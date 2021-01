Brasil-Continente-Açores

EDUARDO COSTA

Quis o destino que eu, como boa micaelense que sou, estivesse em São Miguel este domingo, não para assistir ao Santa Clara-Benfica, mas a terminar as férias. Desde as primeiras horas da madrugada era algo evidente que o dia dificilmente ia permitir a prática - menos ou mais artística - do futebol, dada a brutalidade da ventania e da chuva, isto numa perspetiva do Continente (i.e., quem não é natural dos Açores é do Continente). Contudo, como se diz na minha terra, este tempo também podia perfeitamente ser apenas vento encanado (i.e., uma correntezinha de ar), já que na perspetiva açoriana tudo o que não seja um furacão não passa de uma leve brisa e é costumeiro o tempo mudar de repente (aqui faz as quatro estações num dia também é outra expressão usual nas ilhas).

Ora, os açorianos até podem estar perfeitamente habituados a conviver com o Anticiclone dos Açores (um fenómeno meteorológico que não vou fingir que sei explicar, mas que pelas suas correntezinhas de ar define muita da meteorologia nas ilhas e no Continente; não confundir com o Ciclone dos Açores, que era Pedro Pauleta, o futebolista preferido dos açorianos, pois claro), mas também se afligem. No caso concreto, a minha mãe, que, como todas as mães, fica agoniada (i.e., pessoa inquieta e preocupada) com o bem-estar da filha, que se ia meter num avião no meio daquele temporal.

Chegada ao Continente, já com o jogo entretanto adiado para hoje, a minha mãe lá me confessou que me tinha enfiado na mala de viagem uma medalha que era da minha avó, do Senhor Santo Cristo dos Milagres (que é adorado nos Açores), para, enfim, acreditar que ia correr tudo bem.

Vem isto a propósito da fé, não na perspetiva estrita da religião (até porque a minha mãe nem é religiosa), mas num sentido mais lato de algo que é essencial no futebol: acreditar piamente no que se está a fazer.

Não é, obviamente, só isso que traz sucesso seja a quem for, mas desde os adeptos do Benfica até Sérgio Conceição, todos têm notado recentemente um Jorge Jesus com bastante menos fulgor do que é habitual e, por consequência, uma equipa bem menos brilhante do que era habitual.

Na perspetiva do Continente, Bruno Vieira Amaral - boca santa! (i.e., interjeição utilizada para concordar com o interlocutor) - diz que a fanfarronice deu lugar a "uns suspiros saudosos, uns lamentos lúgubres" pelo Brasil; na perspetiva açoriana, diria que Jesus, habitualmente um destarelado (i.e., alguém que fala e age sem pensar muito) que adorava intenicar (i.e., picar alguém) com os adversários está consumido (i.e., apoquentado) por não conseguir desapegar (desapega-te!, i.e., pareces uma lapa, larga-me) do espírito a nostalgia dos tempos no Brasil, onde se estava consolando (estou-me consolando, i.e., muito feliz).

É que, agora, o novo fêmo (i.e., pessoa atraente) do futebol português é outro, que já lidera a Liga NOS. Um corisco mal amanhado (i.e., alguém que nos desassossega, que nos tira da rotina habitual; soa como insulto mas é afetuoso) chamado Rúben Amorim que, quando chegou, disse assim: "E se corre bem?" Na altura, houve quem dissesse: vou-te sofrer... (i.e., isso é um desvario, um disparate). Mas não há nada como um bocadinho de fé.

O que se passou

Edgar Davids é o novo treinador do Olhanense A antiga glória do Ajax e da Juventus, agora com 47 anos, foi confirmado esta segunda-feira como comandante do clube algarvio, sucedendo a José Carlos Araújo, que saiu no final de 2020

Jesus é o amigo que encontramos no supermercado e que não anda com boa cara, meio amarelado. Será fígado? Divórcio? Ele responde com bocejos “Como se não bastasse ao adepto benfiquista sofrer com a exibição semanal das misérias da equipa”, escreve Bruno Vieira Amaral, “agora ainda tem de se preocupar com o estado anímico de Jorge Jesus”

Sérgio Oliveira: se lhe dermos as vacinas da covid-19, devemos ter o país vacinado para a semana (por Lá Em Casa Mando Eu) Catarina Pereira viu o nível de distribuição de jogo do capitão do FC Porto no jogo com o Moreirense e encontrou solução para nos livrarmos mais cedo da pandemia

Deixar o melhor para o fim Há jogos difíceis de caracterizar e o FC Porto - Moreirense é um deles. A espaços bem jogado, noutros anárquico e partido, só nos últimos minutos a equipa de Sérgio Conceição, que falhou golos atrás de golos, parece ter encontrado a calma para ser eficaz e vencer por 3-0

Alverca informa que Alex Apolinário está estável Jogador brasileiro caiu inanimado aos 27 minutos do jogo com o União de Almeirim e está agora no Hospital de Vila Franca de Xira

Sporar: tão perto de ser o novo Messi (por Diogo Faro) Esta é uma análise do humorista à vitória do Sporting frente ao Sp. Braga que envolve gin tónico, safari cola, Champomy e jantares com a namorada. E com a ex-namorada também

O carteiro tocou duas vezes E chegou. Competente e eficaz, o Sporting marcou nas duas oportunidades de golo que teve com o Sp. Braga que, por sua vez, foi de desperdício em desperdício até à derrota por 2-0. A equipa de Rúben Amorim, mesmo sem jogar bem, foi mais sólida nos momentos certos e vai manter a liderança no campeonato neste início de 2021

“Uma vez fomos almoçar ao Barbas e bebemos demais. No treino da tarde alguns começaram a cambalear e o Toni mandou todos para o balneário” César Brito não é de dar muitas entrevistas, pelo que esta é um documento raro em que o antigo avançado abre o jogo sobre a carreira e a vida: os colegas no Benfica, aquele mítico encontro nas Antas, a caça e a filha que perdeu num acidente de viação. Uma conversa de agosto de 2020 aqui republicada no último dia do ano

O que aí vem

Segunda-feira, 4

⚽ 🌪️ Depois da tentativa falhada de ontem, volta a jogar-se o Santa Clara-Benfica, da 12ª jornada da Liga NOS, às 16h dos Açores, 17h no Continente (SportTV). Há também Gil Vicente-BSAD, às 19h, e um dérbi algarvio entre Portimonense e Farense, às 21h15.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Em Inglaterra, o campeão e líder da Premier League, o Liverpool, defronta o Southampton, às 20h (SportTV).

Terça-feira, 5

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Começam a ser disputadas as meias-finais da Carabao Cup, também conhecida como Taça da Liga, entre o Tottenham de José Mourinho e o mais modesto Brentford, equipa do Championship.

🏀 Em Portugal, há CAB Madeira-FC Porto, às 19h, na RTP2. Na NBA, destaque para o Raptors-Celtics, às 0h30, e para os Rockets-Mavericks, à 1h, ambos na SportTV.

Quarta-feira, 6

⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Prosseguem as meias-finais da Taça da Liga inglesa, agora com jogo grande: Manchester United-Manchester City, às 19h45, na SportTV.

🇧🇷 Antes disso, há jogo grande na Libertadores, logo à meia-noite e meia (SportTV): o Palmeiras de Abel Ferreira - que teve um início melhor do que Jesus no Brasil... - vai à Argentina defrontar o River Plate, na 1ª mão das meias-finais da prova.

🇮🇹 Há também jogo grande em Itália, para a Serie A, entre o surpreendente líder AC Milan e a campeã - e atual 5ª classificada - Juventus, às 19h45 (SportTV).

🏆 No futebol feminino português, é dia de alguém levantar a Taça da Liga, esta ainda referente a 2019/20: Benfica e Braga disputam o troféu, às 19h45, no Canal 11.

🏀 Destaque para o Grizzlies-Lakers, 1h da manhã.

🤾 No andebol, Portugal recebe a Islândia, às 19h30, na RTP2, para a qualificação para o Euro.

Quinta-feira, 7

⚽ Aí está mais uma jornada da Liga NOS, a uma quinta-feira, uma bela escolha de dia para um campeonato, como toda a gente sabe: Nacional e Sporting jogam às 18h30 e Braga e Marítimo às 21h.

🏀 Na NBA, destaque para Heat-Celtics, às 0h30.

Sexta-feira, 8

⚽ Às 19h, há Benfica-Tondela (BTV) e às 21h há Famalicão-FC Porto (SportTV).

Sábado, 9

⚽ 🇩🇪 Em dia de muitos jogos, destaque para o RB Leipzig-Borussia Dortmund, às 17h30, na Eleven Sports.

🏀 Em dia de muitos jogos da Liga Placard, destaque para a receção do líder Sporting à Oliveirense, às 15h.

🏑 Dia de clássico no hóquei: FC Porto-Benfica, às 14h, no Porto Canal.

Domingo, 10

⚽ 🇮🇹 🇳🇱 Noutro dia com muitos jogos, destaque para dois italianos e outro holandês: Roma-Inter, às 11h30 (SportTV+), e Juventus-Sassuolo, às 19h45; e Ajax-PSV, às 15h45.

🏀 A uma hora mais decente, às 19h, há NBA: Clippers-Bulls.

🤾 Às 16h, na RTP2, a vez de Portugal ir à Islândia, novamente para a qualificação para o Euro 2022.

A 5 de janeiro de 2014, Portugal perdia um dos melhores jogadores da história do futebol: Eusébio. Curiosamente, foi também a 5 de janeiro, mas há 44 anos, que Eusébio defrontou pela primeira vez o Benfica, então ao serviço do Beira-Mar.

Ainda assim, o internacional português foi - e é - provavelmente a maior glória benfiquista, que inspirou 11 "Eusébios" (era o nome que levavam nas respetivas camisolas) a entrar em campo a acreditar na vitória no clássico de 12 de janeiro de 2014 frente ao FC Porto, que o Benfica ganhou, por 2-0, com Rúben Amorim no campo e Jorge Jesus - bem mais ativo do que hoje... - no banco.

Eusébio: “O Sporting de Lourenço de Marques era um clube de elite, um clube da polícia, que não gostava das pessoas de cor” Porque ele faria hoje 75 anos, o Expresso republica uma grande entrevista ao grande Eusébio feita em novembro de 2011. Nesta longa conversa, o King recordou como chegou à Luz “Disse logo ao Torres que seria titular e fui”

