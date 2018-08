Aquele gesto de Brahimi que não passou de um frame e outros casos da 1ª jornada da Liga (com e sem VAR) explicados por Duarte Gomes

A Primeira Liga arrancou no passado fim-de-semana e, diga-se, de forma globalmente positiva.



Não houve registo de jogos cujos resultados finais tenham sido adulterados por erros das equipas de arbitragens, o que é sempre de louvar.



O jogo de abertura da nova época foi na Luz. Benfica e Vitória SC estiveram em bom plano e proporcionaram um espetáculo interessante, com o resultado em aberto até ao apito final.



No início da jogada do primeiro golo, André Almeida tocou no braço de André André. Este também colocou a mão direita no peito daquele. João Pinheiro (e depois o VAR) consideraram que os contactos não foram ilegais e validaram o lance.



Concordo com a decisão. As instruções para esta época são claras e visam o fim das infrações em lances de fisicalidade menor, onde não exista "causa/efeito". Houve, de facto, o tal toque mas o médio do Vitória prosseguiu a jogada sem qualquer problema.



Mais tarde, o castigo máximo - que puniu rasteira de Rafa Soares a Salvio - foi bem assinalado. O defesa vimaranse chegou tarde e tocou na perna do argentino encarnado. Lance que não justificava advertência.

Gualter Fatia

No Dragão, a superioridade azul e branca foi inegável. No entanto, Nuno Almeida - juiz experiente e com qualidade - teve noite menos feliz.



Maxi devia ter visto cartão amarelo por entrada muito dura e negligente sobre Luis Martins. O lateral uruguaio arriscou demasiado na forma impetuosa como atingiu o seu adversário e ficou muito perto da sanção disciplinar máxima. Ainda assim, não é justo afirmar que tenha sido violento ou que tenha usado de força excessiva: a bola estava jogável para ambos e não houve velocidade/intensidade suficientes que justificassem o vermelho direto.



Apesar da comparação, esta infração nada teve a ver, por exemplo, com a entrada grosseira com que, mais tarde, João Teixeira brindou Sérgio Oliveira. As diferenças são evidentes: o flaviense saltou para um tacle deslizante quando estava a cerca de dois metros do seu adversário. Foi de pé alto, de sola em riste, com muita intensidade, de forma veloz e atingiu, com a sola, o meio da perna do médio azul e branco. A bola já não estava lá. Força excessiva clara que foi bem punida com expulsão.



Pelo meio, Otávio foi rasteirado por Eustáquio, em plena área do D. Chaves. O defesa transmontano foi imprudente e colidiu com o seu adversário, projetando-o para o solo. Foi mesmo lance para penálti. Numa das imagens, a infração pareceu clara e inequívoca, o que podia e devia ter justificado outra colaboração do VAR.



Perto do final, Nitinho e Brahimi trocaram mimos: o flaviense tocou no argelino e este colocou a mão no pescoço daquele, tirando-a imediatamente a seguir.



Felizmente temos opinião própria e não alinhamos em frames que insinuam agressões ou condutas violentas.



O comportamento do jogador azul e branco foi, de facto, antidesportivo, mas aquele gesto não foi violento, não durou mais do que um segundo e não lesionou o adversário. Cartão amarelo sim... mas apenas isso.



Isso não significa que Brahimi não deva conter alguns impulsos, sobretudo os que já repetiu em jogos anteriores. Sim, deve, tal como alguns dos seus adversários devem fazê-lo relativamente a comportamentos-padrão que protagonizam.



OCT\303\201VIO PASSOS

Em Moreira de Cónegos, Tiago Martins usou de critério rigoroso (talvez demasiado rigoroso) mas coerente e uniforme.



Nani, Bruno Fernandes e Jefferson viram amarelos por protestos. Isso poderá significar duas coisas: que devem aprender a controlar as suas reações mais intempestivas, sob pena de prejudicaram a sua atuação e da sua equipa... e também que não respeitaram o árbitro e as suas decisões, por isso também o jovem árbitro de Lisboa deve refletir sobre isso.



Quanto ao jogo, Bas Dost esteve envolvido em lance raro e caricato: a bola andou entre a cabeça e o braço esquerdo do holandês, beijou o poste, a parte interior da linha de golo, tocou no pé/perna de Jonathan e...não entrou totalmente. Pelo menos, essa é a forte sensação que as várias repetições do lance indiciam.



Perto do fim, pontapé de penálti inquestionável, por rasteira aparentemente desnecessária de Heriberto sobre Jovane Cabral.



HOMEM DE GOUVEIA/GETTY

Nota ainda para o sucedido no jogo da Madeira, entre Marítimo e Santa Clara.



A equipa de arbitragem nomeada não conseguiu voar para o Funchal e o jogo foi dirigido por Anzhony Rodrigues, um árbitro local, de categoria C2 (que é de acesso ao quadro principal).



A partida não teve apoio da vídeo-tecnologia, porque o jovem juiz da Madeira não teve formação específica nessa matéria.



Nos instantes finais, um momento "dramático" (pontapé de penálti assinalado a favor da equipa madeirense), que felizmente foi muito bem analisado, o que diluiu desde logo rumores tão desnecessários quanto injustos.



Esperemos que a próxima jornada seja calma e globalmente tranquila como esta foi e que os árbitros consigam ser ainda mais coerentes na forma como aplicam as novas recomendações.