Um, dois, três... sete jogadores do Benfica no onze do ano

O campeão Benfica domina o 'onze' ideal da I Liga para a versão portuguesa do site da UEFA, com sete futebolistas entre os eleitos, enquanto o FC Porto tem três e o Sporting um.

Os defesas 'encarnados' André Almeida, Ruben Dias e Grimaldo partilham o setor com o portista Éder Militão, que tem o companheiro Iker Casillas na baliza.

Os novos campeões Pizzi e Rafa Silva repartem o meio campo com o portista Herrera e o sportinguista Bruno Fernandes, segundo melhor marcador do campeonato e o médio mais goleador da Europa, com 20 tentos.

O ataque fica entregue aos benfiquistas João Félix e Seferovic, melhor marcador da prova, com 23 remates certeiros.

O Benfica conquistou no sábado o 37.º título de campeão nacional, enquanto o FC Porto soma 28 troféus, o Sporting 18 e Belenenses e Boavista um cada.