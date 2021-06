Friedemann Vogel - Pool

Outro dia fiz um amigo. Sentámo-nos à mesa e por ali ficámos algumas horas. O mar estava a fazer exatamente o que era suposto fazer e no areal estavam os jovens, despreocupados, a exibir aqueles rasos umbigos de uma forma arrogante. Visitámos muitas histórias, o futebol esteve em tudo, mas também houve alturas em que fraquejámos e insultámos homens, nomeadamente Jorge Valdano e Chico Buarque, que sabem jogar futebol, tocar, escrever e ainda são belos.

A certa altura, quando já não era um rumor que estávamos na mesma página, as histórias, os textos e as lembranças invadiram aquele metro quadrado. Até que ele diz algo como “o futebol é uma fábrica de memórias”. Não é só aquela coisa da memória coletiva, da felicidade e da agonia em tribo, é mesmo a possibilidade de nos fazer viajar até ao passado, revelando a capacidade de dizer onde estávamos, com quem e o que sentimos. Onde estavam quando Nuno Gomes fez o 3-2 à Inglaterra em 2000? Sozinho em casa, tremendamente apaixonado por aquela seleção e certamente a assustar os vizinhos com os berros mais primitivos que dei até então. E no golo de Eder? No chão, agarrado ao Palma, que não era o Jorge, ignorando a labuta por alguns segundos. E nos penáltis de Ricardo e Postiga? E no cabeceamento de Charisteas?...

Aquela ideia da fábrica continua a tilintar no pensamento. No domingo, durante o Ucrânia-Países Baixos, provavelmente o melhor jogo do Euro 2020 (ahh, como o futebol é belo quando o medo não engole a coragem), voltou a acontecer porque, quando surgiam no ecrã os treinadores, pensava naquele passe de Frank de Boer para Bergkamp, em 1998, ou no hat-trick de Shevchenko em Camp Nou, em 1997. Isso acontece quando vejo João Vieira Pinto no banco de Portugal.

Rapazito, saltando da cadeira na Luz, nunca mais olvidei aquela jogada eterna contra a admirável e então campeã europeia Alemanha, na caminhada para o França-98. Ensinou-me talvez a primeira lição das muitas que receberia do futebol: neste jogo fala a bola e não o tamanho dos corpos, tudo é possível.

Ao Rui Miguel Tovar, em 2017, Jürgen Kohler recordou aquele momento: “Aquele slalom é de um génio, marca-te a vida. (...) Felizmente para nós, o Köpke defendeu para canto. Lembro-me disso porque fui o primeiro a ser ultrapassado, ainda longe da área. Fiz-lhe um carrinho simpático e ele fugiu para o lado. Só depois é que começou a fintar em direção à baliza. Num segundo, com dois toques de bola, ultrapassou Ziege e Eilts. Na altura do remate, já eu estava pertíssimo, juntamente com o Sammer”. Ler uma das vítimas daquela manobra artística a desabafar engrandece ainda mais a memória. É por isso que os outros são importantes nas lembranças. Trazem sempre algo, há mais beleza, mais verdade.

Há, entre tantas e infinitas lembranças, uma que não terei. Não vi o momento em que o coração de Christian Eriksen parou e que o do mundo inteiro acelerou, apertado pela angústia. Não vi quando o trouxeram de volta, nem experienciei o desatino voyeurista. Quando finalmente desencantei uma televisão, o que observei foi a frieza e a decência dos companheiros a taparem o colega e a defenderem a dignidade do amigo. Vi Kjaer e Kasper a desempenharem o papel que os homens extraordinários desempenham. Registei a desumanidade da UEFA, que deixou nas mãos daquela gente sofrida a decisão de regressar ao campo, como se não estivessem dormentes e vulneráveis ao sentimento de jogar pelo compatriota caído. Michael Laudrup e Peter Schmeichel, duas lendas dinamarquesas, criticaram duramente a entidade que regula o futebol europeu. E bem.

Se houve uma coisa que aprendi ao ver a Birgitte Nyborg, em “Borgen”, foi a dizer obrigado em dinamarquês. Assim, quem sabe, estaria bem calçado para se um dia apertar a mão a Laudrup e aos génios da Danish Dynamite, que encantou nos anos 80; ou a do irmão de Michael, Brian, pela celebração mais cool que andou por aí; ou se um dia partilhar uma mesa com um senhor da tremenda seleção de 92. A palavra será ainda mais útil agora se, numa afortunada tarde de um verão qualquer, tropeçar em Kjaer ou Kasper, ou noutro futebolista que esteve naquele relvado de Copenhaga (os finlandeses aplaudiram o regresso dos rivais, quanta honra). Ou se encontrar a pessoa que ofereceu a bandeira da Finlândia para tapar o indeciso corpo de Eriksen, que descansava enquanto combatia o descanso eterno. Enfim, a todos eles, e principalmente aos que salvaram a vida de Christian, tak.

Tak, tak, tak.

Desta vez, a fábrica fabricou uma lembrança que nada tem a ver com a bola mas, sim, tudo com o futebol: amizade e dignidade.

Não sei se foi a melhor decisão, tendo em conta o estado em que os jogadores estão hoje. Todos adoramos futebol, mas o futebol não é tudo. O mais importante são as pessoas que amamos.

Peter Møller, diretor-desportivo da seleção da Dinamarca, foi um dos dirigentes que deu a cara (os outros foram Kasper Hjulmand, o selecionador, e Morten Boesen, o médico da equipa) no domingo, para darem as explicações possíveis sobre o que aconteceu a Christian Eriksen - e por que razão os jogadores retomarem a partida com a Finlândia, quando o futebol já nada interessava.

Jean Paul Thomas/Getty

Gábor Király tinha qualidades várias, só as poderia ter, não é por se ter uma figura engraçada ou um feitio cinco estrelas que se acumulam 108 jogos como a última barreira humana à frente da baliza quando tudo o resta falha. Ele ainda é o mais internacional da história da seleção húngara, é obra, que engrandeceu quando, faz neste dia cinco anos, também virou o jogador mais velho de sempre a participar em Campeonatos da Europa.

Tinha 40 anos e pouco mais de dois meses. Tinha igualmente muitas miras de questões postas em si, a curiosidade alheia nem despertava exclusivamente devido à idade que já tinha (quando começou a jogar à bola, em rapaz, ainda estava escrito nas regras que podia agarrar a bola com as mãos se lha passassem), mas até mais pela indumentária a que jurara fidelidade.

As calças de fato de treino largas e cinzentas, o tecido grosso, todo o visual de uma outra era que tinha este guarda-redes húngaro como o último porta-estandarte. E Gábor Király irritava-se amiúde com as vezes que lhe perguntaram, afinal, por que raio escolhia jogar assim. Há dias, em Budapeste, ele falou sobre isso com o nosso enviado especial ao Euro 2020, em Budapeste. Mas só no fim da conversa, já com a boleia lançada pela boa-disposição.

Tenha uma boa semana, a primeira completa do Europeu de 2020, que pode acompanhar na Tribuna - há oito dias que temos o Diogo Pombo na Hungria e não haverá dia em que não tenha uma história ou crónica para ler. Estamos diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.