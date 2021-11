O futebol português e as suas variantes

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Somos o país a quem a UEFA confiou por duas vezes em cima da hora a organização da final da Liga dos Campeões em plena pandemia. Somos um dos maiores exportadores de talento com a bola no pé e surgimos logo a seguir às principais ligas da Europa nos rankings continentais.

E, ainda assim, o Belenenses SAD - Benfica aconteceu.

Aconteceu e no final de uma semana que já tinha começado com buscas nas SAD do FC Porto, SC Braga e Vitória de Guimarães, em casa de dirigentes e empresários, em que ouvimos as palavras “comissões”, “impostos”, “negócios” quando deveríamos ter “golo”, “bola”, “talento”.

Acabamos a semana e continuamos a não ter relva, vitórias, tática ou futebol. Temos o amadorismo de ver nove inocentes, muitos deles sem qualquer experiência de I Liga, atirados às feras frente a uma das equipas mais poderosas do campeonato, a jogar com 11 e na máxima força - e esses nove são, provavelmente, os únicos inocentes desta história.

A pandemia obrigou-nos a habituar-nos ao imprevisível. Ainda há poucas semanas falávamos do quase regresso à normalidade, mas a doença é insidiosa, matreira, atirando-nos novas variantes que fazem a realidade de ontem ser completamente diferente da de hoje. E, por isso, mais do que a rigidez de regulamentos, tem de valer o bom senso.

Depois do triste espectáculo do Jamor, que terminou poucos minutos depois do intervalo, já a Belenenses SAD perdia por 7-0, soubemos as versões da equipa da casa e do Benfica. No domingo, a Belenenses SAD avançou com mais pormenores. E, a fazer fé nas palavras do clube, desde as 14h34 de sábado que a Liga sabia que 44 elementos do grupo de trabalho tinham ordem de isolamento, mesmo quem tinha testado negativo, uma alteração de protocolo das autoridades de saúde, porque ao desconhecido responde-se com toda a precaução e não com um calhamaço de regras - porque estas, nestes tempos, rapidamente ficam desatualizadas.

Os clubes terão as suas culpas, ou limitaram-se ao seu papel, mas deles pelo menos temos tentativas de explicações, num panorama que não foi decerto fácil de gerir. Das autoridades de saúde temos uma posição de não envolvimento nas decisões dos organizadores. Da Liga, e até esta hora, bem mais de 24 horas depois do jogo, tudo o que tivemos foi o anúncio de uma reunião para esta segunda-feira e uma frase atirada por uma fonte à agência de notícias nacional, falando da falta de “pedido formal” por parte do Belenenses SAD para adiar o jogo.

Formal é aqui uma palavra importante - quase dois anos depois do início da pandemia, continuamos a colocar a burocracia por cima da urgência, como se ver uma equipa a apresentar uma ficha de jogo com um guarda-redes a jogar no campo não fosse mais que suficiente para uma posição de força de quem regula a verdade e a imagem do nosso futebol, por cima de qualquer regulamento desatualizado e que por esta altura já se deveria ter acautelado para as imprevisibilidades desta nova era.

E assim talvez um dia possamos voltar a falar de futebol neste país.

O que se passou

No futebol jogado, semana em cheio para o Sporting, que depois de confirmar um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões venceu o Tondela para o campeonato. Já o FC Porto até começou a perder, mas fez a reviravolta em casa com o Vitória - ambos têm os mesmos pontos no topo da Liga.

Portugal já conhece a caminhada que tem de fazer para chegar ao Mundial de 2022: primeiro a Turquia e, em caso de vitória, a possibilidade de um duelo com a Itália.

A Fórmula 1 chorou no domingo a partida de uma das suas mais míticas figuras: Sir Frank Williams, fundador da Williams, vencedor de nove títulos mundiais, morreu aos 79 anos.

Leia também O príncipe espontâneo e a podridão em direto Bruno Vieira Amaral escreve-nos esta semana em duas partes: primeiro sobre Rúben Amorim e um Sporting que é um clube, e não apenas uma equipa, cada vez mais à imagem do treinador: serenamente ambicioso, metódico sem ser frio, sensato e contundente. Depois sobre o triste espectáculo ao vivo do Jamor no sábado, que mostra de forma até cruel a incompetência de quem dirige a “indústria” do pontapé na bola

Leia também Da estigmatização aos “mitos”: uma viagem ao mundo dos canhotos Um ano depois da morte de Maradona, o esquerdino que se disfarçou de “dios”, mergulhamos num universo que viajou do preconceito do passado para a idealização do futebol do presente, falando com futebolistas canhotos no ativo, treinadores e neurocientistas sobre as particularidades de ser esquerdino

Leia também "O Kompany disse-me: 'Tens de escolher o rumo que queres dar à tua carreira, se escolhes a vertente financeira, depois não há retorno'" Josué Sá chegou ao Anderlecht em 2017/18 e teve um choque quando percebeu que o futebol belga era muito físico. Na época seguinte foi emprestado ao Kasimpasa e não gostou da experiência no futebol turco, ao contrário do que aconteceu depois no Huesca, onde foi campeão da II divisão espanhola. Há ano e meio a jogar na Bulgária, foi campeão assim que chegou, mas esta época está a revelar-se mais complicada por causa da ausência dos filhos

Leia também Michael Ott: "Não me foi permitido apresentar a moção contra o patrocínio da Qatar Airways, a assembleia-geral do Bayern foi uma vergonha" Em conversa exclusiva com a <strong>Tribuna Expresso</strong>, o sócio do Bayern que redigiu uma moção para que o clube não prolongasse o seu acordo com a companhia área devido às "acusações de violação de direitos humanos e corrupção" que recaem sobre o Catar explica que a direção considerou que o seu pedido "não era admissível", não o tendo deixado "falar durante três minutos sem ser interrompido". Ott revela que "já foi contactado" pelo presidente do Bayern para uma "conversa pessoal" e diz que as reacções de contestação dos adeptos na assembleia "foram um sinal poderoso"

Leia também Pote é sinónimo de golo, mas leão foi imberbe e tremeu no final (a análise aos jogos dos três grandes na Champions) O treinador e analista Blessing Lumueno olha para os jogos de Sporting, FC Porto e Benfica e lembra que, apesar do excelente resultado, o jogo da equipa de Rúben Amorim frente ao B. Dortmund não foi brilhante e que foram mesmo os dragões a equipa que mais superioridade mostrou face ao adversário, apesar da derrota em Anfield. Já ao Benfica faltou critério ofensivo para derrotar o Barcelona

Zona mista

Agora sou eu a escolher os clubes que quero treinar, não são os clubes que me escolhem

Jorge Jesus, talvez excessivamente otimista numa entrevista ao diário "A Bola" antes do seu jogo 600 na I Liga. E, sabendo o que sabemos hoje, é possível que Jesus queira esquecer rapidamente esse jogo 600

O que aí vem

Segunda-feira, 29

⚽ Na I Liga, Estoril e Santa Clara encontram-se na jornada 12 (20h15, Sport TV1)

🎾 Siga os quartos de final da Taça Davis (15h, Sport TV4)

Terça-feira, 30

⚽ SC Braga e Vizela fecham a jornada da I Liga (20h15, Sport TV1)

⚽ Portugal recebe a Alemanha no apuramento para o Mundial feminino de 2023 (18h, 11)

⚽ Na Premier League, o Norwich joga em casa do Newcastle (19h30, Sport TV2)

Quarta-feira, 1

⚽ Wolverhampton de Bruno Lage recebe o Burnley, em jogo da jornada 14 da Premier League (19h30, Sport TV3). Já o Chelsea joga em casa do Watford (19h30, Sport TV5) e Manchester City desloca-se até ao estádio do Aston Villa (20h15, Sport TV1)

⚽ O Real Madrid joga com o Athletic Bilbao (20h, Eleven1), na La Liga, e o Paris Saint-Germain recebe o Nice na Ligue 1 (20h, Eleven2)

Quinta-feira, 2

⚽ Jogo grande na Premier League: Manchester United - Arsenal (20h15, Sport TV1). Antes, o Tottenham recebe o Brentford (19h30, Sport TV2)

🏐 Na Liga dos Campeões de andebol, o FC Porto joga em casa com os polacos do Kielce (19h45, Porto Canal)

Sexta-feira, 3

⚽ Dia de dérbi na I Liga: Benfica - Sporting (21h15, BTV). O FC Porto também entra em campo, em casa do Portimonense (19h, Sport TV1)

Sábado, 4

⚽ Na I Liga há Tondela - Moreirense (15h30, Sport TV1), Boavista - Marítimo (18h, Sport TV1) e Paços de Ferreira - Vitória (20h30, Sport TV1)

⚽ Na Premier League, o Chelsea joga em casa do West Ham (12h30, Sport TV2) e o Wolverhampton recebe o Liverpool (15h, Sport TV2)

⚽ Na Serie A, a Roma de Mourinho joga com o campeão Inter (17h, Sport TV3)

Domingo, 5

⚽ Santa Clara - Arouca (15h30, Sport TV1), Gil Vicente - Famalicão (18h, Sport TV1) e SC Braga - Estoril (20h30, Sport TV1) fecham a jornada 13 da I Liga

⚽ Na liga feminina, o Marítimo recebe o Sporting na jornada 1 da segunda fase (11h, Sport TV3)

⚽ O Manchester United joga com o Crystal Palace, na Premier League (14h, Sport TV2)

🏎️ Fórmula 1: GP Arábia Saudita (17h30, Eleven3)

🎾 Final da Taça Davis (19h, Sport TV4)

Hoje deu-nos para isto

Foi uma semana difícil para um português que goste de futebol, daquele que se joga entre quatro linhas, com balizas, e não o que se joga em gabinetes, burocracias e decisões (ou não decisões) e por isso há que acabar esta missiva com uma nota mais agradável, porque no meio deste lodaçal também há gente que nos engrandece.

No sábado, enquanto no Jamor se assistia a um incompreensível jogo de futebol, no Uruguai Abel Ferreira levantava pela segunda vez consecutiva a Taça Libertadores, uma das mais importantes provas de clubes do mundo e um feito raro neste século - apenas Carlos Bianchi o tinha feito nos últimos 25 anos, ao vencer em 2000 e 2001 com o Boca Juniors.

Abel Ferreira fê-lo com a inteligência de quem sabe que não tem nas mãos o maior talento, mas pode trabalhar um coletivo, uma ideia. Que pode não ter o açúcar a que os brasileiros estão habituados, mas que é terrivelmente eficaz e dá títulos.

A vitória na Libertadores frente ao Flamengo foi o culminar de uma semana em que outro português se sagrou campeão continental: Leonardo Jardim venceu a Liga dos Campeões asiática, depois do seu Al-Hilal bater os sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0. Foi a primeira vez que um português venceu a mais importante prova de clubes da Ásia.

Era tão bom se as notícias fossem todas assim, não era?

Leia também Abel, o estratega, é história do Brasil O treinador português levou o Palmeiras a uma histórica segunda vitória seguida na Taça Libertadores, ao bater o favorito Flamengo por 2-1 no Uruguai. Abel é o primeiro europeu a vencer por duas vezes o principal troféu de clubes da América do Sul e dá ao clube de São Paulo o tri que tanto buscava. Tudo sendo mais equipa que o mais talentoso rival, jogando na estratégia, talvez de forma pouco brasileira, mas terrivelmente eficaz. E na história, não se vai olhar ao lindo ou ao feio: vai-se ver o nome de Abel como bicampeão da Libertadores

Tenha uma boa semana, um bom início de dezembro e siga a Tribuna diariamente no site, no semanário Expresso e no Twitter e Facebook: @TribunaExpresso.