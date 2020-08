É o que é, é o que temos, saudinha, deixa lá isso

CARLOS COSTA

Ao intervalo da final da Taça de Portugal:

- Atenção que agora já podem entrar adeptos!

- Han?

- Então, isto está a ser cá uma tourada...

Perdoando a falta de refinamento da graçola, não posso deixar de subscrever o teor implícito do que ouvi ser dito por um benfiquista então aborrecido por ver tão pouco futebol no (pobre e pelado) relvado de Coimbra. Mais ainda quando, poucas horas antes, não faltaram oportunidades de golo para ver na final da Taça inglesa, entre Arsenal e Chelsea, em Wembley (um estádio nacional completamente renovado - fica a dica).

Não estando em causa a justiça da (dupla) vitória do FC Porto, não conheço - pode ser falha minha, claro está - um único adepto satisfeito com este futebol português em que se passa mais tempo a discutir as tricas das newsletters, os clubes que não pagam a tempo e horas, os outros que querem desistir a meio da prova e outros ainda que se vão arrastando por aí fora ninguém sabe bem como.

Neste sentido, não posso deixar de louvar a decisão da SIC Notícias em acabar com os programas do "comentador adepto" em que, entre gritos, raramente se falava do que é essencial falar-se em Portugal:

- Estás a ouvir?

- O quê?

- A bola a chorar...

Como tão bem explica aqui o Blessing Lumueno, às vezes a diferença entre ter vontade de ver um jogo resume-se a isto: as equipas querem ter a bola e jogar, ou não? Não se trata sequer de estilos ou gostos pessoais, mas de uma simples ideia que é a que nos faz, afinal, ver futebol: queremos ver as equipas a jogar à bola, com bola, seja de uma ou de outra forma, como tão bem mostraram esta época, por exemplo, Rio Ave e Famalicão.

É assim que se aumenta o interesse dos adeptos, é assim que se aumenta o interesse pelas provas, é assim que se aumenta o investimento de patrocinadores e afins: criando a cultura adequada para o jogo florescer, dentro de campo e fora dele.

Se é isto que queremos, está na altura de levantarmos a voz e defendermos o que queremos, em vez de deixarmos andar, à espera, com aquele jeito tipicamente português, a ver o que acontece, fingindo que está tudo bem enquanto o nosso futebol definha em qualidade, cá dentro e na Europa.

PS - Não posso, nem quero, deixar de aproveitar este espaço para demonstrar a minha solidariedade com o meu colega da RTP, e amigo, Rui Malheiro, que foi impedido de trabalhar na final da Taça de Portugal, apesar de ter credencial para tal. A "toxicidade" do futebol em Portugal também é isto. Felizmente, há muita gente que ainda mantém a sua independência intelectual, independentemente das pressões alheias. O Rui é exemplo concreto disso mesmo, tal como os seus companheiros do programa "Grande Área", da RTP3, em que se discute futebol a sério.

O que se passou

Além da final da Taça de Portugal (devidamente destacada nos links que seguem abaixo), houve pneus furados na Fórmula 1, a Taça de Inglaterra foi para o Arsenal, houve um verdadeiro concentrado de TT perto do Cercal e é possível que o MotoGP também passe por Portimão.

Zona mista

"Isto é um não ligar ao futebol, permite-se público nas touradas, permite-se público nos espectáculos fechados. No dia em que estávamos a jogar em Tondela com o campo sem ninguém, estava à mesma hora, não a dar chutos na bola, mas os Xutos & Pontapés a dar um concerto no Tivoli, que é um recinto fechado, com 500 pessoas. Mas isto tem alguma explicação? [...] Toda a gente acha que é incrível. Mas quem é que manda? É aquela senhora que vai para a televisão que uma vez diz que se deve estar de máscara, outras já não? Uma vez diz que é uma gripezinha que não vai chegar cá, outra vez é para estar tudo em pânico..."

- Pinto da Costa, presidente do FC Porto, a comprovar que o passar dos anos e o acumular de troféus não lhe diminui a capacidade de distribuir uma boa dose de sarcasmo

O que aí vem

Segunda-feira, 3

📺 Às 17h, Jorge Jesus é apresentado como treinador do Benfica, no Seixal.

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 A Liga escocesa versão 2020/21 já começou e a Eleven Sports transmite o Ross County-Motherwell, às 19h45.

🏀 Hoje há dois jogos para ver na NBA: às 18h30, Miami Heat-Toronto Raptors; e às 23h30, Pelicans-Grizzlies (ambos na SportTV).

🔙 Completam-se hoje 9 anos desde a primeira vez em que o Benfica entrou em campo num jogo oficial e disputou os 90 minutos apenas com jogadores estrangeiros. Curiosamente, o treinador era Jorge Jesus.

Terça-feira, 4

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wembley é o palco da grande final do playoff do Championship, que permitirá ao vencedor ascender à Premier League: Brentford e Fulham disputam a vaga, às 19h45, na Eleven Sports.

🔄 🇪🇸 Abre o mercado de transferências em Espanha (até 5 de outubro).

🏀 Mais dois jogos da NBA para ver: Bucks-Nets, 20h30; e Heat-Celtics, 23h30.

🔙 Há precisamente um ano, no Estádio do Algarve, o Benfica abria a época 2019/20 em estado de graça, goleando o Sporting, por 5-0, na Supertaça.

Quarta-feira, 5

⚽ 🇪🇺 Está finalmente de volta a Liga Europa, com quatro belos jogos para ver, particularmente, às 17h55 (SportTV2), o Shakhtar Donetsk (de Luís Castro)-Wolfsburg. À mesma hora, há Copenhaga-Basaksehir (aquela equipa turca que eliminou o Sporting, lembra-se?). Às 20h, também na SportTV, há Manchester United-LASK Linz e Inter-Getafe.

🏀 Às 19h30, Jazz-Grizzlies e as 23h30 Lakers-Oklahoma Thunder.

🚴 Começa a Volta à Polónia, com a participação dos portugueses Nélson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE-Team Emirates), até dia 9.

Quinta-feira, 6

⚽ 🇪🇺 Há mais Liga Europa: às 17h55, Sevilha-Roma (de Paulo Fonseca) e Leverkusen-Rangers; às 20h, Wolves-Olympiacos (outro jogo muitíssimo português, com Nuno Espírito Santo e Pedro Martins - e não só) e Basileia-Eintracht Frankfurt, todos na SportTV.

🏀 Hoje há apenas um jogo NBA para ver: Bucks-Heat, às 21h.

Sexta-feira, 7

⚽ 🇪🇺 Começa finalmente a Liga dos Campeões e só é pena os jogos dos oitavos de final serem ambos às 20h, na Eleven: Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid.

🏀 De madrugada, às 2h, há Rockets-Lakers; às 18h, há Spurs-Jazz.

🔙 Duas datas para os portistas (e para quem gosta de futebol bem jogado) recordarem com nostalgia: há 10 anos, André Villas-Boas estreava-se como treinador do FC Porto, vencendo o Benfica, na Supertaça; há 9 anos, Vítor Pereira (ex-adjunto de Villas-Boas) estreava-se como treinador do FC Porto, vencendo o Vitória de Guimarães, na Supertaça.

Sábado, 8

⚽ 🇪🇺 Prossegue a Champions: Barcelona-Nápoles e Bayern Munique-Chelsea, às 20h, na Eleven.

🏀 Mais um jogo interessante de madrugada: Raptors-Celtics, às 2h, na SportTV. Às 18h, Blazers-Clippers e, às 20h30, Nuggets-Jazz.

🏎️ Às 14h, começa a qualificação do GP de F1 do 70º aniversário, novamente em Silverstone, transmitido pela Eleven.

Domingo, 9

⚽ 🇨🇳 Há Superliga chinesa na SportTV, às 11h: Guangzhou Evergrande-Shandong Luneng.

🏀 Às 19h, Raptors-Grizzlies; às 23h30, Blazers-76ers.

🏎️ Às 14h10, arranca o GP do 70º aniversário, com mais ou menos pneus furados.

Hoje deu-nos para isto

AFP

No dia em que Jorge Jesus volta a ser treinador do Benfica e dois dias depois da final da Taça de Portugal conquistada pelo FC Porto frente ao Benfica, tempo para recordar aquela final que ficou marcada na memória dos benfiquistas - e de JJ.

A 26 de maio de 2013, o Benfica, depois de já ter perdido a Liga Europa e a Liga portuguesa, já vencia o Vitória de Guimarães e as coisas pareciam bem encaminhadas para a época ficar fechada com um troféu. Contudo, nos últimos minutos, o Vitória de Rui Vitória deu a volta, para 2-1, e Jesus acabou a ser empurrado por Cardozo e vaiado pelos adeptos.

É o futebol.

