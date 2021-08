Messi, não chores pelo que aconteceu, sorri por ter acontecido

David Ramos/Getty

As autoestradas da pressa que pavimentaram alcatrão para longe de comedouros à beira da estrada vieram falir, e muito, esse hábito, mas tomemos em consideração aquele restaurante onde, fins de semana seguidos e durante anos e mais anos, íamos com a família e empanturrávamos o nosso âmago de regalo, era hábito religioso por sabermos que na cozinha, na roça com os tachos, estava a sempre a mesma pessoa, há décadas, a por felicidade ao lume. Um dia, acabados de sentar à mesa, dizem-nos que essa pessoa justificadora de romarias sumiu, para não mais voltar.

Se fosse o dono da chafarica a acercar-se, então, para explicar essa saída com culpa própria, justificando a perda do ou da chef com voltas ao sol de má gerência, contas rotas e hábitos abastados, mostrando um desajuste à realidade ao confessar que todos os meses o restaurante se aproximava da ruína com o salário pago a essa pessoa, que poderíamos exigir nós, comensais de babete posto? Que essa pessoa estivesse lá, quando quiséssemos, para confecionar pedaços de deleite de graça, só porque queríamos que o fizesse?

Esta alegoria com que enganei ninguém tem a ver com Lionel Messi e o Barcelona, embora, pondo bem a lupa nas coisas, nem se tratem de situações assim tão parecidas. A do argentino e do clube catalão é bem pior.

Desde a última quinta-feira que assistimos, no plural, ao precipício de um fim dividido por vários atos. Foi o inesperado e gélido comunicado do Barça, a dar conta de que não era possível renovarem o contrato, apesar de, na prática, nada haver para renovar porque a 1 de julho se esgotou o prazo do anterior vínculo; foi o presidente, Joan Laporta, a encolher os ombros de culpa e sacudindo-a para a má gestão de quem o precedeu no clube, e para a La Liga; foi o choroso Messi, engravatado para se despedir com o pranto de lágrimas, assegurando que fez tudo o que lhe pediram para poder ficar na cidade onde chegou quando tinha 13 dos seus 34 anos, cuidando as palavras para não deixar nenhuma crítica a vivalma do Barcelona.

Fossem televisionadas ou escritas, surgiram depois vozes a exigirem a Messi um dever de jogar de graça, já que se dispôs a cortar em 50% um salário multimilionário que vem de há anos então que se disponha a trabalhar sem retorno no que é a sua profissão. O futebol moderno é uma bola de neve de inflação de egos, preços postos a pessoas e ordenados que lhes pagam. Está continuamente a rolar e quem está fora de tudo isto e quer, apenas, o produto que rola sobre um campo, tende a projetar o que acha do futebol no que espera que este lhe dê.

Mas seria quase impossível que Lionel Messi jogasse no Barcelona, esta época, sem receber um centavo em troca, pelo gigantesco icebergue de não saber fazer as coisas que o clube catalão hoje é. Com o argentino, os salários pagos só a futebolistas representavam 110% da faturação do Barça. Sem ele, esse rácio ficaria nos 95%, que ainda superam os 70% que as regras da La Liga exigem de todos os clubes, enquanto a UEFA e o fair-play financeiro parecem ir assobiando para o lado. Neste momento, mesmo que Messi quisesse jogar de graça, o Barcelona não o conseguiria inscrever no campeonato. Nem a Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric García ou Emerson Royal, jogadores que contratou este verão antes de toda esta encrenca estalar, quando já sabia que eventualmente estalaria.

Europa Press Sports

Sobretudo entre 2014 e 2020, enquanto mandou um Josep Martia Bartomeu que pouco entendia de futebol, o Barça virou a equipa de quem todos os futebolistas queriam ouvir coisas por ser o mais chorudo a pagar salários e, aqui, também entra Messi. Tendo, no seu contrato, cláusulas que lhe permitiam ir embora ao fim de cada época, ele e o pai/agente alavancaram-se nessa premissa para irem negociando melhores condições a cada época, esticando a bitola que foi sendo aproveitado por outros da equipa (Piqué, Griezmann, Dembélé, Philippe Coutinho, por aí fora) e por quem quer que o Barcelona quisesse contratar.

O monstro foi crescendo dentro do clube que foi o primeiro de sempre a ultrapassar os mil milhões de dólares (cerca de 914 milhões de euros) em receitas, há quase três anos, quando já estava paradoxalmente a evoluir na sua má gestão para chegar ao estado atual, em que vimos o pontífice do seu icebergue a quebrar. Agora é Lionel Messi quem leva com frustrações e desgostos alheios com o futebol.

Por ser quem é, ter feito tanto de inexplicável, existir como um dos representantes da era bipolar de Bolas de Ouro e, aos 34 anos, ter sido até agora uma história de fidelidade a um só clube como tanta gente exige que os jogadores sejam, Messi é um daqueles humanos que se elevou tanto pelo jeito que a vida lhe deu a fazer uma coisa que qualquer outro humano tem uma opinião sobre ele.

Indiscutivelmente um dos cinco melhores futebolistas que já existiram e discutido por muita gente como sendo mesmo o melhor, o argentino teve a sua quota-parte no mamute de 1,4 mil milhões de euros que é a dívida atual do Barcelona. Lionel Messi é o buraco negro de talento e supremacia com uma bola de futebol à frente a que o clube foi cedendo e, quem nele manda, acreditou que bastaria confiar na sua capacidade para que todos os problemas fossem resolvidos. Em campo, isso criou uma dependência decadente. Fora dele, contribuiu para endividar toda uma instituição.

Diz-se que Lionel Messi irá jogar o que lhe resta para o Paris Saint-Germain, um dos novos-ricos do futebol onde, cada vez mais, parece estar a transplantar-se o poderio financeiro. Dos endinheirados tradicionais para a abastança dos petrodólares, lá vai o fantástico argentino embora do Barcelona onde todos deveríamos refastelar-nos com a felicidade de o termos visto, durante tantos anos, a ser magnífico.

Depositar-lhe em cima exigências - ainda por cima impossíveis de concretizar - é votar ao desperdício o tempo que o corpo de Messi ainda lhe dará, como durante tantos anos desperdiçámos o simples ato de apreciá-lo, engolidos por comparações que provavam zero, quezílias baseadas em rumores ou cobranças de ter fazer isto e aquilo para ser considerado o maior de cada aldeia de julgamento.

Este foi o fim de Lionel Messi no Barcelona, mas ainda não é o fim de Messi no futebol.

O que se passou

Leia também O intervalo de excelência dos Jogos Olímpicos É certo que a comitiva portuguesa, além das quatro medalhas e onze diplomas, deu um cheirinho de futebolização com a polémica Évora-Pichardo. Mas nem isso atenua o efeito de duas semanas expostos à excelência desportiva e ao anti-clímax que representa o regresso ao nosso futebol paroquial e às suas guerras do Alecrim e Manjerona

Leia também Adeus Tóquio, tivemos os nossos desencontros, mas isto até correu bem (a crónica do encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020) As cerimónias de encerramento dos Jogos Olímpicos são sempre mais protocolares que as de abertura, a de Tóquio ainda mais por ter menos atletas e pelo cansaço que já se apodera de toda a gente depois de dias e dias a levar com 40 graus e percentagens loucas de humidade. Ainda assim, para nos lembrámos bem do sítio onde estamos, duas semanas depois de chegarem mais de 200 nações ao Japão, ainda houve espaço para intransigências da organização. Mas os japoneses parecem ter feito as pazes com os Jogos. Agora é esperar por Paris, já falta pouco

Leia também Uma tarde pacata com um miúdo que inventa golos Tal como os rivais haviam feito, o FC Porto começa o campeonato com uma vitória, no Estádio do Dragão, frente à competitiva e defensiva B SAD. Toni Martínez fez um golaço, Luis Díaz está bem e os holofotes derreteram-se com João Mário, um menino de 21 anos que se fartou de jogar pelo corredor direito

Leia também "Amarei sempre este clube": afogado em lágrimas, Messi despediu-se do Barcelona “Bom, bom dia. Não sei o que dizer aqui. Nos últimos dias estive a pensar no que ia dizer, no que podia dizer. A verdade é que não consigo pensar em nada. É muito difícil para mim, depois de tantos anos, de fazer toda a minha vida aqui. Não estava preparado para isto", admitiu o futebolista que chegou à Catalunha com 13 anos

Leia também A loucura de tenra idade de Gonçalo Ramos e o porteiro de discoteca que se juntou à festa em plena pista de dança (por Um Azar do Kralj) Vasco Mendonça, do Azar do Kralj, despede-se da <strong> Tribuna Expresso</strong> com mais uma avaliação dos futebolistas do Benfica, desta vez na estreia na Liga, no campo do Moreirense

Leia também Um Lucas seríssimo e a agonia com final feliz para quem tem Moscovo no pensamento Benfica vence em Moreira de Cónegos (2-1) e, tal como nas últimas sete épocas, arranca a Liga com um triunfo. Lucas Veríssimo foi a figura de uma equipa que jogou muito tempo com 10 jogadores

Leia também Presidente do COP sobre Évora: “Nenhum atleta está acima de Portugal. O chefe de missão teve uma conversa com o Nelson” José Manuel Constantino falou sobre o episódio em que Nelson Évora, no dia da final do triplo salto, esteve na bancada a dar indicações a Hugues Fabrice Zango, adversário de Pedro Pichardo. “Estamos aqui a representar Portugal, não nos estamos a representar a nós próprios. Porque quem sai a ganhar é Portugal, independentemente dos estados de alma que cada um tenha relativamente aos seus colegas de profissão ou de missão", disse durante a conferência de imprensa de balanço da participação nacional, em Tóquio

Leia também José Manuel Constantino fala em objetivos "plenamente atingidos" em Tóquio e espera reforço do apoio do Governo para Paris 2024 Ainda em Tóquio, o presidente do Comité Olímpico de Portugal sublinhou os "melhores resultados de sempre" de uma comitiva nacional em Jogos Olímpicos, defendeu a necessidade do ponto de vista das políticas públicas de "dar mais atenção ao desporto" e reconhece que as medalhas conquistadas são "uma boa almofada" para a negociação dos apoios com o Governo para Paris 2024. "O Governo reconhecerá com facilidade que qualquer aumento de apoio à preparação olímpica se pode traduzir em qualidade de resultados alcançados”, frisou

Leia também Tal mãe, tal filho: JaVale McGee imita o que a mãe fez em Los Angeles 1984. É a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos Equipa feminina de basquetebol norte-americana ganhou a medalha de ouro em nove das últimas 10 edições dos Jogos Olímpicos. A primeira vez começou com Pamela McGee, a mãe de JaVale McGee, o jogador dos Nuggets que 37 anos depois a imitou

Leia também O gladiador Emanuel Silva sobre atletas animais de combate, desilusões e uma continuidade que será decidida "num bom jantar em família” O canoísta de Braga fez parte do K4 500 que terminou em 8.º na final desta sábado. Ainda a digerir o resultado, a frustração de quem passa "mais de 250 dias fora de casa", aos 35 anos e a terminar a sua 5.ª participação em Jogos, ainda não sabe o futuro e a decisão de continuar ou não será tomada em Portugal

Zona mista

Estamos aqui a representar Portugal, não nos estamos a representar a nós próprios. E nessa circunstância uma representação nacional deve exigir de todos os envolvidos um sentido de companheirismo, de colaboração, de entreajuda. Porque quem sai a ganhar é Portugal, independentemente dos estados de alma que cada um tenha relativamente aos seus colegas de profissão ou de missão.

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, quando se pronunciou sobre o facto de Nelson Évora ter torcido por e dado instruções a um dos atletas que competiu contra Pedro Pablo Pichardo na final olímpica do triplo salto, em Tóquio. O ponderado dirigente falou com o idioma do óbvio: até nem podemos saber da água que já correu entre os dois atletas, mas não há quezílias e inimizades que valham mais do que competir por uma medalha pelo país que apoia, equipa e colocou ambos naquele lugar.

O que vem aí

Segunda-feira, 9

🎾 Arranca o Masters 1000 de Toronto, no Canadá (16h, Sport TV3). É o primeiro torneio assim dos grandes após os Jogos Olímpicos e vai ter tenistas dos maiores também: Rafael Nadal lá estará a jogar, como Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Denis Shapovalov. A prova jogar-se-á diariamente até domingo.

Terça-feira, 10

⚽ Tendo na bagagem um 0-2 trazido de Moscovo, o Benfica joga com o Spartak no Estádio da Luz (20h, BTV) para a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Quarta-feira, 11

🏆⚽ O caneco da Supertaça Europeia estará em disputa entre o Chelsea e o Villarreal (20h, TVI) , em Belfast, País de Gales.

Quinta-feira, 12

⚽ Se quiser ver bola a ser chutada por pés com outros sotaques e vindos de latitudes diferentes, há um River Plate-Atlético Mineiro, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Copa dos Libertadores (1h30, Sport TV1).

Sexta-feira, 13

⚽ Na I Liga, a segunda jornada começa com o Estoril Praia-V. Guimarães (20h15, Sport TV1).

Sábado, 14

🚴‍♂️ A última das grandes voltas da temporada arranca em Espanha. La Vuelta celebra o seu centenário e a primeira de 21 etapas parte de Burgos (14h10, Eurosport 1).

⚽ Na Premier League, é dia de Manchester United-Leeds United (12h30, Sport TV3) e de um Leicester-Wolves. Na Liga NOS, eis os jogos agendados: Vizela-Tondela (15h30, Sport TV3), Benfica-Arouca (18h, BTV) e Braga-Sporting (20h30, Sport TV1).

Domingo, 15

🏍️ O Grande Prémio da Áustria em MotoGP realiza-se no circuito de Spielberg, mais conhecido por Red Bull Ring (13h, Sport TV2).

⚽ Na primeira divisão do futebol português, jogam-se o Portimonense-Gil Vicente (15h30, Sport TV1), o Famalicão-FC Porto (18h, Sport TV1) e o Santa Clara-Moreirense (20h30, Sport TV2). Em Espanha, o primeiro jogo em coisa de 16 anos que o Barcelona fará sem ter Lionel Messi no plantel é contra a Real Sociedad (19h, Eleven Sports 1).

Hoje deu-nos para isto

LLUIS GENE/Getty

Cingi-lo a um banco de suplentes durante 86 minutos seria, por estes dias, um sacrilégio imperdoável, passível de pena de enclausuramento nas masmorras onde o futebol despeja os mal olhados, mas, na altura, ele era um desbarbado e encabelado miúdo de 18 anos. Salvo quem o via a treinar ou quem sintonizada parabólicas para espreitar jogos quando a internet ainda não era o bem que hoje temos quase implantado em nós, Lionel Messi era uma novidade para quase toda a gente.

O craque vindouro era imberbe e a 1 de maio de 2005 apresentou-se, ele um excelso talento de chuteiras postas a marcar o primeiro golo da carreira no dia reservado aos trabalhadores: fez um chapéu como a criança que enrola uma colherada no sorvete de gelado e fê-lo com um passe de quem trabalhou para o argentino se estrear desta forma no futebol profissional.

Messi até começou com Ronaldinho Gaúcho a trabalhar para ele, um génio diletante a abrir as cortinas do palco para a qualidade extraordinária que de tão repetida, constante e frequente, às tantas pareceu tornar-se ordinária. O primeiro dos 672 golos que Lionel deixou em Barcelona ainda o tinha de gadelha adolescente, com o swoosh da Nike nas botas e a feição de criança vidrada numa bola de futebol. O futuro parecia grandioso - e foi muito mais do que isso.

Leia também O primeiro golo de Lionel Messi no Barcelona Em maio de 2005 e a passe de Ronaldinho Gaúcho, o argentino marcou o primeiro dos 672 golos que deixou no Barcelona ao longo de quase 16 anos na equipa principal do clube

Ficam os votos de uma boa semana e o pedido para que siga a Tribuna diariamente no site. Obrigado por nos ler e pode seguir-nos no semanário Expresso e no Twitter, no Facebook e no Instagram: @TribunaExpresso.