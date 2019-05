“O futebol nasceu para o excesso, o arrepio, a absoluta irracionalidade” - Rodrigo Guedes de Carvalho e mais 83 páginas que tem de ler

Depois de um campeonato longo, intenso e polémico, o Benfica chegou ao fim como vencedor, conquistando o seu 37º troféu de campeão nacional de futebol. É o ano do #37. O ano da reconquista.

É já na próxima terça-feira que chega às bancas a revista especial do Expresso sobre a reconquista do Benfica. Não perca.

Mal termina o campeonato, e quando a festa encarnada ainda não terminou, o Expresso coloca nas bancas uma revista especial dedicada à Liga de futebol. Uma revista com a marca de qualidade da Tribuna, a equipa do Expresso dedicada e especializada em desporto.

São 84 páginas de luxo numa revista preparada pela equipa da Tribuna Expresso. Aqui pode ler os melhores textos e as melhores análises sobre o campeonato, ver as grandes fotos da festa, consultar as estatísticas que importam sobre o Benfica e os jogadores que mais se destacaram ao longo do ano.

Isto além da melhor opinião desportiva do país.



Por apenas 2,5 euros.



Para ver, ler e guardar, seja ou não adepto do Benfica.