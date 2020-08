Légendaires 🖐️

ALVARO BARRIENTOS

Entre 1956 e 1960, foi tudo deles. Com um trio de ataque composto por Di Stéfano, Puskás e Gento, o Real Madrid conquistou cinco Taças dos Campeões europeus - vulgo Champions - de forma consecutiva e, em retrospetiva, foi qualificada, pela FIFA (e não só) como a melhor equipa de futebol do século XX.

Entre 2016 e 2020, foi tudo delas. Apesar de coexistirem com uma sociedade 56 vezes mais mediática e imediata do que a dos anos 50, as jogadoras do Lyon dificilmente terão o reconhecimento generalizado que teve aquela equipa do Real Madrid, mas os troféus já ninguém lhes tira: conquistaram a quinta Champions consecutiva, ao derrotarem o Wolfsburg, por 3-1.

O igualar de um recorde histórico, que nunca mais tinha sido conseguido, é ainda mais impressionante quando pormenorizamos a conquista: o Lyon entrou nesta final sem quatro jogadoras habitualmente titulares, como a avançada Ada Hegerberg - a primeira mulher a conquistar um Ballon D' Or, que podemos equiparar a Messi ou Ronaldo, consoante a preferência futebolística do leitor -; Nikita Parris, que tinha sido contratada precisamente para colmatar a ausência de Hegerberg, mas foi expulsa na meia-final; a central Mbock, sempre titular ao lado da capitã Wendie Renard; e a média Amandine Henry, uma das mais experientes da equipa.

Mesmo sem estas jogadoras essenciais - e também sem a internacional portuguesa Jéssica Silva, que também reforçou o clube esta época, mas tem estado lesionada -, o Lyon foi superior às alemãs (curioso como na Champions masculina os finalistas também eram alemães e franceses...) e continua a reinventar-se, com jovens francesas que vão subindo na formação e contratações cirúrgicas, com um orçamento que ronda os €10 milhões.

E mesmo podendo haver implicância com tanta dominância, é difícil resistir a uma equipa assim tão lendária, com três jogadoras que bateram um outro recorde, também madrileno: Francisco Gento era recordista de conquistas de Champions, com seis troféus, mas agora foi ultrapassado por três francesas, todas presentes nas conquistas do Lyon, Sarah Bouhaddi, Wendie Renard e Eugénie Le Sommer.

São nomes que vão ficar para a história, tal como o de Jean-Michel Aulas, o presidente do Lyon, que dá à equipa feminina as mesmas condições de treino e trabalho que dá à equipa masculina, com os resultados a estarem à vista. Depois da meia-final da Champions, frente ao PSG, Aulas admitiu que deu à equipa feminina "o mesmo bónus da equipa masculina" quando chegou à final 8 e as jogadoras contaram que o presidente lhes deixou - como é habitual - no balneário uma frase afixada - "Precisamos de ter perseverança e confiança em nós. Precisamos de acreditar que temos talento para alguma coisa e que essa coisa pode ser atingida" - de Marie Curie, a primeira mulher a receber um prémio Nobel.

"É um prazer ser presidente desta equipa", disse Aulas ao "L' Équipe". Eu diria que é prazer ver presidentes assim, que não se esquecem do futebol feminino, do futebol de formação, do futebol amador, das modalidades. Enfim, dos valores do desporto, que devem preceder qualquer tentativa de vitória em qualquer desporto. Pensar nisto enquanto nos lembramos de uma certa cerimónia de arranque de uma certa liga de futebol, em que foi homenageada uma certa personagem de um futebol pré-histórico, em que foi premiado um adjunto de um treinador que não é principal porque não tem curso, em que é mencionado o nome de um clube que está na distrital e já não tem nada ver, por decisão do tribunal, com aquela SAD... Enfim, que dizer?

Para citar Bruno Vieira Amaral, "num país em que se confunde desporto com futebol e em que se confunde futebol com os três grandes", viva o Lyon!

Aimar, Saviola, Di Maria... Enfim, uma mão cheia de craques recheava o plantel do Benfica em 2009, então orientado por Jorge Jesus. E faz hoje precisamente 11 anos desde que essa equipa arrasou o Vitória de Setúbal, na Luz, por 8-1 (pode ver o resumo aqui).

Esta época, o novo Benfica de JJ ainda não arrasou, mas seguramente já vai jogando melhor do que na época passada, como prometeu o treinador.

