou da contratação de um novo treinador. Nenhum homem é uma ilha isolada, até se sentir sozinho numa.



Depois disso, é provável que Luís Filipe Vieira se reinvente novamente, e com ele o paradigma encarnado, deixando cair de vez - ou até à próxima vez - a ideia de um Benfica autossuficiente, alimentado verticalmente pelo Seixal, que fornece jogadores à equipa principal e também treinadores capazes de levar o clube à glória europeia, como só os clubes que estão “dez anos à frente” conseguem fazê-lo.

O QUE SE PASSOU

Além da derrota do Benfica, registam-se os triunfos do FC Porto e do Sporting, o raide da PSP a elementos dos No Name Boys, o final de carreira inglório de Mathieu, o título agridoce do Liverpool e o epílogo de uma medida que nasceu mal e acabou por morrer: o teto salarial que a FPF queria promover no futebol feminino.

O Liverpool é um enorme urso pardo que dá vontade de abraçar, um urso ameaçador feito de peluche Bruno Vieira Amaral escreve sobre o título do Liverpool na Premier League, elogiando a simbiose perfeita entre clube e treinador

Pacheco, parte II: "Ó mister Queiroz, desculpe lá, diga-me, você não tem vergonha de gravar as conversas que tem com os jogadores?" Da controversa saída para o Sporting à má relação com Carlos Queiroz, que lhe colocou um processo disciplinar, passando pela ida para o Reggiana, o casamento, filhos e os negócios que o levaram a comprar uma embarcação de pesca e a meter-se num bar em Lagos que ainda hoje tem, Pacheco continua a desfiar o fio da sua vida e revela por que razão decidiu voltar ao Benfica 25 anos depois, para reencontrar antigos companheiros e entrar num anúncio televisivo

“Porque saí do Benfica? O Toni disse que o Kulkov não jogava mais, mas pô-lo no meu lugar. Desorientei-me, dei uma pancada no adversário” Do início da carreira até à saída do Benfica, António Pacheco revela alguns pormenores da sua vida pessoal e profissional nesta primeira parte da entrevista. Entre muitas histórias, conta porque fugiu de casa uma noite, aos 11 anos; o que o levou ao Benfica sendo simpatizante dos "leões"; fala das idas à discoteca para ouvir rock e relata o dia em que Eriksson gravou um treino seu para lhe dizer que tinha de trabalhar mais e falar menos. E ainda explica as razões da mudança da saída da Luz para o rival da Segunda Circular

“Operação sem Rosto”: um dos elementos dos NN Boys tinha uma folha com nomes, moradas e matrículas de carros de jornalistas PSP encontrou em casa de um dos sete elementos detidos da claque benfiquista uma folha comprometedora com informações sobre jornalistas e comentadores desportivos

Para Mathieu, com amor, do Sporting Rúben Amorim, o treinador que continua invencível, tinha prometido que o Sporting ia tentar dedicar a vitória a Mathieu e foi precisamente isso que aconteceu: o Belenenses SAD até começou a ganhar, mas os sportinguistas deram a volta, com um bis de Jovane e um golo de Coates (3-1)

FPF deixa cair teto salarial no futebol feminino: norma "não constará da proposta final" e "será encontrada solução alternativa" Seis dias após as 132 jogadoras do movimento "Futebol Sem Género" emitirem o primeiro comunicado a protestar contra o limite salarial proposto para a Liga BPI, a Federação Portuguesa de Futebol recuou e, em comunicado, revela que a medida não vai ser incluída na proposta final do regulamento da competição. A entidade indicou, também, que vai trabalhar para ter uma alternativa que "busque aquilo que todo o universo do futebol feminino deseja: mais equilíbrio competitivo"

O especial Liverpool é campeão inglês, 30 anos depois Desde 1990 que o Liverpool não ganhava a Premier League e este seria um título sempre especial, que ainda mais único se tornou pela paragem imposta pela pandemia, pelos adeptos que já não podem estar nos estádios e, agora, por a conquista ter sido garantida por uma derrota (2-1) do Manchester City, o maior adversário do Liverpool nos últimos anos, em casa do Chelsea

ZONA MISTA

“A Vida também é feita de momentos difíceis. E Bruno, para ti, para mim e para todos, é nos momentos menos fáceis da vida que a Ética e a Solidariedade se devem manifestar, talvez até com uma alegria que possa parecer arrogante. Para se conviver em sociedade (Boa) é imprescindível adotar algumas condutas e entre elas a solidariedade. Estrondoso o gesto magnífico do Sérgio Conceição. Fantástico! E aqui os Clubes ficam naturalmente de fora. Por baixo dos Fatos de treino dos treinadores mora sempre um humano. Claro que fizeste erros, eu também os cometi e espero voltar a cometer”



Manuel Cajuda, sobre a situação de Bruno Lage

HOJE DEU-NOS PARA ISTO

A 29 de novembro de 2018, Luís Filipe Vieira deu uma conferência de imprensa onde garantiu manter Rui Vitória no comando do Benfica, porque era "o homem certo, no lugar certo". A decisão foi tomada depois de uma noite mal dormida, alguma meditação e uma luz que se lhe deu