Um elogio à rotina

Nesta era do tudo, a toda a hora, o mais rapidamente possível, tendemos a falar da rotina com um tom demasiadamente desconfiado. A rotina que nos prende, que nos retira o prazer, que racionaliza todos os passos da nossa vida, que não deixa espaço para surpresas.

Tudo isto, claro, está ligado ao doseamento. Um dos maiores prazeres que se pode retirar de uma viagem, por exemplo, é precisamente a quebra da rotina. Mas sem ela - a rotina, leia-se -, talvez fosse impossível viajar. A rotina, por mais que nos amarre, que por vezes até nos desespere, dá-nos estrutura, chão.

Esta conversa talvez demasiado pragmática, concedo, vem a propósito da vitória do Sporting em casa do Benfica na sexta-feira. Porque foi uma vitória da rotina sobre o improviso. Rúben Amorim é hoje treinador de uma equipa de movimentos padronizados, de processos simples e trabalhados até à exaustão, que estrategicamente terraplenou um Benfica que vive do individual, de momentos, do seja-o-que-os-deuses-quiserem. Foi uma vitória categórica na forma e no conteúdo, impressionante até se compararmos a idade e a experiência dos dois treinadores e a história de ambos - foi com Jorge Jesus que Rúben aprendeu muito da importância do rigor defensivo que, curiosamente, este Benfica de Jesus parece ter em falta.

Nada do que se viu no Estádio da Luz se faz sem rotinas. E Rúben falou disso mesmo na conferência de antevisão ao jogo para relativizar tanto quanto possível as ausências de Coates e Palhinha. Quem no lugar deles fosse jogar não teria as suas características, mas teria as rotinas do trabalho em treino, da ideia do treinador, dura como pedra. E conheceria as fragilidades do adversário, os espaços que concederia, as portas abertas que o ataque sôfrego porém estéril deixaria.

A vitória do Sporting, um clube que estávamos habituados a ver no caos, é por isso uma apologia ao trabalho e ao planeamento, ao jogo de tabuleiro adaptado a um campo de futebol, onde variadas peças se movem em busca de um objetivo único. E com a vantagem de, ao mesmo tempo, ter tido coração e coragem, afastando-se do cinismo que tantas vezes vem de mãos dadas a estes triunfos.

Há muito tempo que não se via uma vitória num jogo grande em Portugal tão estrategicamente sem mácula e haverá com certeza beleza nisso. Mas apesar deste elogio à rotina, não nos esqueçamos que o improviso também faz parte do futebol, principalmente quando o plano inicial falha. O plano do Sporting para a Luz resultou na perfeição, também porque o Benfica não o soube acautelar. Mas outras equipas já o conseguiram fazer - e os golos salvadores de Coates após cantos contam alguma história. Um canto treina-se, claro, não é uma questão de improviso, mas alturas haverá em que o Sporting terá de improvisar. E como se sairá encostado às cordas será um dos pontos fulcrais do Sporting 2021/22.

O que se passou

Diários da covid-19 no futebol português: aparentemente ninguém teve culpa do que se passou no Belenenses SAD - Benfica da última semana, dois jogos foram adiados devido ao aparecimento de casos e a FPF, Liga e outros organismos que regem o futebol por cá decidiram-se finalmente por uma mudança de regulamentos. As bolhas, essas, poderão voltar.

Antes do dérbi, o FC Porto passou o teste em Portimão.

Lionel Messi ganhou pela 7.ª vez a Bola de Ouro, da “France Football”.

Na Fórmula 1, o GP Arábia Saudita teve três arranques, polémica, penalizações, acidentes e no fim Lewis Hamilton venceu a prova com a volta mais rápida, pelo que chega à última prova, o GP Abu Dhabi, em igualdade pontual com Max Verstappen - mas sobre isso haverá mais nesta newsletter.

Zona Mista

Temos de nos habituar a viver com isto. Estamos vacinados. O importante é que notámos diferença. O Coates não tem qualquer sintoma. A vacina funciona, não impede a doença mas impede sintomas graves

Pedimos desculpa ao estimado leitor pela overdose de Rúben Amorim, mas além do treinador do Sporting ser bom de tática e de estratégia, ainda tem uma qualidade inestimável por estes dias que é ser pró-ciência. E com a capacidade de comunicação que tem, as autoridades de saúde bem que o podiam aproveitar para espalhar a mensagem

O que aí vem

Segunda-feira, 6

⚽ Fecha a jornada 15 da Premier League com o Everton - Arsenal (20h, Sport TV1)

🏀 NBA: Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers (0h, Sport TV2)

Terça-feira, 7

⚽ Dia de decisões na Liga dos Campeões para o FC Porto, que recebe o At. Madrid (20h, Eleven1). Já qualificado, o Sporting joga com o Ajax (20h, TVI).

⚽ Além das equipas portuguesas, destaque também para o Milan - Liverpool (20h, Eleven3), do grupo do FC Porto, e Real Madrid - Inter Milão (20h, Eleven5).

Quarta-feira, 8

⚽ Segue a última jornada da fase de grupo da Liga dos Campeões e as decisões desta vez são para o Benfica, que recebe o Dinamo de Kiev obrigado a ganhar (20h, Eleven1). O Benfica estará com um olho no Bayern Munique - Barcelona (20h, Eleven2).

⚽ Ainda na Champions, o Manchester United de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot recebe o Young Boys (20h, Eleven3).

Quinta-feira, 9

⚽ Jornada decisiva para SC Braga na Liga Europa. Os minhotos recebem o Estrela Vermelha (20h, SIC).

⚽ Na Liga Conferência, a Roma de José Mourinho joga com o CSKA Sofia (17h45, Sport TV1).

🏑 Há dérbi, agora no hóquei em patins: Benfica - Sporting, a contar para o campeonato nacional (20h, BolaTV)

🏐 Na Liga do Campeões de andebol, o FC Porto joga com o Kielce (19h45, Porto Canal)

Sexta-feira, 10

⚽ O Paços de Ferreira - Gil Vicente abre a jornada 14 da I Liga (20h15, Sport TV1).

🏀 NBA: Indiana Pacers - Dallas Mavericks (0h, Sport TV3)

Sábado, 11

⚽ Na I Liga, o Sporting recebe o Boavista (20h30, Sport TV1). Antes há Marítimo - Santa Clara (15h30, Sport TV2), Belenenses SAD - Estoril Praia (18h, Sport TV4) e Vitória - Tondela (18h, Sport TV2).

⚽ Na Premier League, o Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, joga em casa do Manchester City, de Cancelo, Bernardo e Rúben Dias (12h30, Sport TV2).

🏎️ O Mundial de Fórmula 1 decide-se em Abu Dhabi este fim de semana. Primeiro, a qualificação (13h, Eleven3).

🏀 NBA: LA Clippers - Orlando Magic (20h30, Sport TV2).

Domingo, 12

⚽ Famalicão - Benfica (18h, Sport TV2) e o FC Porto - SC Braga (20h30, Sport TV1) são os pratos fortes da I Liga. Antes, joga-se o Moreirense - Portimonense (15h30, Sport TV1).

⚽ O Tottenham joga em casa do Brighton, na Premier League (14h, Sport TV3).

🏎️ Max Verstappen ou Lewis Hamilton: quem será o campeão mundial de Fórmula 1? Veja o GP Abu Dhabi (13h, Eleven3)

🏀 NBA: New York Knicks - Milwaukee Bucks (17h, Sport TV6).

Hoje deu-nos para isto

O que se viu no GP Arábia Saudita, numa pista que caminha em gelo fino no que à segurança dos pilotos diz respeito, foi a Fórmula 1 em esteróides, com dois pilotos de duas gerações diferentes a fazerem-nos recuar a outros tempos, quando era difícil saber quem ia ganhar e quem ia acabar preso na gravilha, tal era a animosidade e o espírito competitivo dos protagonistas.

Max Verstappen e Lewis Hamilton vão chegar à última corrida do ano, daqui a uma semana, em Abu Dhabi, totalmente igualados na tabela de pilotos, uma improbabilidade magnífica num Mundial com mais de 20 corridas e com tantos pontos em disputa - e é apenas a segunda vez na história que tal acontece, depois de 1974.

E nunca como hoje, talvez nem sequer nos tempos de Michael Schumacher, uma luta entre pilotos se pareceu tanto à guerra aberta entre Ayrton Senna e Alain Prost no final dos anos 80/início dos 90. Em 1989 e 1990, os títulos, um para cada lado, foram decididos após incidentes entre os pilotos em Suzuka, no Japão, com acusações aos organismos que regiam a F1 de então à mistura. Esta de 1990 é particularmente intensa, porque Senna andava furibundo com Jean-Marie Balestre, então presidente da FIA, e sabia que caso nenhum dos pilotos pontuasse, era ele o campeão de mundo. E nenhum dos dois passou da primeira curva em Suzuka: Senna perdeu posição para Prost, mergulhou e os dois ficaram ali mesmo - que o brasileiro o fez de propósito parece ser algo que ninguém tem dúvidas.

Esta temporada, os carros de Verstappen e Hamilton já se encontraram demasiadas vezes e com consequências que em outros tempos poderiam ser trágicas (Silverstone, Monza…). Na Arábia Saudita, a luta voltou a ser no limite. Uma das expectativas para Abu Dhabi é, por isso, perceber se os dois terminam a corrida ou se vamos recuar 30 anos. Pelo bem da competição, que uma das mais espectaculares temporadas da história se resolva em pista. E a qualquer um dos dois o título vai assentar bem.