Quando a pandemia nos rouba até a memória coletiva

Acontece amiúde nas séries e nos filmes americanos: quando pais e filhos não conseguem falar do que lhes vai lá dentro, falam de basebol ou de futebol americano, da equipa local que está pelas ruas da amargura, *daquele* homerun, do quarterback que não tem nada a ver com o quarterback da década passada, da vez que foram ao estádio e viram a estreia daquele pitcher especial.

Mesmo quando tudo nos separa, ou quando simplesmente não conseguimos comunicar, há o desporto. E ainda que muitos queiram fazer dele outra coisa, ele foi inventado para nos juntar. E para criar memórias.

É claro que isso não faz dele a coisa mais importante do mundo. Num contexto de pandemia, não poder ir ao estádio ou juntarmo-nos no café para ver um jogo torna-se mais ou menos insignificante quando do outro lado estão escolas fechadas, empregos perdidos, vidas friamente amputadas.

Mas a injustiça do milimétrico vírus também está no fim dos pequenos prazeres, nas narrativas coletivas que ficam por criar. Esta segunda-feira é o dia em que podemos voltar a sentarmo-nos numa esplanada e pedir um café ou uma cerveja, gesto banal que não sabíamos ser tão essencial até nos fecharmos todos de novo em casa. E como por estes dias já nada é garantido, desta semana não passa: com todos os cuidados vou sentar-me e beber um fino - pedirei imperial porque é assim que se diz aqui - e lamentar-me-ei das conversas à volta de uma mesa que se perderam sobre coisas que nunca vivemos, sobre memórias que nunca iremos ter.

E recordarei seguramente algo que me passou pela cabeça este fim de semana: que daqui a muitos anos, numa qualquer mesa de café na orla do Golfo da Biscaia, entre uns pintxos, uns copos de txakoli e uns shots de patxaran, nenhum pai e nenhuma mãe vão poder dizer a um filho ou a uma filha que estiveram *Iá* e por lá leia-se no dia em que pela primeira vez na centenária história da Real Sociedad e do Athletic Bilbao os dois maiores representantes do País Basco jogaram uma final da Taça do Rei de Espanha.

A pandemia deixou as bancadas vazias a 800 quilómetros do País Basco e ninguém viu ao vivo o golo de Mikel Oyarzabal, miúdo feito nas escolas dos txuri-urdin, que é como eles chamam lá na língua deles à Real Sociedad, equipa de San Sebastián que, ao contrário dos rivais de Bilbao, permitem uns quantos não-bascos no plantel. E isso equivale a dizer que o vírus não deixou que alguém visse in loco um dos momentos mais marcantes para a cultura e para o sentimento do que é ser basco de que há memória, ainda para mais um jogo em que houve glória dos vencedores e honra nos vencidos - e não sei se nós, portugueses, poderemos perceber o bocado de história que se roubou àquela gente porque somos um estado-nação e por cá um minhoto não é assim tão diferente de um beirão, ao contrário do que se passa do outro lado da fronteira.

Poeticamente, quero eu pensar, aquela chuva inclemente que se abateu sobre a geralmente soalheira Sevilha foi o cosmos a dizer que os mais de 2 milhões de bascos estavam ali, de uma maneira ou de outra, mas faltaram os olhos, os gritos e as caras, sobrou o vazio nas bancadas e as histórias que tantos pais e filhos, quando não conseguirem falar do que lhes vai lá dentro, não vão poder contar uns aos outros daqui a uns anos. E até estas pequenas coisas a porcaria da pandemia nos roubou.

Posto isto, em podendo, aproveitem o sol, saquem de uma cadeira e vão a uma esplanada, voltem a ver aquele amigo que não vêem desde janeiro, ou então vão praticar um desporto, mas com todos os cuidados, porque queremos voltar a construir memórias coletivas. E para isso precisamos de estar todos bem e de saúde.

O que se passou

A pandemia roubou-nos as memórias e infelizmente não nos trouxe mais dignidade e o que se passou no Cádiz-Valência de domingo é só mais um sintoma de tudo o que continua mal: Diakhaby (Valência) terá ouvido um insulto racista de Juan Cala (Cádiz), saiu do campo, os colegas foram atrás mas cinco minutos depois já estavam de novo no relvado, mas sem Diakhaby, que ficou na bancada enquanto o alegado perpetrante continuava a jogar. O Valência perderia o jogo - e é possível que tenha perdido mais qualquer coisa.

Foi à última, mas o FC Porto bateu o Santa Clara e está à espera do que vão fazer Sporting, Benfica e SC Braga esta segunda-feira.

Miguel Oliveira fez um arranque para figurar nos momentos do ano no MotoGP - passou de 12.º para 3.º -, mas um problema electrónico na KTM deixou-o apenas em 15.º no GP Doha.

Os sub-21 fizeram uma caminhada perfeita na fase de grupos do Europeu e voltam a jogar em maio para os quartos de final.

O desconfinamento está aí, mas António Costa confirmou: não haverá público no MotoGP, F1 e futebol.

Comecei a semana a ouvir que era arruaceiro, passou por javardo, por gentalha, por ordinário, delinquente

Sérgio Conceição, distribuindo alguns dos mais expressivos adjetivos alguma vez utilizados numa conferência de imprensa neste nosso Portugal. Tudo isto ainda sobre a, digamos, altercação entre o treinador do FC Porto e Paulo Sérgio, técnico do Portimonense

Hoje deu-nos para isto

Em 2016 dava ainda a Tribuna os seus primeiros passos quando tivemos o prazer de escrever sobre a histórica qualificação da seleção nacional feminina para o Europeu de 2017. Foi necessário ir ao prolongamento num emocionante playoff com a Roménia para lá chegar, marcou Andreia Norton esse golo logo na sua primeira internacionalização.

Agora, para estarmos no Euro 2022, em Inglaterra, a história tem de se repetir. Na sexta-feira, Portugal recebe na 1.ª mão do playoff a Rússia (a 2.ª mão joga-se na terça-feira seguinte), equipa com mais tarimba nestas coisas das grandes competições e com um ranking melhor que o de Portugal. Mas em 2016 também a Roménia era favorita.

Tenha uma boa semana, se for a uma esplanada tome todos os cuidados e siga a Tribuna diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.