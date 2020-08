Gervásio, Jeremias e Igor e o futebol de plástico

Matthew Ashton - AMA

Na época que entretanto findou abruptamente para todos os que não somos profissionais de futebol, arranjei para a minha equipa uns novos colegas de treino, que foram batizados de Gervásio, Jeremias e Igor, mas que não podiam agradecer a gentileza, uma vez que eram bonecos de plástico, daqueles insufláveis (se não sabe o que é, veja aqui). A verdade é que, enquanto houve treinos e não houve covid-19, os nossos amigos plastificados foram de uma utilidade imensa, porque sinalizavam o local dos adversários e os espaços por onde queríamos ir, mas não deixavam de ser, hélas, bonecos de plástico.

Lembrei-me deles nos últimos dias, não só porque só Deus sabe quando serão retomados os treinos do futebol de formação, mas por outras duas razões. A primeira, esta manhã, quando ouvi Edinson Cavani a admitir que sim, senhor, ficaria "encantado" por ser jogador do Benfica, no que começa a ser uma super equipa de Jorge Jesus, se acrescentarmos a classe de Vertonghen, a irreverência de Cebolinha e a criatividade de Waldschmidt a muitos dos nomes que já figuram no plantel.

Nem é preciso ser um adepto particularmente atento para perceber que - completamente ao contrário do que disse Domingos Soares Oliveira há pouco mais de um mês - o Benfica está a investir de forma milionária no plantel da próxima época. Até aqui, tudo certo, já que cada clube sabe das suas finanças e dos seus meios. O que cria alguma confusão é que este investimento não surge porque o presidente Luís Filipe Vieira foi subitamente acometido por um desejo de glória, depois de perder o campeonato e a Taça (e o penta, mais lá atrás), mas porque as eleições estão aí à porta e Noronha Lopes é um rival mais credível do que o esperado.

Não creio que a direção do Benfica tenha membros de nome Gervásio, Jeremias ou Igor, mas creio que é inegável que esta é uma gestão de plástico, mais interessada no que é mais acessório no futebol do que propriamente naquilo que nos faz a todos gostar deste jogo: as emoções.

O que me leva à segunda - que na verdade foi a primeira, em termos cronológicos - vez em que o Gervásio, o Jeremias e o Igor me recordaram que o futebol nunca pode ser de plástico: o Manchester City-Lyon. Não vou abrir o iPad para ir procurar a citação integral no "Herr Pep" - até porque eu e o Pep estamos a dar um tempo na nossa relação; não sou eu, querido, és tu -, mas lembro-me que Marti Perarnau escreve aí que Guardiola admitiu que a forma como o Bayern de Munique abordou a 2ª mão da meia-final da Champions, em 2014, frente ao Real Madrid, foi "a maior cagada" da sua carreira, já que, depois de falar com os jogadores, avançou para um 4-2-4 que foi trucidado por 4-0.

Não sei se terá sido aí que Guardiola começou a ficar de pé atrás com as eliminatórias - porque uma competição a eliminar é tremendamente diferente de uma competição regular -, mas sei que a forma como o City entrou em campo frente ao Lyon, totalmente afastada daquilo que é a intenção habitual do treinador, é de futebol de plástico. Porque quem joga o jogo são os jogadores, quem sente que o treinador está excessivamente cauteloso que até muda o sistema e as dinâmicas por causa do adversário são os jogadores e quem faz a diferença em campo são os melhores jogadores, que por acaso até ficaram, muito deles, no banco.

Se fosse só mexer as peças no tabuleiro, jogavam o Gervásio, o Jeremias e o Igor. E agora vou pegar no iPad para abrir um outro livro: "Brasil 82 - O time que perdeu a copa e conquistou o mundo".

O que se passou

A Fórmula 1 desta vez não teve surpresas e Hamilton venceu na Catalunha; Miguel Oliveira abandonou uma corrida que teve um acidente chocante; Félix da Costa está confiante; Rui Pinto foi ameaçado; e dois jogadores do Sporting têm covid-19.

Na Champions, o PSG derrotou a Atalanta; o Leipzig venceu o Atlético de Madrid; o Bayern arrasou o Barcelona; e o Lyon surpreendeu o City. Na Liga Europa, o Sevilha derrotou o Manchester United e vai à final pela sexta vez.

A beleza do futebol de rua Bruno Vieira Amaral viu atentamente os quartos-de-final da Liga dos Campeões e tem isto a dizer: "Como é belo o futebol de rua transplantado para os grandes palcos"

Marcos Antônio, um “pequeno” que se fez grande no Shakhtar: “Não tem como dizer quantas vezes rodo a cabeça e olho à minha volta no campo” Passou despercebido em Portugal, quando esteve no Estoril Praia, em 2018/19, quiçá pela figura franzina, com 1,68 cm e 56 kg: "Sou pequeno agora, <em>né</em>, e antes era mais. Mas sempre tive uma velocidade muito grande e uma agilidade muito grande, então isso ajudava-me muito a jogar." Do Brasil para a Ucrânia, com passagem por Portugal, Marcos Antônio tem o jogo todo na cabeça e nos pés, e é por isso que já é, aos 20 anos, um dos titulares do Shakhtar Donetsk, o campeão ucraniano liderado por Luís Castro, que disputará as meias-finais da Liga Europa com o Inter de Milão (segunda-feira, 20h, SportTV1)

“O Cavani está quase a chegar, faltam detalhes”, disse Jesus ao vizinho, antes de mandar os três Tavares para a B (Lá Em Casa Mando Eu) Lá em Casa Mando Eu imaginou a primeira semana de treinos de Jorge Jesus no Seixal. Há apresentações, despromoções, despedimentos e alguns problemas de tradução. Qualquer semelhança com a realidade é pura ficção

Medo e delírio no Seixal: vai correr tudo bem, a não ser que a trip de mescalina acabe mal (por Um Azar do Kralj) As dúvidas de Vasco Mendonça: se o clube é dos sócios, acho que perguntar não ofende: será por tudo isto que o presidente quase não abriu a boca durante estas últimas semanas? A que se deve a ausência de qualquer avaliação sobre a época mais desastrosa da sua presidência? Será o novo projecto de Luís Filipe Vieira uma combinação de investimentos milionários aliada à expectativa de que a memória de peixe do adepto resulte na mãe de todas as épocas desportivas, um ano memorável para fazer esquecer a incompetência revelada em todas as épocas perdidas?

Julian Nagelsmann: “Jogar ao primeiro toque não é a minha coisa preferida. Gosto de jogar a dois toques. Os meus jogadores não são o Messi” Começou a treinar aos 28 anos, aos 31 recebeu um telefonema do Real Madrid e agora, com 33, está a três jogos da final da Liga dos Campeões em Lisboa. Defronta, esta quinta-feira, o Atlético de Madrid (20h, E1) com o seu RB Leipzig, que é talvez a equipa mais versátil e difícil de decifrar da prova, porque tanto começa o jogo em 4-4-2, como o acaba em 3-5-2, tendo mudado a meio para um 3-4-3. Mas, para Julian Nagelsmann, “os sistemas ou as formações táticas não contam” e “são apenas números”, porque ele pode mudá-los “10 vezes durante o jogo, que isso não vai alterar a nossa forma de jogar de futebol”. Em entrevista exclusiva à <strong>Tribuna Expresso</strong>, o treinador mais novo da competição defende como, durante a semana, tenta que haja um dia em que os jogadores possam jogar “sem regras, sem pensarem em futebol, apenas para se divertirem”, como se estivessem com “os amigos no parque”

Esta é a nova forma de Carlos Carvalhal pensar o treino e o jogo: “Os sistemas, aquilo que definimos como 4-4-2 e 4-3-3, são castradores” O Rio Ave marcou a Liga 2019/20, não só pela pontuação histórica para o clube, mas também pela qualidade de jogo. Em entrevista à <strong>Tribuna Expresso</strong>, Carlos Carvalhal explica (detalhadamente) que tudo se baseou numa nova e "ousada" forma de treinar e num modo "disruptivo" de olhar para o jogo, que lhe surgiu depois dos anos em Inglaterra: "Temos inteligência suficiente para perceber que o jogo está sempre em evolução. Se pararmos no tempo, ficamos iguais aos outros e nós não queremos ser iguais aos outros, queremos ser diferenciados". É assim, também, que o novo treinador do Sporting Clube de Braga vai encarar a época 2020/21, em busca de construir uma "equipa completa", que não se baseia num sistema de jogo e em que "a identidade é a flexibilidade"

Zona mista

"O Benfica atual é parecido com um Governo em campanha eleitoral. Abre os cordões à bolsa para o presidente ganhar eleições."

- Marques Mendes, ex-líder do PSD e comentador da SIC, a trocar - por momentos - a política pela análise futebolística (e se ainda acha que o futebol e a política não se misturam, é ler isto - Simon Kuper explica)

O que aí vem

Segunda-feira, 17

⚽ 🇪🇺 O mui português Shakhtar Donetsk defronta o Inter, às 20h, na SportTV1, nas meias-finais da Liga Europa, e hoje somos todos da equipa de Luís Castro e companhia 🧡

🏀 Começam os playoffs da NBA, que serão transmitidos pela SportTV: às 21h, Toronto Raptors-Brooklyn Nets e, às 2h (tecnicamente já é terça, mas vocês compreendem), LA Clippers-Dallas Mavericks.

🔙 Faz hoje 15 anos: Lionel Messi estreia-se pela seleção argentina, aos 18 anos, e, tal como Maradona, frente à Hungria. E acaba expulso.

Terça-feira, 18

⚽ 🇪🇺 É dia da primeira meia-final da Liga dos Campeões, na Luz: PSG-Leipzig, às 20h, na Eleven Sports. Antes, às 17h, também na Eleven, o Benfica defronta o Dinamo Zagreb na Youth League, enquanto o Ajax joga com o Midtjylland, às 14h.

🏀 Mais playoffs da NBA na SportTV: às 18h30, Bucks-Magic; às 23h, Rockets-Thunder.

Quarta-feira, 19

⚽ 🇪🇺 Dia da outra meia-final da Champions, em Alvalade: Bayern Munique-Lyon, às 20h, na Eleven. Na Youth League, às 14h, há RB Salzburg-Lyon e, às 17h, Inter-Real Madrid.

🏀 Mais um jogo dos playoffs: Nuggets-Jazz, às 21h.

🎂 O ex-internacional português João Vieira Pinto completa hoje 48 anos.

Quinta-feira, 20

🏀 Às 2h da manhã, Clippers-Mavericks; às 18h, Pacers-Heat.

🔙 Faz hoje 17 anos: Cristiano Ronaldo estreia-se com a seleção portuguesa num amigável contra o Cazaquistão, de preparação para o Euro 2004. Completam-se também hoje 21 anos desde o primeiro jogo da I Liga portuguesa disputado em solo açoriano, na minha ilha, São Miguel: um Santa Clara-Sporting, que acabou 2-2 (no final da época, o Santa Clara desceu e o Sporting foi campeão), e que me permite recordar este momento muito feliz.

Sexta-feira, 21

⚽ 🇪🇺 É dia de final da Liga Europa: Sevilha vs... ou Shakhtar ou Inter. Às 20h, na SIC (não é no site, é na televisão mesmo).

⚽ 👧 É também dia de quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina, que também será disputada numa final 8, mas em Espanha. O jogo grande do dia é o Atlético de Madrid-Barcelona, às 17h, na Eleven Sports, e espero que me acompanhem, já que estarei a comentar a partida. Também às 17h (deve dizer-se que é lamentável haver dois jogos à mesma hora...), há Glasgow-Wolfsburg, no 11.

⚽ 🇫🇷 Começa a Ligue 1, 2020/21: às 18h, Marseille-St. Étienne, na Eleven3.

🏀 Mais playoffs a começar às 2h: Lakers-Blazers. Às 21h, Jazz-Nuggets.

Sábado, 22

⚽ 👧 Prosseguem os quartos-de-final da Liga dos Campeões feminina. Às 19h, dois jogos, ambos na Eleven: Lyon-Bayern Munique (se só puder ver um, veja este, já que o Lyon é campeão europeu) e PSG-Arsenal.

⚽ 🇨🇳 O Shangai SIPG de Vítor Pereira vai defrontar o Beijing Guoan, às 13h, na SportTV, para a Superliga chinesa.

⚽ 🇫🇷 Continua a nova época na Ligue 1, com destaque para o Lille-Rennes, às 20h, na Eleven.

🏀 Continua a NBA na sua "bolha": às 2h, Mavericks-Clippers; às 20h30, Heat-Pacers.

Domingo, 23

⚽ 🇪🇺 Desmarque tudo e sente-se no sofá às 20h para assistir à final da Liga dos Campeões masculina, na Eleven e na TVI.

🏀 Mais NBA: à 1h30, Lakers-Blazers; às 18h, 76ers-Celtics; às 23h30, Nets-Raptors.

Hoje deu-nos para isto

El Grafico

Parece que foi ontem, mas já lá vão 17 anos desde que Lionel Messi tinha penteado à Justin Bieber e ainda sorria. A 17 de agosto de 2005, frente à Hungria - curiosamente, tal como Maradona -, o miúdo estreava-se na seleção argentina, que venceu 2-1, e ganhava uma memória para a vida. Não só pela estreia, mas porque entrou em campo aos 64' e saiu aos 65', expulso, depois de ter sofrido uma falta (é ver as imagens no link mais abaixo).

Agora com 33 anos, já não é miúdo e parece que quer mesmo sair do Barcelona, o único clube que representou na maioridade, que se está a tornar uma espécie de Argentina na resolução dos problemas: temos Messi, ele que resolva.

A estreia de Lionel Messi pela Argentina: um minuto e uma expulsão A 17 de agosto de 2005, Lionel Messi estreou-se pela Argentina. Frente à Hungria, num amigável, entrou aos 64 minutos... e foi expulso no minuto seguinte, de forma surpreendente. Os argentinos venceram o jogo por 2-1

Tenha uma boa semana, não seja racista