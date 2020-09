O hábito de uma contradição íntima

DR

É sem vergonha nenhuma na cara que admito que sou uma daquelas pessoas que não resiste à tentação de ler todos aqueles livros que navegam tenuemente entre o interessantíssimo e o inócuo, habitualmente colocados naquela secção ambígua de gestão/liderança/economia/desenvolvimento pessoal. Graças à bendita Feira do Livro (e ao iPad mini também, não pensem que sou antiga), adquiri recentemente mais um monte desses tais "como fazer isto ou aquilo" ou "manual disto e daquilo", bem, vocês percebem.

Depois de ler recentemente o interessantíssimo "A Força do hábito", de Charles Duhigg, percebi o ciclo de estímulo-rotina-recompensa que vai impregnando em nós o hábito, seja ele qual for, enquanto também confirmei que todos os hábitos podem ser quebrados.

O ser humano tem uma capacidade impressionante de funcionar em piloto automático, agindo desde as ações mais básicas às mais complexas sem qualquer tipo de pensamento consciente. Mas também tem uma outra vertente única, que faz de nós humanos: a consciência, que nos permite refletir sobre as nossas vidas, assim como sobre as dos outros, e perguntar por que razão habitamos a terra, o que andamos aqui a fazer, etc e tal. E, claro está, mudar de hábitos.

Lembrei-me disto tudo no domingo, quando vi pouco mais de duas centenas de pessoas a assistir, de máscara na cara, ao Fontinhas-Estrela, jogo do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Praia da Vitória, na ilha Terceira, arquipélago dos Açores (disclaimer: sou açoriana, mas de São Miguel, e reza a lenda que micaelenses e terceirenses são rivais, por isso não se preocupem).

O histórico Francisco Agatão, treinador do Fontinhas (já agora, perderam 1-2), disse, e bem, que "o público açoriano teve um comportamento exemplar" (e não apenas açoriano, porque também lá estavam adeptos do Estrela) e foi assim que a autonomia regional ajudou o futebol nos Açores a juntar-se à Serie A, à Bundesliga e à Ligue 1, campeonatos que também já permitem algum público nas bancadas.

E, agora, o adepto pergunta: mas eu, em Faro, não posso ir à bola porquê? Ou em Braga? Ou em Coimbra? Ou? O primeiro-ministro António Costa disse que "o comportamento no teatro é diferente do que temos num estádio" e, por isso, não é possível que haja centenas de pessoas num estádio, mas é possível que haja centenas de pessoas no teatro. Faz lembrar aquele acordo do Tribunal da Relação de Lisboa (aqui bem lembrado) que aceitava que, no futebol, as caralhadas e os insultos são atos perfeitamente naturais, que devemos compreender porque, hélas, os adeptos são uns labregos.

Voltando ao início: todos os hábitos podem ser quebrados. Até mesmo o hábito de tratar os adeptos de futebol como uma cambada de otários.

O que se passou

Ronaldo marcou na estreia da Juventus de Andrea Pirlo na Serie A; Davis acertou um triplo com dois segundos para o final do jogo e pôs os Lakers em vantagem sobre os Nuggets; Teresa Bonvalot sagrou-se campeã nacional de surf; Miguel Oliveira conseguiu o seu segundo melhor resultado em MotoGP; e o português Filipe Albuquerque venceu em Le Mans.

Benfica, PAOK, Zivkovic: a única esperança é a de que a tragédia grega tenha servido de lição. Afinal, para isso é que servem as tragédias Bruno Vieira Amaral recupera o jogo de Salónica que pôs o Benfica fora da Liga dos Campeões - e diz que se estava mesmo a ver que Zivkovic iria fazer o que fez

Exclusivo. Sérgio Conceição: “Tenho um lado negro que me alimenta o fogo” O treinador que ganhou dois dos últimos três campeonatos assume que nunca está verdadeiramente feliz. Tem um “buraco” impreenchível desde os tempos em que perdeu os pais, na adolescência

Tadej Pogacar, o super-miúdo que fez o que ninguém fazia há mais de 100 anos. E que começou a ganhar em Portugal Filho de pai desenhador de móveis e de mãe professora de francês, o esloveno de 21 anos tornou-se este domingo no 2.º vencedor mais jovem de sempre do Tour, só atrás de Henri Cornet, em 1904. Além disso, o ciclista da UAE Emirates, que até começou no futebol e que teve a sua primeira vitória como profissional na Volta ao Algarve, fez o que apenas Eddie Merckx conseguiu na história do Tour: levar para casa três camisolas. Um prodígio, uma das caras de uma geração de exceção

Pedro Henriques: “Se gozassem comigo por não saber distinguir um lateral e um central é que me preocupava. 'Ui', 'uish' são coisas que saem” Comentador da SportTV desde 2007, Pedro Henriques abraçou a nova carreira no mundo do futebol com gosto e nem as mensagens de "enxovalho" que vai recebendo o demovem de dizer sempre o que pensa durante os jogos, uma arte que foi aperfeiçoando ao longo dos anos: "Não há nenhum comentador que faça um jogo mau ser um jogo bom, mas pode haver um jogo bom e um gajo conseguir estragá-lo porque não se cala". Crítico da "horrível" cultura desportiva em Portugal, o ex-jogador de Belenenses, Benfica, V. Setúbal, FC Porto, Santa Clara e Académica pede maior intervenção de quem manda na regulação do futebol, onde o "condicionamento" continua a ser norma e ainda há muito para melhorar

Como Andrea Pirlo quer atacar: jogo de posição, losangos, terceiro homem e sempre dois jogadores a atacarem a profundidade Ainda há pouco estava a distribuir passes com régua e esquadro e, agora, terá a primeira experiência enquanto treinador principal na poderosa Juventus, campeã de Itália nas últimas nove épocas. Mas a Federação Italiana de Futebol divulgou a tese de final de curso UEFA Pro (nível IV) de Andrea Pirlo e, por escrito, ele explica como quer as suas equipas a jogarem "um futebol propositivo, de posse, atacante e com ambição de comandar o jogo" em todas as fases. Por isso, eis o resumo possível dos conceitos ofensivos que, talvez, já se possam ver este domingo (19h45, SportTV3), quando a Juventus defrontar a Sampdoria

Os donos do espetáculo são oligarcas e países Chelsea e City abriram a porta do futebol inglês ao investimento estrangeiro. Também lá, futebol mistura-se com política

Zona mista

“Tenho uma mentalidade ganhadora, sei ganhar troféus. Aprendes a lidar com essas situações, com a pressão. Espero poder transmitir isso a este plantel. O Tottenham também mudou, cresceu, tem este estádio fantástico”.

- Gareth Bale, jogador do Tottenham, voltou para Londres, por empréstimo do Real Madrid, e dificilmente José Mourinho poderia pedir melhor reforço

O que aí vem

Segunda-feira, 21

🎾 Começa Roland Garros, com a Eurosport 2 a transmitir, às 13h30, o jogo de qualificação do português Pedro Sousa, número 112 mundial, com o veterano checo Lukas Rosol, número 173 do ‘ranking’ ATP. Pedro Sousa, João Domingues e Frederico Silva são os três representantes portugueses na ronda de qualificação, enquanto João Sousa tem já a presença assegurada no quadro principal.

⚽ A 1ª jornada Liga fecha às 19h45 (SportTV1) com o Portimonense-Paços de Ferreira.

⚽ O Sporting B (ou será C?, dadas as ausências de jovens que tiveram de integrar a equipa A, devido ao surto de covid-19) estreia-se no Campeonato de Portugal frente ao Oriental (17h, 11). Na mesma prova, há Beira-Mar-Canelas, às 20h (11).

⚽ Na Premier League, o português Wolverhampton recebe o Manchester City (20h15, SportTV2).

Terça-feira, 22

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

🏀 Continuam os playoffs da NBA, já nas respetivas finais das conferências. Hoje - quer dizer, na noite de terça para quarta-feira, às 2h - há mais um Lakers-Nuggets, com a equipa de LeBron e Davis em vantagem por 2-0.

⚽ Há qualificação para a Champions, com destaque para o Krasnodar-PAOK, às 20h, na Eleven.

Quarta-feira, 23

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

⚽ Há mais qualificação para a Champions, com destaque para o Olyimpiacos-Omonia (20h, Eleven).

🏀 Na conferência este, Celtics e Miami voltam a entrar em ação (série em 2-1), às 1h30, na SportTV1.

🤾 O FC Porto entra em ação na Champions de andebol, frente ao Meshkov Brest (19h45, Porto Canal).

Quinta-feira, 24

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

⚽ O Rio Ave volta a entrar em ação na qualificação da Liga Europa, agora em casa do Besiktas (18h, SportTV1).

🏀 Na conferência oeste, Lakers-Nuggets, na SportTV1.

Sexta-feira, 25

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

🏀 Na conferência este, Celtics e Miami voltam a jogar, às 1h30, na SportTV1.

⚽ Começa a 2ª jornada da Liga portuguesa, com o Braga-Santa Clara (20h30, SportTV1).

Sábado, 26

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

⚽ Há dezenas de jogos para ver, com destaque para a Liga portuguesa, naturalmente: Benfica-Moreirense (18h30, BTV) e Boavista-FC Porto (21h, SportTV1).

Domingo, 27

🎾 Prossegue Roland Garros, com transmissão em direto na Eurosport de vários jogos.

⚽ Mais um dia com dezenas de jogos. Destaque para: Tottenham-Newcastle, 14h, SportTV1 - Premier League; A-dos-Francos-Benfica, 14h, 11 - é o início da Liga BPI de futebol feminino; Paços de Ferreira-Sporting, 18h30, SportTV1 - Liga NOS; Roma-Juventus, 19h45, SportTV1 - Serie A.

Hoje deu-nos para isto

Tottenham Hotspur FC

Faz hoje precisamente um ano desde que o Manchester City obteve a sua maior vitória de sempre na Premier League: 8-0 frente ao Watford, com Bernardo Silva a marcar um belo hat trick. É certo que o Liverpool - e bem - acabou por ser campeão inglês, mas a efeméride fez-me recordar o excelente "All or Nothing: Manchester City", referente à época anterior.

Recentemente, a Amazon Prime publicou o "All or Nothing: Tottenham" e só posso recomendar a 100% a sua visualização. Em termos de conteúdo é bastante diferente da série do City, com ares mais novelescos, mas não deixamos de poder ver como funciona uma equipa de futebol ao mais alto nível - ainda que muito do conteúdo seja claramente editado.

Para quem gosta de futebol, é imperdível.

Tenha uma boa semana e acompanhe a Tribuna diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.