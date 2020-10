Um peso, várias medidas

Pool

Os pais da minha mãe chegavam e o meu avô chamava-me à sala. Um de dois cadeirões dava-lhe pouso, tinha o comando na mão e era o ordenador da caixa gorda, pesada e profunda que atraía os olhares de uma divisão inteira. Sentava-me no chão, quase sempre ficava com o rabo no tapete, não sei bem porquê, creio que o fascínio pela ação a acontecer no ecrã era a razão e assim também estava a meio caminho entre o que me fazia vibrar na televisão e a pessoa que me ensinara a fascinar com horas seguidas de malta a pedalar, o meu avô.

Ele tinha uma voz grave e pausada, sem um sintoma de pressa que fosse possível descortinar, era das vozes anciãs que parecem guardar toda a sabedoria do mundo e basta colocar-lhe a pergunta certa para engatilhar o encadeamento de conhecimento. E não me lembro do como, nem do quando, neste momento odeio não me recordar das origens disto, não há músculo que se possa gabar de maior potência, ginástica e importância que o cérebro, só que nele é impossível mandarmos e roo-me por não chegar aos cantos da casa onde deve estar a reminiscência do meu avô e de tantas tardes que passou a mostrar-me que também devíamos vibrar com o ciclismo.

O meu avô ensinou-me as etapas planas, as chegadas ao sprint e os que pedalavam apenas para isso, como o Mario Cipollini. Passou-me o gosto que tinha pela montanha e quem as trepava, dizia serem eles os sofredores-mor, os tipos que realmente eram mais do que humanos a pedalar e isto era no tempo do Marco Pantani, do Jan Ullrich, do Alexandr Vinokourov, do Joseba Beloki e do ainda imaculado Lance Armstrong, que tiravam os capacetes nos Alpes e nos íngremes desafios da Volta a França que me fizeram cair aos trambolhões para o caldeirão do encantamento com o ciclismo. Os gostos desportivos do meu avô seriam sempre os meus, era a pessoa que mais desporto incutia num puto que ainda era uma esponja.

E disto lembro-me, se havia algo que fazia os frágeis e fustigados joelhos do meu avô abanarem no cadeirão era aquela gente toda a pisar o alcatrão nas subidas. Ele preocupava-se em elogiá-los, uma eulogia vibrante, explicava-me porque devíamos puxar pela gente que ali puxava pelos ciclistas, a meros metros deles, dizia o meu avô que não havia proximidade maior noutros desportos. Ali o adepto, o apaixonado, o fã ou seja qual for a designação podia viver de perto o sofrimento do profissional e até ousar sentir o que ele sentia, bastava pegar na bicicleta e tentar pedalar as inclinações desumanas quando a corrida passasse. A estrada é de todos e talvez pela falta de barreiras erguidas e por ser tão palpável é que tanta gente não tem noção, mas consegue imaginar o sofrimento que fustiga os ciclistas.

Ouvir a mãe de João Almeida ao telefone com os comentadores da "Eurosport", algures no alto das etapas do Giro d'Itália, a pedir desculpa por se afastar da conversa para gritar pelo filho, berros maternais de alento para o incrível filho que via a passar à beira da estrada, contrastam com a voz serena do meu avô, mas dão-lhe razão, obrigado avô e desculpa, porque também eu me desconsolei apesar de muito ocasionalmente ter de escrever sobre ciclismo, a batota drogadona de Armstrong que depois se soube não ser apenas dele afastou-me, mas o truque estava na voz orgulhosa de uma mãe a tentar dar combustível a quem andou 15 dias com a camisola rosa quando há duas semanas poucos saberiam quem era.

João Almeida só tem 22 anos e acabou em quarto lugar na sua primeira Grande Volta, fez melhor que todos os portugueses antes dele e teve a mãe a apoiá-lo bem de perto, uma de muitíssimas pessoas a vibrarem com a prova, distanciamento maternal nulo.

No mesmo fim de semana em que João engrandeceu o ciclismo com a grande ajuda - que ofuscou - de Rúben Guerreiro, primeiro português a terminar com uma camisola (a azul, da montanha) em provas-rainha do ciclismo, houve Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão com distanciamento social se não duvidoso, pelo menos discutível. Eram para ser 40 mil pessoas a assistir no Autódromo Internacional do Algarve, a Direção-Geral de Saúde cortou-as para 27.500, é uma catrefada de gente fosse qual fosse o número e claro que as críticas apareceriam sempre não tanto por ser mais milhar, menos milhar, sim porque há uma unidade chamada coerência.

A Fórmula 1 acabou por ser um evento para o qual se autorizou a presença regrada de gente, como antes o foram concertos, peças de teatro, touradas, jantares comício ou festivais partidários. E claro que a conversa acabaria por chegar ao futebol, a modalidade mais amada em Portugal onde, por acaso, o Governo Regional dos Açores deixou que 1.000 pessoas assistissem ao Santa Clara-Sporting depois de haver público nas bancadas de duas partidas que a seleção nacional jogou, em Lisboa, fruto do acerto de agulhas entre a DGS e a Federação Portuguesa de Futebol. Que, por sua vez, também acertou acordos com a UEFA para os primeiros encontros caseiros das equipas portuguesas na Europa poderem ter pessoas a assistir.

O Braga-AEK da última quinta-feira, para a Liga Europa, pôde ter 2.250 pessoas, mesmo número autorizado no Farense-Rio Ave deste domingo, o sexto teste-piloto feito para aferir se o distanciamento social é possível no futebol em que a desculpa dada pelo primeiro-ministro, em setembro, para andar a outra velocidade em matéria de público, é "todos sabermos que o comportamento é muito diferente num cinema do que aquele que temos num estádio de futebol".

É factual, mas, arrisco a escrever, só porque a imagem presente na cabeça de toda a gente é a de adeptos nas bancadas sem regras impostas por uma pandemia. Se houver regras, a forma como as pessoas se comportam não deverá ser, nem poderá ser, a mesma.

A proximidade a carros sónicos e barulhentos é incomparável aos metros que a mãe de João Almeida teve de guardar para o filho épico. E mais distante é do que um relvado está para os adeptos sentados na bancada de um estádio de futebol. O quase tato que o meu avô gabava ao ciclismo suscitava-lhe quase o mesmo entusiasmo na voz do que o futebol e os chutos na bola que também mexiam com ele.

Mas duvido muito que fosse capaz de explicar as medidas de (in)coerência que um bicho microscópico alastrado pelo mundo parece dar a quem tem poder para afetar a presença de pessoas em recintos desportivos. O meu avô, que lembrarei sempre como dono de explicações capazes de encantar quem o ouvia.

O que se passou

Zona mista

Quando estamos a avaliar de um evento com esta dimensão, só me falam do público... e a verdade é que, no geral, o comportamento foi correto. Não podemos fazer avaliações pelas imagens que apareceram nas redes sociais.

Paulo Godinho, o diretor do Autódromo Internacional do Algarve, respondeu assim na reportagem da Tribuna Expresso em Portimão, um espécie de encolher de ombros apalavrado que tentou reverter a lógica que, na realidade, é precisamente o contrário do que sugeriu: sim, o fulcral para o estado atual das coisas no país era a questão do público e do cumprimento de regras de distanciamento, segurança e higienização. Se foi tudo cumprido? Não sei. Mas desvalorizar essa questão não é resposta que se dê, seja o evento da Fórmula 1, do futebol, do ténis ou de qualquer outra modalidade.

O que vem aí

Hoje deu-nos para isto

A pista encharcada, os pilotos a conterem-se no descaramento de acelerarem até na reta da meta, onde, às tantas, até se viram carros a aquaplanarem e fazer piões apenas por manterem a trajetória retilínea na alcatrão. Recordar o Grande Prémio de Portugal, em 1985, como molhado e escorregadio é pouco e não tanto pelos lençóis de água que foram cobrindo a pista do Autódromo do Estoril, mas porque foi a primeira vez que um lendário brasileiro ganharia uma corrida.

Ayrton Senna chegou a gesticular, a meio da corrida, para que esta fosse interrompida, tal era a chuvada que carregava de perigo a prova em que suposto é que os pilotos andem o mais rápido que possam. Terminaria mais cedo do que o previsto e com ele a gesticular e o comentador da corrida admirado por tamanha reação do brasileiro, por norma, "imperturbável". A primeira de 40 vitórias em Grandes Prémios surgiu no seu segundo ano de Fórmula 1.

O provável piloto mais carismático, entusiasmante, apaixonante e encantador de multidões que já existiu entrou na reta da sua história conquistadora em Portugal, onde a Fórmula 1 regressou este fim de semana, 24 anos depois da última vez. Nessa vez, e na vez de Senna, não havia vírus, pandemias e mais turbulência nas condições fora de pista (público, acessos, máscaras, distanciamentos, etc) do que, propriamente, dentro dela.

Tenha uma boa semana e, se lhe apetecer, vá acompanhando a Tribuna diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.