Quatro pontos de Natal

Era uma vez um homem que não gostava do Natal, que numa noite é visitado por três espíritos e no dia seguinte acorda renascido, com vontade de abraçar o espírito natalício e tornar-se noutra pessoa, de coração mais aberto.

Este é o resumo mais rápido da história, uma sinopse às três pancadas de “Um Conto de Natal”, o livrinho de Dickens ao qual fui desavergonhadamente adaptar o título desta newsletter, pedindo desde já desculpa aos mais puros da literatura pelo descaramento de usar um dos mais amados livros da época festiva para uma vulgar crónica sobre bola.

Porque no pequeno resumo de “Um Conto de Natal” há algo de Sporting 2020/21, o clube que odiava o Natal, que se perdia em dezembro e que, de repente, neste ano louco, passou a gostar das festas e é possível que tal só tenha acontecido porque foi visitado por três espíritos: o da antecipação, da organização e, por fim, o do coração, que não é de menos.

O da antecipação, porque a época 2020/21 do Sporting começou em março de 2020, quando Rúben Amorim chegou a Alvalade com aquela frase “E se correr bem?” para espantar desde logo os augúrios de quem via ali um treinador caro (até hoje não sabemos). Antecipação porque desde logo o treinador começou a trabalhar para o futuro. Antecipação porque, ao contrário de outros anos, o Sporting tratou do mercado cedo, contratou cirurgicamente, mais cá dentro do que lá fora e trouxe jogadores com entrada direta para o onze.

Organização porque hoje o Sporting é uma equipa com uma ideia de jogo bem definida, com estratégias trabalhadas, com um sistema que tira o melhor de vários dos jogadores, com homens que sabem o que têm de fazer em campo.

E o do coração, porque quando tudo tem falhado - e falhou já algumas vezes - é o que tem valido ao Sporting, um aparente espírito de comunhão entre a equipa, uma atitude competitiva de cavalo de corrida. Só assim foi possível ganhar contra o Gil Vicente, contra o B SAD ou contra o Sp. Braga, quando o Sporting não foi a melhor equipa em campo nos 90 minutos de jogo. Ou quando à sua frente encontrou um campo de batatas lavrado pela depressão Filomena na Madeira, na última sexta-feira.

Não sei se tudo isto é suficiente para vencer um campeonato, mas bastou para pelo menos o Sporting fazer aquilo que não conseguia há quase 20 anos: afastar os espíritos negativos do mito urbano do Natal, época de supostas grandes trevas para o clube, e virar o ano em 1.º lugar, com quatro pontos de vantagem para o 2.º lugar.

E se se pode personalizar o feito, terá de ser em Rúben Amorim. Diz quem o conhece que tem o que Jesus tem de melhor e é muito melhor naquilo em que Jesus não é assim tão bom. A parte humana, leia-se. Não sabemos o que se passa dentro do balneário, mas olhando ao que se passa em campo, dificilmente jogadores e treinador não estarão em sintonia. E cá fora, nas conferências de imprensa, que é onde podemos ouvir Amorim, está um homem sereno, um treinador desassombrado, que não tem problemas em assumir que tem tido “estrelinha” (ou será isto na verdade um arguto baile que ele nos está a dar?), rápido a afastar possíveis polémicas, com classe e pragmatismo a recusar as perguntas com rasteira, que não coloca os jogadores no pedestal, mas os defende com dentes de leão quando alguém os trata com indiferença (ver secção Zona Mista).

É possível que o Sporting não passe completamente incólume deste janeiro demoníaco, com jogos em três competições, duelos com os três rivais e uma densidade competitiva inaudita nesta temporada. O Sporting não tem os recursos de FC Porto e Benfica, não tem as opções que os rivais têm e os efeitos da correria de calendário dos adversários também se irão esbater com o tempo. E não sabemos como vai reagir um Sporting em crise.

Mas algo aqui já se ganhou: a noção que provavelmente só um projeto pragmático a médio/longo prazo poderá colocar o Sporting a lutar em pé de igualdade com FC Porto e Benfica. Poderá não funcionar já, estará mais perto de funcionar no futuro.

O que se passou

2021 ligou para 2020 e disse hold my beer e só assim se explica que Edgar Davids, que enquanto jogador foi vencedor de uma Liga dos Campeões e troféus um bocado por essa Europa fora, tenha sido apresentado como treinador do Olhanense e logo ao primeiro jogo tenha sido expulso. Ainda não sei o que achar do novo normal, mas a história da chegada do holandês ao Algarve está aqui.

De resto, também houve isto:

Qualidade de jogo. O que é isso? Uma tese que defende a objetividade das diferenças entre o bom e o mau futebol O treinador e comentador Blessing Lumueno escreve sobre a eterna discussão entre o bom e o mau futebol, que não é, explica, nada subjetiva, ao contrário do que se costuma dizer: "Fala-se do futebol como se fosse um jogo sem regras e sem constrangimentos que nos indiquem quais são os caminhos que maior probabilidade de sucesso nos dão em relação a outros"

Zona mista

"Foi um momento difícil dentro do avião e depois parámos em Porto Santo e fomos recebendo várias chamadas da doutora Helena [Pires, diretora executiva da Liga] da Liga, que tínhamos de ir ao Funchal, que tínhamos de ir a jogo, como se fôssemos nós que não queríamos ir a jogo, como se fôssemos nós a pilotar o avião"

Rúben Amorim, na conferência de imprensa após a vitória no estádio do Nacional, provando que os treinadores podem colocar o dedo na ferida com clareza e sem meias-palavras

Hoje deu-nos para isto

Faz precisamente 25 anos esta segunda-feira um dos acontecimentos mais insólitos do nosso futebol. Depois de uma falha de energia ter interrompido o Chaves - Sporting a 30 de dezembro de 1995, apenas a 11 de janeiro de 1996 a coisa se resolveu, com os leões a viajarem os 460 quilómetros entre Lisboa e a cidade flaviense para disputarem os... dois minutos que restavam no relógio quando a luz cedeu.

A decisão foi polémica, o Sporting não gostou, o empate não foi desfeito naqueles dois minutos e no final o então presidente do clube, Pedro Santana Lopes, ainda se queixou que o árbitro nem sequer tinha deixado jogar os dois minutos que faltavam.

Recorde este momento esotérico, numa reportagem da RTP que tem bem mais de dois minutos e em que Dani está mais tempo a segurar em canetas para dar autógrafos do que exatamente a tocar na bola.

O dia em que o Sporting foi a Chaves para jogar dois minutos Há 25 anos, Chaves e Sporting jogaram os dois minutos que faltavam depois de uma falha de energia interromper o jogo a 30 de dezembro

