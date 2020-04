Belenenses 2-4 Boavista. Se não estou em erro, foi num sábado, 24 de agosto e marcou a minha carreira para sempre (por Pedro Emanuel)

Treinador do Al Ain

Tenho muitos jogos na minha carreira que gostaria de relembrar, mas hoje vou falar daquele que deu início a todo o meu percurso enquanto jogador de I divisão e que foi a minha estreia.

Foi um ano particularmente feliz, até porque no Boavista tinha havido uma revolução em termos de plantel, porque éramos cinco centrais e com o mister Filipovic jogávamos com três centrais. Naturalmente, como o mais novo, eu iria ser provavelmente a última opção.

Contudo, tudo se proporcionou para que a minha estreia fosse no primeiro jogo do campeonato, naquele mês de agosto de 1996, um Belenenses-Boavista que acabou 2-4.

Não só é o jogo da minha estreia na I divisão como, para cúmulo daquilo que possa ser a felicidade desse primeiro momento, marco o primeiro golo no campeonato, aos 25 minutos de jogo. Se não estou em erro, foi num sábado à noite, a 24 de agosto.

Matthew Ashton - EMPICS

É um momento marcante e um jogo inesquecível para mim, que determina aquilo que foi o meu futuro, num ano muito bem conseguido de uma equipa recheada de grandes jogadores, com um plantel que acabou por conquistar a Taça de Portugal no final dessa época.

Foi a oportunidade de tornar um sonho realidade, estrear-me na I divisão e consequentemente ir à seleção de sub-21 e, mais tarde, ser campeão no Boavista.

Belenenses 2-4 Boavista (24 de agosto de 1996, época 1996/97)

Belenenses: Valente, Caetano, Paulo Madeira, Filgueira, Barny, Lito Vidigal, Rui Esteves, M' Jid, Pedro Miguel, Tonanha e Fertout (e Emerson Almeida e Calila).

Boavista: Tó Luís, Pedro Emanuel, Nelo, Paulo Sousa, Tavares, Latapy, Rui Bento, Sérgio Duarte, Sánchez, Jorge Couto e Nuno Gomes (e Simic e Jimmy).

Golos: 27' Fertout, 37' Tonanha; 26' Pedro Emanuel, 78' e 86' Jimmy, 90' Nuno Gomes.

(Depoimento de Pedro Emanuel recolhido por Alexandra Simões de Abreu)