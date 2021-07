O lugar das grandiosas aberrações da humanidade

LOIC VENANCE/Getty

Duvido um grande pedaço de que Oksana Chusovitina soubesse do que a vida é feita quando tinha 17 anos, sabê-lo com essa idade, normalmente, é sintoma maior de agruras indesejáveis, hiperativas na sua urgência em bater de frente na ingenuidade com que todos nascemos e carregamos adolescência fora, se tivermos sorte. Em 1992, a então rapariga estava em Barcelona a competir pelo que restava da colada União Soviética e a ganhar uma medalha de ouro, na prova coletiva da ginástica artística.

Este domingo, Oksana era o corpo estranho entre muitas raparigas e várias jovens adultas em Tóquio, no pavilhão onde algumas já sabiam o quão invernosa pode ser a vida, cheia de nuvens de um gordo cinzento a choverem cascatas, a fenomenal Simone Biles ciente disso é e só tem 24 anos. Está longe dos 46 de Chusovitina, que em ginástica-artistiquês é como se um dinossauro tivesse resistido aos milénios.

A uzbeque é extraordinária apenas pela sua presença no Japão e dourada sairia sempre dos Jogos mesmo antes de lá ter chegado. Devido à idade, porque se dedica à modalidade em que ultrapassar as duas décadas é confundido com velhice e se querem corpos ainda na agilidade da puberdade, mas, sobretudo, pela história que carrega nas rugas, que pisa nas sapatilhas brancas de outra era.

Oksana Chusovitina competiu pela URSS, pela Seleção Unificada (Jogos de 1992), pelo Uzbequistão (1996, 2000, 2004 e 2016) e, durante muitos anos, pela Alemanha (2004 e 2008), para onde se mudou em 2002 quando a vida a esbofeteou sem piedade: ao filho, Alistair, foi diagnosticada uma leucemia e a ginasta trocou de país em conseguir ganhar dinheiro que lhe pagasse os dispendiosos tratamentos.

Foi resistindo ao atrito do tempo nos seus trintas e quarentas treinado só duas a três horas por dia, bebendo muito café e comendo chocolate negro para aguentar as manhãs que odeia. Lidou, apenas, com duas cirurgias ao ombro e uma rutura no tendão de Aquiles, tem cinco movimentos batizados com o seu nome, ganhou 11 medalhas em 17 mundiais e, em 2008, levou a prata na prova do salto, a sua especialidade - 16 anos depois de estrear o seu medalheiro olímpico -, ao contrário das barras assimétricas, que desaprovou animadamente ao segurar um cartaz no qual se lia "I Do Not Like Bars", durante o evento The Superstars of Gymnastics, em 2019.

A raríssima Oksana Chusovitina é uma aberração esplendorosa. Esteve em oito edições das olímpiadas e não estará em nove, agora quer "ser uma mãe" para o filho que é mais velho do que a grande maioria das adversárias da mãe, quer ser "uma mulher" para o marido, também olímpico na luta grego-romana. Ela é o tipo de história incrível que ciclicamente vemos nos Jogos Olímpicos, o terreno mais fértil no mundo para a exposição da grandeza que há no desporto, valha medalhas ou não.

Nunca é demais relembrar que para a grande vasta maioria dos milhares de atletas qualificados, na maior parte das modalidades, os Jogos são o pináculo da sua existência atlética, o motivo-último que os alimenta nas vidas de eunuco para o desporto e a nós, como Bruno Vieira Amaral explica melhor do que eu, jamais nos compete julgar ou apontar o dedo se, por acaso, não regressam das olímpiadas com medalhas.

E isto vale para todos, seja para a quarentona Oksana Chusovitina ou para a dor chorosa de Telma Monteiro; para o norueguês Kristian Blummenfelt, que caiu sobre os joelhos e vomitou mal cruzou a meta após ser o mais rápido a fazer os 1,5km de natação, os 40km de bicicleta e os 10km de corrida do triatlo; para o tunisino Ahmed Hafnaoui, o mais lento a qualificar-se para a final dos 400 metros livres que acabou com o espantoso; para todas as atletas capazes de competirem até Tóquio depois de terem sido mães ou para tantos outros exemplos estava condenado a não mencionar, exatamente por serem tantos.

Qualquer atleta que subsista a anos e mais anos de sacrifícios e provação, que enchem cada lágrima vertida em Jogos Olímpicos, merece o orgulho de quem partilhe pátria com eles e jamais deveria levar com dedos de reprovação por causa de seja qual for o resultado. Tóquio é o lugar mais recente onde as sublime aberrações da humanidade se juntam e nós, os comuns na visão das lunetas desportivas, deveríamos simplesmente apreciá-los.

O que se passou

Zona mista

A minha vida não acaba aqui, como é lógico. Mas, depois do 5.º lugar [no Rio 2016], posso dizer que tive um grande down psicológico, sabia que estava perto das medalhas, mas, naquela prova, não ia dar. Propus-me a conseguir trabalhar durante quatro anos e a tentar sonhar com uma medalha, como se, na altura, estivesse perto mas desperdicei, e agora que queria, não consegui. Mas a vida é mesmo assim dá-nos grandes lições. Sinto que quanto mais conseguirmos ser apoiados por parte do Estado, do IPDJ e do Comité Olímpico... Sinto que temos uma vida bastante instável e que não nos dá muito segurança. O que nos vai salvando é os clubes, quem consegue entrar em grandes clubes e ir recebendo um ordenado. Se não, a vida no alto rendimento é muito complicada. Virmos para cá lutar por medalhas é irrealista a comparar com as condições que há noutros países. O que posso dizer é que somos sonhadores, as pessoas dão o máximo nas federações com o têm e o que não têm, até com investimentos próprios e longas horas a mais de trabalho. Com melhores condições, os atletas que hão-de vir serão melhores.

João Pereira, ainda a arfar, após terminar na 27.ª posição a prova de triatlo, que arrancou às 6h30 para tentar escapulir-se ao húmido calor de Tóquio, e ainda ter fôlego para encadear longas e eloquentes respostas às perguntas da "RTP", sobre o que é ser triatleta, fazer por esta vida e semear coisas para os desportistas do amanhã colherem.

O que vem aí

Segunda-feira, 26

🤾‍♂️ Perdido o primeiro jogo do torneio olímpico (frente ao Egito), a seleção nacional de andebol defronta o Bahrain (11h30, RTP).

🏅 Melanie Santos é a única portuguesa a nadar, pedalar e correr na prova de triatlo dos Jogos Olímpicos (22h30, RTP ou Eurosport).

Terça-feira, 27

🥋 Anri Egutidze é o judoca português que entra em prova na categoria de -81kg, entrando no tatami às 3h e às 9h (RTP ou Eurosport).

🚴‍♂️ Nélson Oliveira e João Almeida vão pedalar na prova de contrarrelógio (6h, RTP).

🏄‍♀️ Yolanda Hopkins entra nas ondas de Chiba para surfar nos quartos-de-final da prova olímpica (9h24, RTP).

🤸‍♀️ Há final da prova feminina por equipas de ginástica artística em Tóquio - ou seja, da provação medalhística de Simone Biles (9h45, RTP ou Eurosport), que chegou a esta fase qualificando-se em segundo lugar com os EUA, atrás do conjunto do Comité Olímpico Russo.

⚽ Haverá um dos jogos grandes do torneio olímpico: Espanha (que conta com seis futebolistas que estiveram no Europeu) e Argentina defrontam-se ainda a contar para a fase de grupos (12h, RTP1).

Quarta-feira, 28

🤾‍♂️ No andebol, Portugal enfrenta a Suécia (3h, RTP) no terceiro dos quatro encontros que fará na fase de grupos.

🥋 Bárbara Timo estará em prova na categoria dos -70kg do judo.

⚽ O FC Porto tem um jogo particular de pré-época com a AS Roma de José Mourinho, no Algarve (20h, Porto Canal).

Quinta-feira, 29

🤸‍♀️ A senhora a quem o Twitter já dedicou um emoji de um bode (GOAT, leia-se Greatest Of All Time) com uma medalha ao pescoço, participa na final feminina all-around de ginástica artística (9h50, RTP ou Eurosport).

Sexta-feira, 30

🎽 Começa a participação portuguesa no atletismo: Lorene Bazolo (100 metros), Patrícia Mamona e Evelise Veiga (triplo salto) e Auriol Dongmo (lançamento do peso) entram em prova às 3h40, 11h05 e 11h25 (RTP ou Eurosport).

🥋 É a vez da judoca Rochele Nunes competir (3h e 9h, RTP ou Eurosport).

🤾‍♂️ É dia de Portugal-Dinamarca, derradeira partida da fase de grupos do torneio de andebol (11h30, RTP).

Sábado, 31

🥇 Correm-se os 10.000 metros de atletismo (11h30, RTP e Eurosport) e também se discutem as medalhas em várias provas dos 100 e 200 metros em natação (RTP e Eurosport).

⚽ É dia de Supertaça de Portugal, que vai ser disputada entre o Sporting e o Braga, no Estádio Municipal de Aveiro (20h45, TVI).

Domingo, 1

🥇 É dia da final dos 100 metros femininos (12h50, RTP ou Eurosport) e da decisão da prova masculina do lançamento do peso (11h15, RTP ou Eurosport).

⚽ O Lille de José Fonte e Renato Sanches joga pela Supertaça de França contra o Paris Saint-Germain de Danilo Pereira (19h, Eleven Sports1).

Hoje deu-nos para isto

Diria muitos anos e dias depois que "deu a ideia" de ser "a coisa mais fácil do mundo" correr os 42 quilómetros e 195 metros nos alcatrões de Los Angeles. Nunca sequer tinha sido o mais rápido a percorrer uma maratona, era façanha desconhecida, mas "tinha quase a certeza de que ficava nos três primeiros lugares" e crenças destas não se explicam, primeiro trabalham-se e depois formam-se nas fundações dessa labuta.

Carlos Lopes foi o primeiro português a dar um círculo de ouro a Portugal em Jogos Olímpicos, já lá vão os anos. Em 1984, o maratonista foi o lobo paciente e astuto que esperou pelos últimos cinco quilómetros para dar um safanão na resistência dos adversários, pisar o acelerador e aproveitar a sapiência inabalável de ser "só o melhor atleta do mundo dos 10.000 metros e um dos melhores em 5.000. Tinha uma vantagem tremenda sobre todos. Com estes elementos é fácil gerir bem a coisa".

A Alexandra Simões de Abreu entrevistou-o em 2017, para a Tribuna Expresso, quando fez 70 anos. A conversa com Carlos Lopes arrancou precisamente em Los Angeles, na forma como deu às pernas na maratona, na sua mente de estratega para preparar a prova e como respeitou os adversários apesar da sua frescura lhe pedir um aproveitamento festivo do momento.

Saudações olímpicas e que tenha uma boa semana, siga a Tribuna diariamente no site (onde encontrará as reportagens da Lídia Paralta Gomes, que está em Tóquio, um guia dos 92 atletas que foram a Tóquio e uma contagem de medalhas por país, sempre em atualização), no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.