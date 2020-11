Hamilton, sete vezes campeão, tantas outras vezes campeão

Bryn Lennon/Getty

Já lá para o final da cerimónia do pódio do GP Turquia, Mark Webber entrevistava um ensopado Lewis Hamilton e este, talvez já relativamente enxugado das primeiras emoções às quais qualquer sete vezes campeão da Fórmula 1 tem direito a sucumbir, dizia ao antigo piloto australiano que à noite talvez fosse “rever a corrida, comer um minestrone e beber um vinho”.

Rever a matéria dada, comer uma sopinha e beber um copito. Não será a comemoração mais usual para alguém que acaba de igualar um recorde hercúleo, sete vezes campeão do Mundo de F1 como Michael Schumacher foi um dia. Menos usual ainda para um rapaz moderno como é Hamilton, livre, desimpedido, apreciador de festas, de roupas e música da moda.

Mas 2020 também não é um ano normal. E talvez seja isso o mais relevante na vitória do britânico neste campeonato encolhido devido à pandemia: estatisticamente, Hamilton é o melhor de sempre, tem igual número de campeonatos que Schumacher, mas mais vitórias, mais poles, mas isso pouco interessa. Como escreveu o jornalista britânico Will Buxton, Hamilton é um campeão do e para o nosso tempo, porque num ano tumultuoso, ele foi a consciência.

Face a uma pandemia que tantos colocam em causa, dizendo-se “pela verdade”, como se dela fossem donos, Hamilton recolheu-se na sua bolha, sem queixumes ou saudosismos, vivendo na sua motorhome durante o inclemente calendário, na companhia apenas do seu cão Roscoe, não parecendo particularmente enraivecido por ter de andar de máscara ou comemorar o título com uma sopa e um copo de vinho. É o que é.

E quando as imagens da televisão nos mostraram polícias com joelhos em cima de pescoços negros, Hamilton agigantou-se. Sem ele, a Fórmula 1 nunca se teria enchido de slogans, we race as one, end racism. Sem ele, não haveria, a cada corrida, uma cerimónia protocolar com um momento dedicado à luta contra o racismo, com vista para milhões e milhões de casas por esse planeta fora. Sem ele, a Mercedes não teria pintado o carro de negro. Sem ele, é possível que nenhum dos outros pilotos da F1 que se têm manifestado pela justiça social e igualdade o tivesse feito - o capacete que Vettel usou na Turquia, e também por ser na Turquia, é particularmente simbólico.

Na conversa com Webber, Hamilton pareceu um desportista já concretizado, satisfeito com as taças que tem em casa. Mas um homem ainda com um propósito. Depois de uma semana em que deixou que se semeasse a dúvida sobre uma possível continuidade na F1, na Turquia - e que sítio para o fazer - Hamilton falou num trabalho que ainda há a cumprir, de tornar a “Fórmula 1 socialmente mais responsável”, uma Fórmula 1 “sustentável” para o planeta e que possa “ajudar os sítios por onde vai passando” em questões de direitos humanos, afirmação particularmente poderosa depois do anuncio de um futuro GP Arábia Saudita para 2021.

Negro num desporto de brancos, remediado num campeonato de dinastias, Lewis Hamilton sabe o que é o privilégio, ou a falta dele, e é por isso que é muito mais do que um piloto com sete campeonatos do Mundo: é uma daquelas figuras que pode mudar um desporto por dentro. E está a fazê-lo, muitas vezes a expensas próprias, imune às críticas de quem acha que um piloto serve apenas para enfiar um capacete e correr.

Isso sem que possa ser retirado um pingo de valor ao feito desportivo: muitos despreciam os sete campeonatos de Hamilton porque está sentado talvez no melhor carro que a Fórmula 1 já viu correr, mas em 2020, o britânico, o piloto, foi absolutamente dominador, até em corridas onde teoricamente parecia estar em desvantagem. No GP Portugal, numa pista técnica e de características inéditas no Mundial, terminou a corrida 25 segundos à frente do colega Valtteri Bottas, que durante todo o fim de semana havia sido mais rápido. Na Turquia, este domingo, dominou o tempo e o espaço. Partiu de 6.º, a pior qualificação do ano, com um Mercedes que nunca pareceu tão competitivo à chuva quanto os Red Bull. Mas errou menos que toda a gente, controlou a temperatura e a durabilidade dos pneus, definiu ele próprio a melhor estratégia com a equipa, quando arriscar, quando meter o pé na tábua, quando parar, quando não parar.

Uma vitória da inteligência. É que, embora quem sabe para lá caminhemos, os carros ainda não têm cérebro.

Hoje deu-nos para isto

No ano anterior, Lewis Hamilton tinha chegado à F1 e a F1 ficou de boca aberta, pouco habituada não só a miúdos negros de bairros sociais ingleses como a talentos de impacto imediato: em 2007, Hamilton não foi campeão por um singelo ponto e a culpa talvez nem tenha sido sua, mas sim de uma paragem na box mal calculada pela McLaren no penúltimo GP do ano, em Xangai.

Em 2008, o sophomore Hamilton viu-se, de repente, na iminência de perder mais um campeonato por uma coisa de nada, mas o GP Brasil, então a última prova do ano, no circuito de Interlagos, sempre foi um sítio de drama. Felipe Massa, piloto da casa, foi o primeiro a cruzar a meta, Hamilton seguia mais atrás em 6.º ainda a meio da última volta e as contas diziam que o brasileiro era campeão. Mas enquanto já se festejava na box da Ferrari, família e mecânicos de Massa fundidos em abraços, o verde e amarelo misturado com o vermelho da equipa, Hamilton, naquele MP4-23 lindo, lindo, lindo, um dos mais bonitos carros que me lembro de ver na F1, ultrapassava Timo Glock numa das últimas curvas da última volta da última prova do ano. E com o 5.º lugar, Hamilton era campeão.

Tudo o que se passou nesse bocado de tempo que não terá tido nem um minuto ainda hoje é folclore: o lacónico “passou o Glock” de Luciano Burti, antigo piloto que comentava para a TV brasileira, a realização a filmar duas festas, uma de Nicole Scherzinger, a pop star que era então namorada do britânico, a outra da família de Massa, então ainda alheia ao que se tinha passado em pista, o violento murro de um mecânico da Ferrari nas paredes da box da equipa quando percebeu o que estava a acontecer, enfim, a glória e a desilusão caminham sempre lado a lado - e Timo Glock ainda hoje recebe insultos de brasileiros e italianos nas redes sociais.