Ganhar está no caminho de perder

"Estou à espera de ser despedido."

Foi assim, de uma forma crua, ainda que irónica, que Abel Ferreira resumiu a carreira de um treinador. Este fim de semana, Alberto Valentim, treinador do Cuiabá, conseguiu a proeza - ou melhor, foram os dirigentes do clube a consegui-lo - de ser despedido logo na primeira jornada do Brasileirão, após empatar em casa com o Juventude. O despedimento tão precoce de um colega motivou o escárnio de Abel, ele próprio vítima de um começo negativo no novo Brasileirão, ao perder com o Flamengo.

Felizmente o treinador português não foi dispensado, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com Miguel Cardoso, a meio do playoff de manutenção do Rio Ave com o Arouca; ou com Thomas Tuchel, que chegou à final da Liga dos Campeões da época passada com o PSG, mas acabou por ver a equipa perder frente ao Bayern de Munique. E acabou por ser dispensado de Paris, mudando-se então para Londres, onde deu a volta a um Chelsea que até então vivia pouco feliz.

Por falar em falta de felicidade: alguém se lembra ainda do que conquistou o Liverpool de Jürgen Klopp em 2018/19, ou será que aquela Champions, e a Liga inglesa de 2019/20, já não servem para certificar a qualidade?

É que Pep Guardiola já há muito que é criticado por não vencer a Champions depois de sair de Barcelona, apesar de entretanto já ter conquistado Ligas e taças inglesas e alemãs - num total de 32 títulos (!). Esta época, chegou finalmente à final europeia, mas perdeu, e perdeu bem, com o Chelsea.

E, quando se perde bem, só uma coisa a fazer, como fez Guardiola: beijar a medalha de finalista, que custou a obter, e nunca esquecer que perder está no caminho de ganhar. E ganhar está sempre no caminho de perder.

O que se passou

Zona mista

"Saio porque o clube não me dá a confiança de que preciso."

- Zinédine Zidane, agora ex-treinador do Real Madrid, a explicar, numa carta aberta aos adeptos, por que razão decidiu abandonar o clube

O que aí vem

Segunda-feira, 31

🎾 Já começou Roland Garros, com jogos em catadupa na Eurosport, não só hoje mas até 13 de junho, dia da final.

⚽ Começam hoje os 1/4 final do Europeu sub-21, com a seleção de Rui Jorge a defrontar a Itália (20h, RTP1).

Terça-feira, 1

⚽ Começam os amigáveis de seleções, com destaque para o Polónia-Rússia (19h45, SportTV1).

Quarta-feira, 2

⚽ É dia de mais amigáveis de seleções, com destaque para os dois adversários de Portugal no Euro: Inglaterra defronta a Áustria e Alemanha defronta a Dinamarca, ambos às 20h, na SportTV.

Quinta-feira, 3

⚽ Foi você que pediu mais amigáveis sensabo... quer dizer, sensacionais, de seleções? Destaque para o Bélgica-Grécia (19h45, SportTV).

🏑 Há clássico entre FC Porto e Benfica, às 15h, n' A Bola TV.

Sexta-feira, 4

⚽ Logo à 1h da manhã, qualificação para o Mundial: Argentina-Chile. E, meia-hora depois, começa o Brasil-Equador. Já a seleção portuguesa disputa um amigável contra Espanha, às 18h30 (RTP1).

Sábado, 5

🏎️ O Mundial de fórmula 1 está de volta, com o GP Azerbaijão: a qualificação começa às 16h, na Eleven.

🤾🏻 Dérbi de decisões na Taça de andebol: Sporting-Benfica, 15h, RTP2. Às 17h30, a outra meia-final, entre Águas Santas e FC Porto.

Domingo, 6

🏎️ Definida a grelha de partida, arranca o GP Azerbaijão, às 16h, na Eleven.

⚽ Também às 16h, no Canal 11, decide-se o campeão do Campeonato de Portugal, com o troféu a ser disputado entre o vencedor da zona norte, o Trofense, e o vencedor da zona sul, o Estrela da Amadora - ambas as equipas sobem à II Liga na próxima época.

🤾🏻 Às 17h, na RTP2, final da Taça de andebol, entre os vencedores das meias-finais disputadas sábado.

Hoje deu-nos para isto

MANUEL FERNANDO ARAUJO/LUSA

1 de junho é dia da criança, mas é também dia de uma marca história para o Rio Ave: há 24 anos, a equipa de Vila do Conde garantia a manutenção na Liga, numa das mais espetaculares recuperações do futebol português, já que chegou a ter 13 pontos de atraso para a linha de água.

A equipa de Carlos Brito (a época tinha começado com Henrique Calisto) aguentou-se na Liga 1996/97 (do tri do FC Porto), com 35 pontos, mais dois do que Espinho, União de Leiria e Gil Vicente, que desceram.

Infelizmente para a equipa de Vila do Conde, a Liga 2020/21fica marcada pela descida surpreendente de quem até começou a época na Liga Europa - e de um clube que tem primado pelas escolhas de treinadores nas últimas épocas: Carlos Carvalhal, Pedro Martins, Nuno Espírito Santo e... Miguel Cardoso, que teve uma primeira experiência fantástica no Rio Ave, em 2017/18, e agora uma para esquecer.

Vida de treinador.

Leia também Miguel Cardoso: “Nunca mais me vou esquecer do Tarantini: 'Mister, eh pá, que desfrute. Jogámos tanto à bola, minha nossa senhora’” Na sua primeira época enquanto treinador principal em Portugal, aos 46 anos, Miguel Cardoso foi a revelação da Liga, ao guiar o Rio Ave ao 5º lugar. Não só marcou pelos resultados como pela forma de jogar, com uma equipa pequena que procurava ser grande, mesmo contra os grandes. E é por isso que o Sporting (e não só) parece estar interessado nele para ocupar a vaga deixada por Jorge Jesus. Na primeira grande entrevista que concede, conheça as ideias de um treinador que sabe bem o que quer, mas que chorou quando teve de deixar de ser professor de educação física

Tenha uma boa semana e acompanhe a Tribuna diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.