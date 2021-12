A F1 é uma senna maravilhosa

Bryn Lennon

A Fórmula 1 tem algo que remonta à nossa juventude mais inocente, certo? Quem estremece ligeiramente com aquele roncar dos motores, com a velocidade dos carros e com a esperança de uma ultrapassagem, terá tido aquele piloto especial que o representava, um momento, uma certa companhia com quem seguia as corridas. Lá em casa, não me recordo se Ayrton Senna foi o meu Jordan do asfalto ainda antes de Schumacher ser o preferido do meu irmão. Oxalá, seria um digno ato de emancipação. Quando a F1 dava em canal aberto era outra coisa, é certo. Tal era a fartura que, por viver a pouco mais de 10 km do autódromo, abandonava a televisão e sentava-me na rua para ouvir os roncos que enchiam o céu. E imaginava.

Este domingo terminou mais um Mundial de F1 e a derradeira corrida foi um acelerador de partículas do coração. Max Verstappen e Lewis Hamilton partiram com os mesmos pontos, algo que só acontecera em 1974. No fundo, corriam ambos por um destino eterno: um procurava o oitavo título mundial, deixando para trás finalmente Michael Schumacher e ainda mais o senhor Fangio; o outro ia estrear-se naquelas andanças, seria um dos mais jovens campeões do mundo da história e o primeiro nos Países Baixos. Não era coisa pouca. O GP Abu Dhabi teve tudo. Um arranque de sonho, uma manobra e respostas que ameaçaram um desfecho precoce e a lengalenga de 'penalizar ou não penalizar, eis a questão'. Há quem tema que a F1 se futebolize, por assim dizer, por se falar mais no árbitro do que na corrida. E foi mesmo a direção de corrida, que uns acusam de se vergar ao espetáculo televisivo, um dos protagonistas nas últimas voltas.

Houve também tática, estratégia, um lendário Checo Pérez (nas palavras de Max, por atrasar Lewis), perseguições felinas, decisões arriscadas e o acaso. Enquanto a Red Bull trocava os pneus como quem tem todo o tempo do mundo (mesmo não tendo), Hamilton foi ficando e ficando e ficando. Apesar de tudo, Verstappen não se aproximava assim tanto a poucas voltas do fim e já cheirava a oitavo título mundial para o britânico. Mas Latifi despistou-se e tudo mudou, entrou o safety car, os dois carros dos candidatos ficaram colados para uma última volta de loucos, com pneus em diferentes estados de agonia. Fernando Alonso, depois de fazer pouco de um jornalista neerlandês (“Onde estavas? Estavas na igreja, a rezar nas últimas 10 voltas. Passaste o dia na casa de banho”), explicou o filme em poucas palavras: “Sem o safety car, o Lewis era campeão. Com o safety car, o Max é campeão. Foi uma coisa puramente de sorte, temos de ser honestos”.

Christian Horner, o chefe de equipa da Red Bull, até prometeu um stock vitalício daquela bebida energética para Latifi. Pedro Lamy falara na véspera à Tribuna Expresso sobre a teimosa “estrelinha da sorte” que acompanhava sempre Hamilton, um senhor na derrota, demonstrando mais uma vez que é um belo exemplo para os miúdos. A Mercedes entregou no final dois protestos formais, contestando a classificação da corrida, que seriam rejeitados pouco depois. Desta vez o fado foi diferente e agora fica o mundo inteiro a roer as unhas à espera da próxima temporada: Max Verstappen, o faminto tubarão desenhado pelo pai, contra Lewis Hamilton, o super-campeão ferido no orgulho que quer recuperar a coroa. Só faltam 95 dias para o GP Bahrein. A Fórmula 1 é uma senna maravilhosa, ou não é?

O que se passou

Leia também Até à bandeira de xadrez há corrida: Max Verstappen é campeão mundial de Fórmula 1, num GP Abu Dhabi decidido na última volta Neerlandês da Red Bull garante o primeiro título mundial num final polémico e louco, ao vencer o GP Abu Dhabi na última volta, depois da entrada de um <em>safety car</em> mudar completamente uma corrida que parecia estar nas mãos de Lewis Hamilton. Uma sorte que a Red Bull procurou, para dar a Verstappen o seu primeiro mundial aos 24 anos, numa corrida que resume bem toda a temporada de 2021: imprevisível, sem vencedores ou finais antecipados

Leia também Rejeitados ambos os protestos apresentados pela Mercedes: Max Verstappen mantém o título mundial (mas ainda há recursos) A FIA não deu seguimento às queixas da Mercedes, que argumentava que os artigos 48.9 e 48.12 do regulamento de corridas haviam sido violados, e por isso o neerlandês continua a ser o campeão mundial. As decisões ainda são, no entanto, passíveis de recurso - e a Mercedes deverá fazê-lo

Leia também Max Verstappen. Mistura-se a exigência do pai com a impaciência do filho e nasce um campeão mundial de Fórmula 1 O pai já passou pela Fórmula 1, a mãe pertenceu também ao mundo do automobilismo. A chegada de Max Verstappen à categoria-rainha seria apenas uma questão de tempo. E parece que foi fácil, mas não foi. O compromisso com o <em>karting</em> desde os quatro anos, a exigência do pai e o objetivo de se tornar o melhor do mundo. A pressão não acaba no mundo do neerlandês, que se sagrou este domingo campeão mundial pela primeira vez

Leia também Depois de ter contraído covid-19 e sofrer problemas nos pulmões, Kimmich decide ser vacinado O alemão não quis levar a vacina por querer "esperar por estudos a longo prazo". Após ter testado positivo, Kimmich sofreu "pequenas infiltrações nos pulmões" e não poderá jogar até janeiro. Agora, em entrevista à "ZDF", o alemão assume que quer ser vacinado e lamenta não ter decidido fazê-lo antes

Leia também Darwin Núñez, com fama e proveito Com três golos do avançado uruguaio, o Benfica voltou às vitórias na Liga, batendo (4-1) o Famalicão. As águias entraram a todo o gás e, aos 14 minutos, já venciam por 2-0, mas depois foram apáticas e permitiram que a equipa da casa reentrasse na partida. Mas a inclusão de Taarabt ao intervalo teve um efeito decisivo e, na segunda parte, os homens de Jesus acentuaram o mau momento da equipa de Ivo Vieira, que sofreu 11 golos nas últimas três jornadas

Leia também O antídoto contra a falta de inspiração chama-se Luis Díaz Com mais um golo do craque colombiano, o FC Porto bateu (1-0) o Sporting de Braga e respondeu às vitórias de Sporting e Benfica. Num duelo equilibrado, no qual por vezes faltou acerto e precisão a ambas as equipas, Díaz igualou Darwin como melhor marcador da Liga e foi, novamente, a chave para o triunfo - o nono seguido para o campeonato - da equipa de Conceição perante um conjunto minhoto com muita juventude em campo

Leia também A doce rotina de ganhar O Sporting venceu (2-0) o Boavista, chegando às nove jornadas seguidas a vencer - são três meses sempre a somar os três pontos em todas as partidas da I Liga. No regresso de Coates e na estreia de Nazinho a titular, a equipa de Petit ainda dificultou a vida dos leões no primeiro tempo, mas no recomeço do encontro a sociedade formada por Nuno Santos e Sarabia, cada um deles com um golo e uma assistência, selou nova nova vitória para os campeões nacionais

Leia também Manolo Santana, antigo número 1 mundial e pioneiro do ténis espanhol, morre aos 83 anos Vencedor de Wimbledon, US Open e Roland Garros, Manolo Santana foi um ídolo popular em Espanha, sendo figura fundamental para o crescimento da popularidade do ténis no país. Pedro Sánchez, a casa real e figuras como Rafa Nadal já reagiram à notícia

Leia também Renato Paiva leva Independiente del Valle a um inédito título do Equador Equipa orientada pelo técnico português empatou na noite de domingo com o Emelec (1-1), depois de ter sido superior na 1.ª mão da final (3-1). É a primeira vez que o Independiente del Valle ganha o campeonato equatoriano

Leia também Samuel Eto'o, o novo patrão de Toni Conceição: antigo avançado eleito presidente da Federação dos Camarões O ex-jogador de Real Madrid, Barcelona, Inter ou Chelsea venceu as eleições com 43 dos 74 votos dos membros da federação. O português Toni Conceição é o selecionador nacional do país

Zona mista

Parabéns ao Max e à sua equipa. Nós demos tudo e nunca desistimos nesta parte final da temporada

Depois de ficar uns largos segundos no carro quando a corrida acabou, quem sabe para se recompor e colocar numa gruta distante das entranhas a desolação que aparece em forma de palavras, Lewis Hamilton deu os parabéns ao rival. No pódio, brindou com Verstappen e Horner. Exemplar.

O que aí vem

Segunda-feira, 13

⚽ Última jogo da jornada 14: Arouca-Vizela (20h15, Sport TV1)

⚽ Roma-Spezia (19h45, Sport TV2)

🏒 NHL: Chicago-Calgary (00h30, Sport TV1)

🏀 NBA: Mavericks-Hornets (01h30, Sport TV3)

Terça-feira, 14

⚽ Taça da Liga: Penafiel-Sporting (20h15, Sport TV1)

⚽ Premier League: Brentford-United (19h30, Sport TV3) e City-Leeds (20h, Sport TV2)

🏀 NBA: New York-Golden State (00h30, Sport TV1)

Quarta-feira, 15

⚽ Taça da Liga: Benfica-SC Covilhã (19h, Sport TV1) e FC Porto-Rio Ave (21h, Sport TV2)

⚽ Dortmund-Fürth (19h30, Eleven Sports1)

🏀 NBA: Mavericks-Lakers (00h30, Sport TV1)

Quinta-feira, 16

⚽ Premier League: Leicester-Tottenham (19h30, Sport TV4), Chelsea-Everton (19h45, Sport TV3) e Liverpool-Newcastle (20h, Sport TV2)

🏀 Euroliga: Milan-Real Madrid (19h30, Sport TV5)

🏈 Chargers-Chiefs (1h20, Eleven Sports1)

Sexta-feira, 17

⚽ Bayern-Wolfsburg (19h30, Eleven Sports1)

🏉 Taça dos Campeões de râguebi: Ulster Rugby-Northampton Saints (20h, Sport TV4) e Montpellier Hérault-Leinster Rugby (20h, Sport TV5)

🏀 NBA: Celtics-Golden State (00h30, Sport TV1)

Sábado, 18

⚽ Gil-Vicente-Sporting (20h30, Sport TV1)

⚽Premier League: United-Brighton (12h30, Sport TV2), Leeds-Arsenal (17h30, Sport TV2)

⚽ Atalanta-Roma (14h, Sport TV3)

⚽La Liga: Real Sociedad-Villarreal (15h15, Eleven Sports1), Barcelona-Elche (17h30, Eleven Sports1) e Sevilha-Atlético (20h, Eleven Sports1)

🏈 NFL: Browns-Raiders (21h30, Eleven Sports2) e Colts-Patriots (01h15, Eleven Sports1)

Domingo, 19

⚽ Benfica-Marítimo (17h, BTV) e Vizela-FC Porto (19h, Sport TV1)

⚽ Jogatanas boas: Feyenoord-Ajax (13h30, Sport TV4), Real Madrid-Cádiz (20h, Eleven Sports1), Newcastle-City (14h15, Sport TV2), Tottenham-Liverpool (16h30, Sport TV1) e Milan-Nápoles (19h45, Sport TV3)

🏈 Ravens-Packers (21h25, Eleven Sports2)

Hoje deu-nos para isto

Maxi Failla

“Qué bárbaro”. Ouvir os argentinos a comentar os golos de Ariel Ortega é um deleite. Ver as vaselinas (ou sombreros, picaditas) emociona. Que futebolista fino, fino, senhores. Era distinto. Agora talvez fosse um daqueles que se olham de lado, tal era o descaro, qual batalha contra as probabilidades. Abençoado YouTube, que serve como uma romaria para um qualquer destino especial – ver AQUI, especialmente o último golo.

Hoje, alguns dias depois do título conquistado pelo River Plate, deu-nos para lembrar Ortega, um mago que agora dá conselhos na formação do clube de Núñez e que vai jogando à bola com alguns barrigudos e curiosos. Recentemente, recuperou-se uma bonita e jeitosa dança entre Ortega e Marcelo Gallardo, o atual treinador do River, em 1996, depois de conquistarem a Copa Libertadores. Talvez esse troféu seja a razão que levou Gallardo a ficar mais um ano em Buenos Aires. Já desculpas para ver golos de Ariel Ortega no YouTube… qualquer coisa serve.