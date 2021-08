Simplesmente, falar e estar sem problemas

Nuno Botelho

Erro meu, que não dei uso ao polegar e ao indicador para me beliscar enquanto tinha relva do Jamor nos pés, era manhã de quase verão e eu feito intruso, a sentir o soslaio dos olhares a fitarem sem piedade mesmo com o possível fato de despercebido vestido, mas o inusual é ás de trunfo. Tem a força do desábito por trás. Assistir a um treino de uma equipa da I Liga, na íntegra, desde a caminhada dos jogadores do balneário até ao campo, às brincadeiras durante os alongamentos à sombra, no fim de tudo, é como avistar um lince ibérico em Lisboa.

A raridade de estar um jornalista, um fotógrafo e dois repórteres de imagem a vaguearem pelo terceiro treino de campo após o primeiro dos confinamentos foi regalia concedida pelo Belenenses SAD à Tribuna Expresso, o ano passado. Sei lá eu que palavras teve Armando Gonçalves Teixeira a dizer sobre esta concessão, por certo algumas terá dito o treinador para autorizar aquela presença invasora. Com certeza, foi dono de toda uma postura relaxada, sem comichões durante as mais de duas horas em que houve do tipo de convivência mais limitada que há por estes dias.

O que saiu dali não destapou segredos de Estado, desvendou zero artimanhas ou evidenciou coisas que ninguém poderia saber, se as havia por descobrir também não sabemos, mas, até quando o trato virou direto com Petit, à sombra do descanso, ele foi o oposto ao que anos e mais anos enquanto jogador foram colando na perceção pública que hoje receberá — foi sempre um tipo afável, brincalhão, jocoso de si próprio sem se levar demasiado a sério, a falar do que faz e quer fazer no futebol.

Por momentos, toda a gente baixou a guarda e descansou as defesas, um pouco como o mesmo treinador fez no sábado, em Alvalade, com o mesmo clube embora sem a mesma equipa. A que tem agora vai sôfrega pela debandada de muita gente batida e com qualidade (Silvestre Varela, Mateo Cassiera, Rúben Lima, Miguel Cardoso e Gonçalo Silva foram todos embora) e Petit, mesmo não sendo questionado exatamente sobre isso, lamentou a juventude a que tem de recorrer e falou do "bocadinho anjinhos" que os jogadores tinham sido "em alguns pormenores".

O treinador falou na ressaca imediata ao jogo, logo na flash interview, cada vez mais um dos pouquíssimos lugares onde se consegue aceder a quem anda no futebol, onde o ângulo das poucas perguntas deveria ser restrito ao jogo, mas é quase sempre expandido pela raridade de os apanhar a jeito. E Petit deixou-se ficar nesse jeito e ajeitou-se, também, para lá do que hoje as empresas de agenciamento dizem a jogadores e treinadores para acautelarem.

O chamado media training existe e não é de agora, nem é o único dono da custódia da culpa sobre de onde terá vindo esta reclusão dos protagonistas (vem também dos clubes, jornalistas, meios de comunicação e por aí fora). Diz quem está na área que se trabalha com futebolistas e técnicos para certos soundbytes e fios à meada serem passados de acordo com o tipo de mensagem que se define para o caso de cada pessoa, independentemente das perguntas, às quais também se ensina a responder, não respondendo.

Até pode ter sido estrategicamente combinado por alguém com Petit, ou magicado pelo próprio treinador como recado para quem lhe desmantelou a equipa, e perdoem-me por já esticar as teclas para o lado de lá da fronteira das suposições, mas o que se ouviu do treinador foi um falar sem filtro, um não-prudorismo aparente e zero problemas em sincerizar o discurso, sem vir mal ao mundo por isso: "É nestes pormenores em que ainda somos muito anjinhos, no bom sentido da palavra (...) os jogadores têm de conhecer os jogadores que vão encontrar, têm de viver e conhecer mais o futebol, olhar mais para o campeonato, não basta chegar e treinar uma hora e meia".

Petit não é tão encadeado pela luz dos holofotes, nem recebe tanto tempo de ecrã se comparado com outros, o que é compreensível, e talvez isso também possa explicar como, simplesmente, está e fala sem meias-respostas quando é a sua vez de o fazer. Como não deveria haver, nunca, qualquer problema.

A nossa Serie A é sempre atrativa para os grandes jogadores. Na minha opinião, se não passas pela Serie A e não defrontas a tática italiana perdes a oportunidade de demonstrar o teu valor na liga mais difícil onde podes jogar.

Simone Perrotta, campeão do Mundo pela Itália em 2006, à Tribuna Expresso, ao comentar o que se pode esperar esta época da Serie A, onde para lá dos badalados Cristiano Ronaldo e José Mourinho, houve muitas trocas e baldrocas de treinadores nas melhores equipas e logo num ano em que o país conquistou o Europeu. Estará o foco do futebol a regressar a Itália?

O que vem aí

Segunda-feira, 23

⚽ A segunda jornada da I Liga fecha-se com o Paços de Ferreira-Estoril Praia, às 19h (Sport TV1) e o Boavista-Santa Clara, às 21h15 (Sport TV1), horário sempre agradável para os adeptos irem à bola a um dia de semana (alerta sarcasmo).

Terça-feira, 24

🌊 No sul de França ensanduichada entre Biarritz e Baione, começa o Rip Curl Pro Anglet, evento do circuito mundial de qualificação de surf onde vão estar vários portugueses: Vasco Ribeiro, atual campeão europeu no quadro masculino, Yolanda Sequeira e Teresa Bonvalot na prova feminina (Fuel TV).

📺 A cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos decorre 16 dias após a tocha dos Olímpicos ter sido apagada, também em Tóquio (12h). A competição decorrerá até 5 de setembro.

🚴 Mais uma etapa na Volta a Espanha, cuja transmissão (Eurosport) arranca a diário pelas 13h50, no resto da semana.

⚽ O Benfica joga em Eindhoven a segunda mão do play-off contra o PSV, após o 2-1 conseguido em Lisboa. É decisão sobre quem seguirá para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Quarta-feira, 25

⚽ Há três jogos ainda do play-off da Champions e a nossa sugestão fica no Shakhtar Donetsk-Monaco (20h, Eleven Sports1), onde poderá ver o futebol que Roberto de Zerbi está a tentar incutir na equipa ucraniana.

Quinta-feira, 26

🤞🏻 É dia anúncio dos convocados (12h) de Fernando Santos para os próximos jogos da seleção nacional, que contarão para a qualificação rumo ao Mundial do próximo ano, no Qatar. Também haverá sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões (17h), seguido do relativo à Liga Europa.

Sexta-feira, 27

⚽ Na I Liga, jogam-se o Belenenses SAD-Moreirense (19h, Sport TV1) e o Estoril Praia-Marítimo (21h15, Sport TV1).

Sábado, 28

⚽🏃‍♀️ A Supertaça de Portugal em futebol feminino é discutida por Sporting e Benfica (17h30, Canal 11).

⚽ Para apimentar o almoço, um Manchester City-Arsenal (12h30, Sport TV3) na Premier League, a que se seguirá o Liverpool-Chelsea (17h30, Sport TV1). Na I Liga portuguesa, há o FC Porto-Arouca (18h, Sport TV1) e o Famalicão-Sporting (20h30, Sport TV1).

Domingo, 29

🏎️ Gozadas as curtas férias de verão, em que ninguém podia sequer tocar nos monolugares, a Fórmula 1 regressa para o Grande Prémio da Bélgica (14h, Eleven Sports).

🏍️ O MotoGP pára no circuito de Silverstone, para o GP do Reino Unido (13, Sport TV).

⚽ É dia de dérbi minhoto entre o Braga e o Vitória (18h, Sport TV1), marcado sabe-se-lá porquê para a mesma hora do Benfica-Tondela (BTV). Depois, às 20h30, começarão o Santa Clara-Gil Vicente (Sport TV2) e o Portimonense-Paços de Ferreira (Sport TV1).

Hoje deu-nos para isto

VALERY HACHE/Getty

Frank Haise tem cara de ser um senhor simpático e descontraído, pelo menos aparentou-o quando, no domingo, pegou no microfone com uma mão e enfiou a outra no bolso diante das câmaras após o Lens que treina ter ganhado ao AS Monaco, no principado, e ele ter participado em algo mais do que a rotineira flash interview. Em Portugal, quem vê futebol só tem direito a ouvir os treinadores no relvado nesse momento. Em França, a história é outra.

Também o é pelo privilégio de quem consome a bola tem em escutar Thierry Henry como comentador, além de ser quem é, o antigo avançado francês entremeia as vezes como treinador (é adjunto na seleção da Bélgica) com estas aparições no falatório analítico, emprestando o carisma e à-vontade em dizer as coisas que se saúdam — e que tocam nas pessoas.

"No Lens, vi uma equipa para jogar aqui, não ali, mas aqui", disse, às tantas, Henry, já com Frank Haise a trincar os lábios no esforço para não se desmanchar. O treinador do Lens agradeceu as palavras de quem "conhece tudo do futebol", fixando o olhar em baixo, quase em reverência, deixando cair uma lágrima do olho, molhada pelas palavras que uma lenda juntou sobre a sua equipa.

Deixar quem é do jogo falar sobre o jogo e com pessoas do jogo, sem defesas automáticas no discurso ou técnicas para não responder, respondendo, pode dar momentos destes, de genuinidade.

Leia também A entrevista e/ou conversa de Thierry Henry com o treinador do Lens O antigo campeão do Mundo e da Europa, hoje a saltitar entre as vezes de treinador e de comentador, elogiou o trabalho de Franck Haise no Lens e levou o técnico a soltar umas lágrimas

Ficam os votos de uma boa semana e a sugestão para seguir a Tribuna diariamente no site.