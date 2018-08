O árbitro do dérbi fez um ótimo trabalho? Não fez. Mas ficou negativamente ligado ao desfecho? Não, não ficou (explica Duarte Gomes)

Voltemos às incidências de alguns dos jogos da última jornada.



Benfica e Sporting protagonizaram o jogo forte, jogando entre si aquele que foi o primeiro grande derby da época.



Luis Godinho, jovem árbitro de 32 anos, foi o escolhido para dirigir a partida.



O internacional alentejano (natural de Borba), fez assim a sua estreia em jogos de forte impacto mediático. Não é justo dizer que tenha feito um ótimo trabalho (não fez), tal como não o é afirmar que ficou negativamente ligado ao desfecho. Não, não ficou.



Comecemos pelos aspetos positivos: Ristovski viu bem o amarelo por entrada negligente (braço na cara) sobre Cervi.



Além disso, vários lances ocorridos nas duas áreas foram tecnicamente bem analisados: Nani e Jardel fizeram faltas mútuas e não houve motivo para que se assinalasse castigo máximo; Rúben Dias cortou a bola com o peito e não com os braços, como pediu Coates; Jefferson tocou em João Félix mas não o carregou de forma ilegal: foi o jovem encarnado quem passou em velocidade pelo lateral, que deixou ficar o corpo.



Além disso, é de sublinhar que a decisão mais determinante da partida foi acertada: Rúben Dias, colocado na sua área, chegou atrasado e acabou por derrubar Montero. O penálti, indiscutível, foi bem assinalado.



As críticas maiores que se pode fazer ao trabalho da equipa de arbitragem relacionam-se com uma mão cheia de decisões aparentemente fáceis... mas mal avaliadas.



O jovem árbitro errou na análise de várias faltas (não viu várias infrações claras e foi demasiado rigoroso noutras menos evidentes) e foi disciplinarmente pouco coerente: por exemplo, Cervi teve entrada duríssima sobre Nani (não assinalada, com o jogador já no chão), Battaglia devia ter sido advertido depois de infração negligente sobre um adversário e Ristovski usou e abusou das faltas.



A arbitragem esteve longe de ser perfeita, mas repetimos: não teve influência direta no resultado final.



Godinho ainda é novo, encontrou ambiente muito difícil e jogadores/técnicos algo tensos, com pouca predisposicão emocional para colaborar. Tem coragem, personalidade e potencial. Precisa de jogos (como este) para continuar a crescer.



No Dragão, dois acontecimentos que, à partida, não estariam nas previsões: o FC Porto perdeu o jogo e o sistema de videoárbitro esteve temporariamente indisponível.



O primeiro resulta de incidências meramente desportivas, que tornam este espectáculo numa incógnita permanente, recheada de intensidade e emoção.



O segundo derivou de avaria técnica do VAR (no local), que entre a sua fase de identificação/diagnóstico e a respetiva resolução (recurso a backup), privou a partida da video-tecnologia durante cerca de trinta minutos.



Infelizmente para Fábio Veríssimo, foi nesse período que ocorreram dois lances que consideramos terem sido mal analisados: no primeiro, João Carlos Teixeira foi derrubado pelo joelho direito de Otávio, em lance ocorrido sobre a linha da área azul e branca. A jogada devia ter sido penalizada com castigo máximo, sendo que a intensidade do contacto e a aparente dramatização da queda poderiam não justificar eventual intervenção do VAR.



Quanto ao segundo (golo de André Pereira em posição irregular), a ação do videoárbitro seria obrigatória: o avançado do FC Porto estava adiantado e isso foi inegável, factual e objetivo.



Mas mais evidente do que a impossibilidade técnica de corrigir o erro, foi a evidência de que o árbitro assistente errou numa jogada em que tinha tudo para acertar. O lance nasceu de uma bola parada (que facilita e muito o seu posicionamento), com uma linha defensiva bem delineada, sendo que apenas a sua má colocação ou desconcentração momentânea justificam lapso tão considerável.



Quando o sistema de backup foi acionado (durante a segunda parte da partida), o internacional de Leiria não necessitou do apoio da tecnologia. Na jogada mais evidente, o médio Sérgio Oliveira derrubou Ola John, em lance óbvio e aparentemente evitável. O respetivo pontapé de penálti foi bem assinalado.



Na Feira, o Boavista protestou (muito) a jogada que culminou com o golo de Edinho. De facto, as imagens disponibilizadas pelo operador parecem indiciar ter havido infração inicial sobre um jogador boavisteiro, na zona intermédia do terreno. No entanto, convém realçar que o VAR deste encontro teve acesso a todos os feeds (nove câmaras).



Poderá, porventura, ter visto algo que comprovasse não ter havido qualquer irregularidade (por exemplo, atestado que a Bruno Nascimento tivesse antes tocado na bola e só depois no seu adversário). Se foi esse o caso, VAR e árbitro acabaram por não serem defendidos pela (eventual) imagem que os ilibaria de decisão tão contestada.

É fundamental que o "público" (adeptos no estádio e telespetadores) possa ver a imagem exata que serviu de base à intervenção/decisão final.