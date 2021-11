Barcelona: quem viveu, já viu e quem viver, verá

NurPhoto/Getty

Nestas alturas de aparente desalinhamento dos astros futebolísticos, gosto de relembrar um dos (muitos) chavões de Ypiranga Pitiguary, personagem da telenovela brasileira “A Indomada”, ali dos finais dos anos 90. Como o nome pode atestar, Ypiranga era o megalómano prefeito da cidadezinha de Greenville e, cada vez que se lhe passava pela cabeça uma das inúmeras empreitadas de moralidade duvidosa, soía dizer, com uma intensa pausa presidencial, a frase “quem viver, verá”.

Quem não tem idade para se lembrar de excentricidades como só haver dois canais poderá dizer sobre o Barcelona que nunca se viu nada assim, mas pessoas como eu, que ainda se recordam vagamente da telenovela “Tieta” passar pela primeira vez em Portugal, poderão dizer antes que “quem viveu, já viu”.

Ou terá visto?

Faço rewind até ao início do século e relembro aquele Barcelona pós-Van Gaal. Em 2000/01, na ressaca da venda de Figo ao Real Madrid, o Barcelona foi 4.º na liga espanhola, nem sequer passou da fase de grupos na Liga dos Campeões, foi treinado do Lorenzo Serra Ferrer e Carles Rexach. Esbanjou os milhões de Figo em Marc Overmars e Emmanuel Petit.

No ano seguinte contratou Saviola ao River Plate por €35 milhões e Geovanni ao Cruzeiro por €21 milhões. Voltou a ser 4.º na La Liga e pouco tempo depois os dois jogadores estavam no Benfica.

A temporada de 2002/03 foi o fundo do poço: saíram glórias como Abelardo, Sergi ou Rivaldo e Riquelme não seria em Camp Nou aquilo que era na Bombonera. O Barcelona foi 6.º, teve três treinadores. No final da temporada, Gaspart saiu, Joan Laporta ganhou as eleições. No ano seguinte trouxe Rijkaard para o banco e foi buscar Ronaldinho Gaúcho ao PSG. Um ano depois o Barcelona era novamente campeão, no final da terceira época de Rijkaard juntou a Liga dos Campeões ao título de campeão espanhol.

Portanto: já estivemos lá, já vimos um Barcelona a definhar para depois voltar ao topo. Já vimos todo este filme de más contratações, decisões impensadas em gabinetes de luxo. Mas talvez nunca com esta magnitude, em que uma arrepiante crise financeira dá as mãos à crise de resultados, em que o melhor jogador da história do clube é obrigado a sair de mãos na cara a chorar, numa conferência de imprensa humilhante para um clube que nos habituámos a ver como o garante da sobrevivência do futebol anti-moderno.

O Barcelona é 9.º na liga espanhola, abdicou das ideias, Camp Nou, outrora casa do melhor show à face da terra, está às moscas, e o clube vai-se arrastando com um treinador interino enquanto não se decide Xavi, o príncipe Xavi, rezando os adeptos que ele venha por amor e vocação e seja mais uma roda dentada da engrenagem onde Michels ensinou Cruijff que por sua vez ensinou Guardiola que por seu turno ensinou Xavi.

Onde está a esperança? Nas ideias made in Barcelona e em La Masia, como sempre. Se Rijkaard e Guardiola abriram as portas a Puyol, Mesi, Xavi, Iniesta e Busquets, Xavi terá Ansu Fati, Gavi, Nico Gonzélez e Pedri, que não sendo das escolas do Barcelona, é aos 18 anos o jovem mais adulto a jogar à bola que me consigo lembrar. Já vimos isto e o Barcelona voltou a ser o Barcelona. Mas se vai correr bem a Xavi como correu a Rijkaard e Guardiola? Quem viver, verá.

O que se passou

Depois da Taça da Liga a meio da semana, o regresso da I Liga trouxe vitória gorda do FC Porto, um empate ao cair do pano para o Benfica e um triunfo made in Coates para o Sporting.

Na Premier League houve um português no banco do Tottenham (que entretanto já saiu) e alguns em campo para o Manchester United - e no final Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes sorriram.

Por cá, uma notícia triste: Tengarrinha partiu cedo demais, aos 32 anos, depois de lutar contra um linfoma de Hodgkin, diagnosticado em 2017.

Zona mista

Dá-me algum gozo ser negra, futebolista e ter sucesso. Quero mostrar que também podemos

Jéssica Silva é uma mulher positiva, falou-nos de assuntos sensíveis muitas vezes de sorriso nos lábios, mas as suas palavras não são leves, são sim poderosas e lembram-nos que é sempre possível fazer mais, é sempre possível ser mais empático e que há ainda tanto por caminhar. Uma das melhores jogadoras da seleção nacional feminina tem muito para nos dizer e está tudo aqui

O que aí vem

Segunda-feira, 1

⚽ Na I Liga, a jornada fecha com o SC Braga - Portimonense (19h, Sport TV1) e o Moreirense - Paços de Ferreira (21h15, Sport TV2)

⚽ Em Inglaterra, o Wolverhampton de Bruno Lage (e de tantos outros portugueses) pode subir a 7.º na Premier League caso vença o Everton (20h, Sport TV3)

🎾 Arranca o último Masters 1000 do ano, em Paris (10h, Sport TV4)

Terça-feira, 2

⚽ Está de regresso THE CHAAAAAMMMPIONS e o Benfica joga em casa do Bayern (20h, Eleven1). Ambas as equipas também se defrontam na Youth League (15h, BTV)

Quarta-feira, 3

⚽ É a vez de FC Porto e Sporting jogarem na Liga dos Campeões. A equipa de Sérgio Conceição joga em casa do Milan (17h45, Eleven2) e os leões recebem o Besiktas (20h, TVI/ Eleven1)

⚽ Os duelos repetem-se na Youth League: Sporting - Besiktas (15h, Eleven1) e Milan - FC Porto (13h30, Eleven2)

🏀 Os 76ers recebem os Chicago Bulls na NBA (23h, Sport TV1)

Quinta-feira, 4

⚽ Depois da vitória na Bulgária, o SC Braga recebe o Ludogorets na Liga Europa (20h, SIC/Sport TV1)

🏀 NBA: Os Celtics jogam em casa dos Miami Heat (23h30, Sport TV1)

Sexta-feira, 5

⚽ Arranca a jornada 11 da I Liga, com o Gil Vicente - Arouca (19h, Sport TV2) e o Boavista - Famalicão (21h15, Sport TV1)

⚽ Na Premier League, o Aston Villa recebe o Southampton no início da ronda 11 (20h, Sport TV3)

Sábado, 6

⚽ Na I Liga, siga o Vizela - Estoril (15h30, Sport TV1), o Portimonense Belenenses SAD (18h, Sport TV1) e o Vitória - Moreirense (20h30, Sport TV1)

⚽ Na Premier League há dérbi de Manchester, com o United a receber o City em Old Trafford (12h30, Sport TV1)

⚽ Na La Liga também há dérbi: Real Madrid - Rayo Vallecano (20h, Eleven1)

🏁🇵🇹 O Mundial de MotoGP regressa ao Algarve e sábado é dia de qualificação (14h10, Sport TV2)

🏎️ Na Fórmula 1 também há qualificação, mas para o GP México (20h, Eleven3)

Domingo, 7

⚽ É dia dos três dias entrarem em campo na I Liga: Santa Clara - FC Porto (17h, Sport TV2), Paços de Ferreira - Sporting (19h, Sport TV1) e Benfica - SC Braga (21h15, BTV). Antes há ainda um Tondela - Marítimo (14h, Sport TV1)

⚽ O Tottenham de Nuno Espírito Santo joga em casa do Everton na Premier League (14h, Sport TV3)

⚽ Na Serie A há Milan - Inter (19h45, Sport TV2)

🏁🇵🇹 MotoGP: GP Algarve (13h, Sport TV2)

🏎️ F1: GP México (19h, Eleven3)

Hoje deu-nos para isto

Sábado seria o dia do 61.º aniversário de Maradona - e houve homenagem na Bombonera, porque ele vive - e já não falta tudo para fazer um ano daquela infame tarde em que nos chegou a notícia que ele não estava mais entre nós, o seu corpo pelo menos, porque as gambetas e os golos e o génio ficarão para sempre.

O ícone Maradona já foi assunto de filmes, de documentários, de canções e agora há também uma série da Amazon, que estreou no final do mês que acabou de acabar. El Pibe era o herói mais imperfeito e por isso é que a curiosidade nunca se vai extinguir.

Leia também “Maradona, sueño bendito”: retratos da vida de um imortal A série original da Amazon, que estreia esta sexta-feira, leva-nos por uma viagem ao planeta de Diego, desde o começo em campos de terra em Villa Fiorito até ao sofrimento com as drogas, passando pela glória desportiva. Um ano após a morte de Maradona, continua bem presente o legado de alguém que, mais do que uma estrela do futebol, é um ícone cultural

