Presidente da FIFA felicita Benfica: “Foi com agrado que recebi a notícia de que se sagrou campeão nacional”

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, felicitou o Benfica pela conquista do 37.º título nacional, em carta enviada à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que o clube lisboeta divulgou hoje.

“Foi com agrado que recebi a notícia de que o Benfica se sagrou campeão nacional 2018/19. É com enorme prazer que os felicito pelo quinto título nas últimas seis temporadas e 37º no geral, um recorde”, afirma o presidente do organismo regulador do futebol mundial.

Infantino refere ainda que o título benfiquista é “o resultado do esforço e do trabalho” e deixa felicitações a toda a estrutura do futebol das ‘águias’, com o incentivo de continuar a “trabalhar com determinação e motivação”.

O Benfica conquistou no sábado o 37.º título português de futebol, ao vencer na 34.ª e última jornada da I Liga o Santa Clara, por 4-1, terminando com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.