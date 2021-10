Não há dor, nem fadiga, só há uma mulher a tentar levantar-se

CHRISTOPHE PETIT TESSON/Getty

Ao quilo ou ao grama, à arroba ou à onça, desconheço como a minúcia controladora do peso afeta quem pisa descalço um tapete mole e cobre o corpo com uma túnica cruzada à frente, de tecido grosso e largo. Por tão pouco justo ao corpo ser, um quimono é uma veste enganadora. Não mostra a tornearia de um corpo obrigatoriamente esculturado a músculo, força e energia para ser capaz de pegar noutro corpo, possivelmente, distinto na forma, mas parecido na resistência feita ao efeito da gravidade.

Como em qualquer outra arte marcial ou modalidade de combate, o peso é a cola das vontades e a forma que se arranjou para emparelhar pessoas a preceito da justiça. Não é assim tão comum um judoca fixar um peso e mudar de ideias: implica trocar de adversários já conhecidos, desabituar o próprio corpo a hábitos ou trocar as voltas à nutrição. Ou, às vezes, fá-lo porque a vida lhe acontece e Bárbara Timo sentiu-a, de novo, a chocar de frente.

Dos Jogos Olímpicos habituámo-nos a ouvir dizer que são o apogeu para qualquer atleta e, no caso da judoca, tiveram algo de cume escorregadio, de pico da montanha que quão mais alto for, mais acentuada será a descida ao sopé. Bárbara Timo teve uma depressão e a ida ao Japão foi "o pico do stress" que somou à ansiedade da pandemia, à perda de um tio para a covid-19 e a tudo o que mora

Feito um período de pausa nos treinos após os Jogos, a portuguesa pesou-se. Estava nos 67 quilos. Bárbara decidiu seguir a deixa de uma das consequências da condição que tão sozinha vive na casa sem janelas que é cabeça de cada um e quis perder mais peso, para competir em -63 quilos, categoria que abandonara antes dos 21 anos. Agora, com 30 e na primeira vez que levou este novo peso a uma prova internacional, regressou com a medalha de ouro — e logo do Grand Slam de Paris, dos torneios mais icónicos que há.

Pouco antes de ir para lá admitiu estar "confortável para falar" do que "não é um estigma", mas continua a ser tratado como se fosse. Bárbara teve uma depressão, que tem o cognome de doença silenciosa também por culpa dos filtros entranhados nos ouvidos de quem deve escutar, mas, primeiro, apenas julga. No desporto de alta competição, cada atleta vive para superar os outros, superar a sua própria pessoa e depois ainda tem de superar o larachismo opinativo de quem liga a televisão e se pronuncia sobre a infimidade de um resultado, que nunca mostra tudo o resto.

Em Tóquio, Bárbara Timo perdeu na segunda ronda da categoria de -70 quilos e agora, em Paris, foi campeã nos -63. É a mesma pessoa que aos 8 anos, por ser já tão alta e pesada, fez o primeiro torneio contra rapazes e ganhou a todos; com 16 perdeu a mãe para um cancro da mama; aos 27 anos decidiu sair do Brasil, vir para Portugal e ser portuguesa para tentar chegar aos Jogos; e, já com 30, ganhou o bronze nos Europeus de Lisboa só sete semanas após uma cirurgia ao cotovelo.

Bárbara Timo é uma mulher que já passou e ainda passa por muito, deu-se o caso de querer desvendar uma nesga dos meandros do que teve lidar mentalmente e mostrou, também, o quão condenada está qualquer pessoa quando fala sobre um desportista que apenas vê a competir — ao reducionismo e ao falatório sobre uma realidade que não conhece por inteiro. Porque, quase sempre, vemos o resultado sem ver o processo e a judoca que agora tornou a tocar na glória é "só uma mulher a tentar levantar-se".

O que se passou

Zona mista

Nunca quis ser recordado apenas como um piloto de corridas, não quero ser lembrado só por isso. É bom se me lembraram como um bom piloto, mas o meu tempo aqui é mesmo para impactar e ajudar pessoas.

Lewis Hamilton é nome e apelido que já foi dito e redito incontáveis vezes por ter sido sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 e batido tudo o que são recordes comprovadores da sua lendária qualidade encascado num daqueles monolugares, mas, à rádio da "BBC", garantiu o que tem feito por mostrar nestes últimos anos: quer usar a notoriedade e posição de influência que tem para chamar a atenção para os problemas relacionados com o racismo ou a desigualdade de oportunidades.

O que vem aí

Segunda-feira, 18

Hoje deu-nos para isto

Langevin Jacques/Getty

O quimono branco como um algodão imaculado, a sua musculatura férrea a enchê-lo e o cinturão negro da mestria a manter tudo composto antes dos agarrões, das tentativas de projetar o outro e dos bloqueios com o corpo às investidas do outro matulão que se apresentava em preparos semelhantes ao do português, no tapete de Sydney.

Nuno Delgado sairia da Austrália com o peso de um bronze no corpo. Foi a primeira medalha olímpica para o judo português, feito que Telma Monteiro, no Rio de Janeiro (2016), e Jorge Fonseca, em Tóquio (2021), replicariam para confirmar que o judo é modalidade na qual o país é fabricador de capacidades incalculáveis.

